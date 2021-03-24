Подсчёт баров с учётом выходных - страница 7
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Берите время одной точки, используйте iBarShift(), что бы получит номер бара по этому времени, а потом прибавляйте нужное количество баров.
Я уже так делал, не помогло #43
Я уже так делал, не помогло #43
В чем же была загвоздка? Ищите ошибку у себя. В общем вы на правильном пути, где-то ошибка.
Я беру верх фрактала и низ фрактала, получаю расстояние между ними в пунктах и от последнего фрактала рисую линию вперёд на кол-во баров равных этим пунктам
Например расстояние = 25 пунктов и от последнего фрактала рисуется линия на 25 баров вперёд
Если проверять по дате, то дата фрактала + бары = верно, а если смотреть на графике по барам то не верно (меньше)
В итоге прибавляется от даты фрактала не 25 баров а 25 календарных дней и линия встаёт например на 17 баре
а так что нарисует:
Time[i+(int)Fr]
и без
+ PeriodSeconds()*p_bar
подозреваю, что нарисует линию через последний фрактал
Вот взял точку напрямую по дате 20.03 и прибавил 17 баров
В итоге получил результат 06.04 что получается 11 баров
20 + 17 = 37
31 последняя дата месяца
6 дата нового месяца
31 + 6 = 37
Получается что считает не бары на графике а календарные дни
Вот взял точку напрямую по дате 20.03 и прибавил 17 баров
В итоге получил результат 06.04 что получается 11 баров
20 + 17 = 37
31 последняя дата месяца
6 дата нового месяца
31 + 6 = 37
Получается что считает не бары на графике а календарные дни
нулевой бар справа налево - это начало
может быть нужно вычитать, а не прибавлять?
Time[i - (int)Fr]
а если прибавлять, тогда - да, Вы вычисляете не бары, а количество дней вперед через время, вот: + PeriodSeconds()*p_bar
в этом случае все верно считает - будет 6.04, т.е. 20+11(март)+6(апрель)=20марта+17дней
Не понятен принцип.
Суть в том что на графике прибавляются не видимые бары а календарные дни
На графике не 30 баров, а 22. В календарном месяце не 16 выходных, а примерно 9. Зачем врать-то, причём внаглую, рассчитывая на то, что не проверят?
#57
На графике не 30 баров, а 22. В календарном месяце не 16 выходных, а примерно 9. Зачем врать-то, причём внаглую, рассчитывая на то, что не проверят?
Ой сыщик, всё уже примерно озвучивается под усталостью от поисков истины.
нулевой бар справа налево - это начало
может быть нужно вычитать, а не прибавлять?
Time[i - (int)Fr]
а если прибавлять, тогда - да, Вы вычисляете не бары, а количество дней вперед через время
в этом случае все верно считает - будет 6.04
Действительно от нулевого бара ровно считает бары.
Как же тогда от точки считать вперёд?
Ой сыщик, всё уже примерно озвучивается под усталостью от поисков истины.
Действительно от нулевого бара ровно считает бары.
Как же тогда от точки считать вперёд?
ну вот же
Time[i - (int)Fr]
а цикл такого плана
for(i=100; i>=0; i--)
с анализом не меньше нуля этого: i - (int)Fr
но линия в будущее(при i<0) все равно - только по времени получится, либо добавить выходные
хотя...
может быть и подскажут - как сместиться на отрицательное количество баров, я не помню
Ой сыщик, всё уже примерно озвучивается под усталостью от поисков истины.
Всё давно посчитано. Средний месяц 30.5 дней, почти 4.5 недель. Соответственно, примерно 22 дня рабочих и почти 9 выходных, без учёта праздников.
На выделенном Вами интервале 2 праздничных дня - Рождество и Новый год.
Откуда 16 выходных и где 30 баров? Пост на 100% лжив.
Откуда 16 выходных и где 30 баров? Пост на 100% лжив.
Пропади а плиз, растворись, исчезни, толку от тебя точно не будет!!
И так мозг уже замкнуло.