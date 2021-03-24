Подсчёт баров с учётом выходных - страница 6
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"можно сделать" и "работает" - две большие разницы. В любом случае, проблему с отделением правомерных пропусков котировок от неправомерных это решит лишь частично.
ЗЫ: с историческими данными вообще бардак, время на серверах брокеров переводит кто как придумает, имхо, история еще та "история" )))
Это точно) Кроме проблем со временем бывает ещё куча всяких других загогулин)
да все они правомерные
"блаженны невидевшие и уверовавшие"
"блаженны невидевшие и уверовавшие"
не
не невидевшие,
а неиспользующие
то есть те, кому чихать на историю
;)
проще сделать перерисовку линий при новом дне, и не морочить себе голову)
Между прочим да. Делать перерисовку, пока все точки графических объектов не уйдут в пределы существующей истории.
не
не невидевшие,
а неиспользующие
то есть те, кому чихать на историю
;)
Ну, не всем повезло стать счастливым обладателем формулЕ)
Приходится как-то выкручиваться)
Между прочим да. Делать перерисовку, пока все точки графических объектов не уйдут в пределы существующей истории.
Не понятен принцип.
Суть в том что на графике прибавляются не видимые бары а календарные дни
Не понятен принцип.
Суть в том что на графике прибавляются не видимые бары а календарные дни
Вообще-то на графике прибавляются именно бары. Объясните, что вы делаете, а то может выяснится, что нужно совсем другое.
Вообще-то на графике прибавляются именно бары. Объясните, что вы делаете, а то может выяснится, что нужно совсем другое.
Я беру верх фрактала и низ фрактала, получаю расстояние между ними в пунктах и от последнего фрактала рисую линию вперёд на кол-во баров равных этим пунктам
Например расстояние = 25 пунктов и от последнего фрактала рисуется линия на 25 баров вперёд
Если проверять по дате, то дата фрактала + бары = верно, а если смотреть на графике по барам то не верно (меньше)
В итоге прибавляется от даты фрактала не 25 баров а 25 календарных дней и линия встаёт например на 17 баре
Я беру верх фрактала и низ фрактала, получаю расстояние между ними в пунктах и от последнего фрактала рисую линию вперёд на кол-во баров равных этим пунктам
Например расстояние = 25 пунктов и от последнего фрактала рисуется линия на 25 баров вперёд
Если проверять по дате, то дата фрактала + бары = верно, а если смотреть на графике по барам то не верно (меньше)
В итоге прибавляется от даты фрактала не 25 баров а 25 календарных дней
Берите время одной точки, используйте iBarShift(), что бы получит номер бара по этому времени, а потом прибавляйте нужное количество баров.