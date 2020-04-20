Поиск советника

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Добрый день. Нашёл на одном форуме советника. Мне очень понравился. Торговал на EUR/USD и M5. Если кто-то спросит почему понравился, то отвечу, что он стабильно быстро умножает начальный депозит на 1,2. Хочу кое-что в нём исправить, но не могу. Подскажите, пожалуйста, похожие советники в официальном магазине. Результаты последнего тестирования и самого робота прилагаю.
Добрый! Так а где сам робот? В архиве его нет
Прошу прощения, робота сейчас приложу
Чтобы исправить нужен файл с расширением mq4.
У меня нету этого файла с расширением mq4. Я поэтому и спрашивал, что в может быть, в ваших закаулках найдутся похожие платные и бесплатные советники.
В этих закаулка черт ногу сломит. Так что можете посмотреть. Может что подходящие и найдете
А тут можете заказать. Правда не с ex4 лучше составьте нормальное ТЗ. Декомпилы тут не делают, да и вам это ни к чему. Если закажите, то
получите программу с исходным кодом. Потом проще будет дорабатывать.
Добрый день, можно к этой теме чтоб новую не создавать спросить. Можно узнать что это за система или советник по фото? есть ли она у кого или может подобная найти купить скачать?
Если S - это Starc, B - это Bands, а v - это версия,
то можете посмотреть тут (результат поиска - там 5 бесплатных индикаторов в КодаБазе).
STARC (каналы среднего диапазона Столлера) показывают три линии, которые формируют канал вокруг обычной скользящей средней. Эти три линии:
- n-периодная SMA (простая скользящая средняя)
- Верхняя линия, n-периодная SMA плюс m-периодная ATR, умноженная на константу К.
- Нижняя линия, n-периодная SMA минус m-периодная ATR, умноженная на константу К.
Индикатор STARC bands был разработан Мэннингом Столлером.
Использование: STARC Bands , как правило, определяют верхний и нижний пределы для нормального ценового движения. При этом некоторые трейдеры используют индикатор для определения уровня риска перед вхождением в рынок.
Что касается точного воспроизведения того, что у вас на скриншоте - то тут надо еще поискать в КодаБазе и Маркете .. может и есть там точно
такое.
Или просто составить похожее из нескольких индикаторов, например -
Bollinger bands breakout - indicator for MetaTrader 5
или заказать во фрилансе тут, взяв за основу один из этих (например - этот).
- www.mql5.com
Спасибо за информацию!!! я в этой теме не силен, может подскажете сколько ориентировочно будет стоить заказать? или куда этот вопрос можно адресовать
Во Фриланс - https://www.mql5.com/ru/job
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1. Можете просто создать заявку, и далее - выбрать исполнителя (но тут - кто уже попадется ..).
Большинство делают именно так (но они делают регулярные заявки и знают как сделать там заявку, и знают все особенности процесса).
2. Но во избежании ваших ошибок в этом деле (во Фрилансе)
- советую заранее подобрать на форуме программиста, который сможет это сделать (там во Фрилансе
можно сделать адресную заявку исполнителю/программисту - в конце этой страницы - https://www.mql5.com/ru/job/new).
Он же вам может помочь в составлении заявки во Фрилансе и так далее.
Я лично использую этот второй вариант для заказов во Фрилансе.
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Как найти исполнителя?
Почитайте форум, ветки, присмотритесь к тем, кто активно делает программные посты, зайдите в их профиля (например, ваш профиль тут - этот https://www.mql5.com/ru/users/petr_ringo , у них - свой), посмотрите их заявки во Фрилансе, и так далее, спишитесь, и так далее.
Потому что у каждого программиста есть своя специализация, и может быть свое видение того, что у вас на картинке и как это воспроизвести.
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И не забудьте указать линк на эту страницу форума (может - исполнителю это поможет, чтобы не начинать все с нуля например).
И приготовьтесь выдать побольше вводных данных, например - для МТ4 или МТ5 это нужно (вы это не написали), и другие особенности.
Потому что если все возможные подробности вы не дадите, то программист все равно сделает, но уже подробности просто додумает по своему опыту ... а в результате может оказаться, что получится не то, что вы хотели ..
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Короче - потратьте какое-то время (день-два-три) на все это, что я тут написал.
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