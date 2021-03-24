Подсчёт баров с учётом выходных - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Будет конечно. Но, например, его high-low будет выделяться на фоне остальных и всегда будет стоять вопрос - это праздник или выпавшие минутные бары? Не очень понятно, как автоматизировать подобные проверки.
через экономический календарь, например
там и время закрытия торгов и день
Пробую таким образом придумал в стиле 2+2=4, но что-то не там ставит опять, подкорректируйте
а ошибки в коде отрисовке линии нет?я сколько раз уже пилил график вертикалями по разному, вроде бы подобных проблем не было
через экономический календарь, например
там и время закрытия торгов и день
календарь работает в тестере?
календарь работает в тестере?
а ошибки в коде отрисовке линии нет?
Ошибок нет
я сколько раз уже пилил график вертикалями по разному, вроде бы подобных проблем не было
Я так же ранее не наблюдал такого или не обращал внимание,
а когда посмотрел Н4 и D1 зная где должны быть места линий, то увидел это расхождение и теперь пытаюсь это побороть.
Будет конечно. Но, например, его high-low будет выделяться на фоне остальных и всегда будет стоять вопрос - это праздник или выпавшие минутные бары? Не очень понятно, как автоматизировать подобные проверки.
я ушел выше от обсуждения: "а точно всегда есть соответствие, что перед понедельником идет воскресение?"
тогда придется с Вами обсуждать.... а точно дневной бар на чарте принадлежит той дате день которого является днем открытия бара....
)))
увы, с программированием все зависит от формализации задачи и цели использования
я во втором примере учел пожелание сделать корректировку, чтобы учитывать бары у которых "день начинается" не с 0ч 00 мин , пару раз проверил - работает
цели какие?
ЗЫ: с историческими данными вообще бардак, время на серверах брокеров переводит кто как придумает, имхо, история еще та "история" )))
я ушел выше от обсуждения: "а точно всегда есть соответствие, что перед понедельником идет воскресение?"
тогда придется с Вами обсуждать.... а точно дневной бар на чарте принадлежит той дате день которого является днем открытия бара....
)))
увы, с программированием все зависит от формализации задачи и цели использования
я во втором примере учел пожелание сделать корректировку, чтобы учитывать бары у которых "день начинается" не с 0ч 00 мин, пару раз проверил - работает
цели какие?
ЗЫ: с историческими данными вообще бардак, время на серверах брокеров переводит кто как придумает, имхо, история еще та "история" )))
также делал
то есть начало дня может начаться не в 00-00, а в 00-15
конечно же это и есть причина, которая заставила топик стартера углубиться в поиск выходных
но это никчему, 100%
можно сделать, если только историю для него качнуть
"можно сделать" и "работает" - две большие разницы. В любом случае, проблему с отделением правомерных пропусков котировок от неправомерных это решит лишь частично.