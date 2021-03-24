Подсчёт баров с учётом выходных - страница 7

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Dmitry Fedoseev:

Берите время одной точки, используйте iBarShift(), что бы получит номер бара по этому времени, а потом прибавляйте нужное количество баров.

Я уже так делал, не помогло  

 
forex2030:

Я уже так делал, не помогло  

В чем же была загвоздка? Ищите ошибку у себя. В общем вы на правильном пути, где-то ошибка.

 
forex2030:

Я беру верх фрактала и низ фрактала, получаю расстояние между ними в пунктах и от последнего фрактала рисую линию вперёд на кол-во баров равных этим пунктам
Например  расстояние = 25 пунктов и от последнего фрактала рисуется линия на 25 баров вперёд

Если проверять по дате, то дата фрактала + бары = верно, а если смотреть на графике по барам то не верно (меньше)
В итоге прибавляется от даты фрактала не 25 баров а 25 календарных дней и линия встаёт например на 17 баре

а так что нарисует:

Time[i+(int)Fr]

и без

+ PeriodSeconds()*p_bar

подозреваю, что нарисует линию через последний фрактал

 

Вот взял точку напрямую по дате 20.03 и прибавил 17 баров
В итоге получил результат 06.04 что получается 11 баров

20 + 17 = 37
31 последняя дата месяца 
6 дата нового месяца
31 + 6 = 37
Получается что считает не бары на графике а календарные дни


 
forex2030:

Вот взял точку напрямую по дате 20.03 и прибавил 17 баров
В итоге получил результат 06.04 что получается 11 баров

20 + 17 = 37
31 последняя дата месяца 
6 дата нового месяца
31 + 6 = 37
Получается что считает не бары на графике а календарные дни


нулевой бар справа налево - это начало

может быть нужно вычитать, а не прибавлять?

Time[i - (int)Fr]

а если прибавлять, тогда - да, Вы вычисляете не бары, а количество дней вперед через время, вот: + PeriodSeconds()*p_bar

в этом случае все верно считает - будет 6.04, т.е. 20+11(март)+6(апрель)=20марта+17дней

 
forex2030:

Не понятен принцип.

Суть в том что на графике прибавляются не видимые бары а календарные дни


На графике не 30 баров, а 22. В календарном месяце не 16 выходных, а примерно 9. Зачем врать-то, причём внаглую, рассчитывая на то, что не проверят? 

#57

 
Алексей Тарабанов:

На графике не 30 баров, а 22. В календарном месяце не 16 выходных, а примерно 9. Зачем врать-то, причём внаглую, рассчитывая на то, что не проверят? 

Ой сыщик, всё уже примерно озвучивается под усталостью от поисков истины.

Renat Akhtyamov :

нулевой бар справа налево - это начало

может быть нужно вычитать, а не прибавлять?

Time[i  (int)Fr]

а если прибавлять, тогда - да, Вы вычисляете не бары, а количество дней вперед через время

в этом случае все верно считает - будет 6.04

Действительно от нулевого бара ровно считает бары.
Как же тогда от точки считать вперёд?


 
forex2030:

Ой сыщик, всё уже примерно озвучивается под усталостью от поисков истины.

Действительно от нулевого бара ровно считает бары.
Как же тогда от точки считать вперёд?


ну вот же

Time[i  (int)Fr]

а цикл такого плана

for(i=100; i>=0; i--)

с анализом не меньше нуля этого: i  (int)Fr

но линия в будущее(при i<0) все равно - только по времени получится, либо добавить выходные

хотя...

может быть и подскажут - как сместиться на отрицательное количество баров, я не помню

 
forex2030:

Ой сыщик, всё уже примерно озвучивается под усталостью от поисков истины.

Всё давно посчитано. Средний месяц 30.5 дней, почти 4.5 недель. Соответственно, примерно 22 дня рабочих и почти 9 выходных, без учёта праздников. 

На выделенном Вами интервале 2 праздничных дня - Рождество и Новый год. 

Откуда 16 выходных и где 30 баров? Пост на 100% лжив. 

 
Алексей Тарабанов:

Откуда 16 выходных и где 30 баров? Пост на 100% лжив. 

Пропади а плиз, растворись, исчезни, толку от тебя точно не будет!!
И так мозг уже замкнуло.

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