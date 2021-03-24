Подсчёт баров с учётом выходных - страница 5

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проще сделать перерисовку линий при новом дне, и не морочить себе голову)
 
Aleksey Nikolayev:

Будет конечно. Но, например, его high-low будет выделяться на фоне остальных и всегда будет стоять вопрос - это праздник или выпавшие минутные бары? Не очень понятно, как автоматизировать подобные проверки.

через экономический календарь, например

там и время закрытия торгов и день

 

Пробую таким образом придумал в стиле 2+2=4, но что-то не там ставит опять, подкорректируйте 

//+------------------------------------------------------------------------+ 
//| Рассчитывает бары от 0 до места установки                              | 
//+------------------------------------------------------------------------+ 
datetime NewBar(int i,datetime d_start,int x_bar){
   int n_bar=0;
   datetime t_bar=0;

//Тут определяется кол-во баров от 0 до первой точки минус бары сдвига 25 - 12 = 13 место от 0 на 13 баров точка два верная
      n_bar=iBarShift(Symbol(),0,d_start)-x_bar;

//Если отрицательное значение, то сдвиг будет от бара 0 в будущее
   if(n_bar<0) t_bar=Time[i]+PeriodSeconds()*MathAbs(n_bar);

//Если положительное значение, то сдвиг будет от бара 0 назад по истории
         else  t_bar=Time[i+n_bar];

return(t_bar);}
 

а ошибки в коде отрисовке линии нет?

я сколько раз уже пилил график вертикалями по разному, вроде бы подобных проблем не было
 
Renat Akhtyamov:

через экономический календарь, например

там и время закрытия торгов и день

календарь работает в тестере?

 
Aleksey Nikolayev:

календарь работает в тестере?

можно сделать, если только историю для него качнуть
 
Renat Akhtyamov:

а ошибки в коде отрисовке линии нет?

Ошибок нет

я сколько раз уже пилил график вертикалями по разному, вроде бы подобных проблем не было

Я так же ранее не наблюдал такого или не обращал внимание,
а когда посмотрел Н4 и D1 зная где должны быть места линий, то увидел это расхождение и теперь пытаюсь это побороть.


 
Aleksey Nikolayev:

Будет конечно. Но, например, его high-low будет выделяться на фоне остальных и всегда будет стоять вопрос - это праздник или выпавшие минутные бары? Не очень понятно, как автоматизировать подобные проверки.

я ушел выше от обсуждения: "а точно всегда есть соответствие, что перед понедельником идет воскресение?"

тогда придется с Вами обсуждать.... а точно дневной бар на чарте принадлежит той дате день которого является днем открытия бара....

)))

увы, с программированием все зависит от формализации задачи и цели использования

я во втором примере учел пожелание сделать корректировку, чтобы учитывать бары у которых "день начинается" не с 0ч 00 мин , пару раз проверил - работает

цели какие?

ЗЫ: с историческими данными вообще бардак, время на серверах брокеров переводит кто как придумает, имхо, история еще та "история" )))

 
Igor Makanu:

я ушел выше от обсуждения: "а точно всегда есть соответствие, что перед понедельником идет воскресение?"

тогда придется с Вами обсуждать.... а точно дневной бар на чарте принадлежит той дате день которого является днем открытия бара....

)))

увы, с программированием все зависит от формализации задачи и цели использования

я во втором примере учел пожелание сделать корректировку, чтобы учитывать бары у которых "день начинается" не с 0ч 00 мин, пару раз проверил - работает

цели какие?

ЗЫ: с историческими данными вообще бардак, время на серверах брокеров переводит кто как придумает, имхо, история еще та "история" )))

также делал

то есть начало дня может начаться не в 00-00, а в 00-15

конечно же это и есть причина, которая заставила топик стартера углубиться в поиск выходных

но это никчему, 100%

 
Renat Akhtyamov:
можно сделать, если только историю для него качнуть

"можно сделать" и "работает" - две большие разницы. В любом случае, проблему с отделением правомерных пропусков котировок от неправомерных это решит лишь частично.

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