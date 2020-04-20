Поиск советника

Новый комментарий
 
Добрый день. Нашёл на одном форуме советника. Мне очень понравился. Торговал на EUR/USD и M5. Если кто-то спросит почему понравился, то отвечу, что он стабильно быстро умножает начальный депозит на 1,2. Хочу кое-что в нём исправить, но не могу. Подскажите, пожалуйста, похожие советники в официальном магазине. Результаты последнего тестирования и самого робота прилагаю.
Файлы:
test.zip  30 kb
 
VIX XIV:
Добрый день. Нашёл на одном форуме советника. Мне очень понравился. Торговал на EUR/USD и M5. Если кто-то спросит почему понравился, то отвечу, что он стабильно быстро умножает начальный депозит на 1,2. Хочу кое-что в нём исправить, но не могу. Подскажите, пожалуйста, похожие советники в официальном магазине. Результаты последнего тестирования и самого робота прилагаю.

Добрый! Так а где сам робот? В архиве его нет

 
Прошу прощения, робота сейчас приложу
 
VIX XIV:
Прошу прощения, робота сейчас приложу

Чтобы исправить нужен файл с расширением mq4.

 
У меня нету этого файла с расширением mq4. Я поэтому и спрашивал, что в может быть, в ваших закаулках найдутся похожие платные и бесплатные советники.
 
VIX XIV:
У меня нету этого файла с расширением mq4. Я поэтому и спрашивал, что в может быть, в ваших закаулках найдутся похожие платные и бесплатные советники.

В этих закаулка черт ногу сломит. Так что можете посмотреть. Может что подходящие и найдете   

А тут можете заказать. Правда не с ex4 лучше составьте нормальное ТЗ. Декомпилы тут не делают, да и вам это ни к чему. Если закажите, то получите программу с исходным кодом. Потом проще будет дорабатывать.

 
Спасибо большое! Тему можно закрыть.
 
Добрый день, можно к этой теме чтоб новую не создавать спросить. Можно узнать что это за система или советник  по фото? есть ли она у кого или может подобная найти купить скачать?
 
Petr_ringo:
Добрый день, можно к этой теме чтоб новую не создавать спросить. Можно узнать что это за система или советник  по фото? есть ли она у кого или может подобная найти купить скачать?
У вас на скриншоте написано SBv-system.
Если S - это Starc, B - это Bands, а v - это версия,
то можете посмотреть тут (результат поиска - там 5 бесплатных индикаторов в КодаБазе).

STARC (каналы среднего диапазона Столлера) показывают три линии, которые формируют канал вокруг обычной скользящей средней. Эти три линии:

  • n-периодная SMA (простая скользящая средняя)
  • Верхняя линия, n-периодная SMA плюс m-периодная ATR, умноженная на константу К.
  • Нижняя линия, n-периодная SMA минус m-периодная ATR, умноженная на константу К.

Индикатор STARC bands был разработан Мэннингом Столлером.

Использование: STARC Bands , как правило, определяют верхний и нижний пределы для нормального ценового движения. При этом некоторые трейдеры используют индикатор для определения уровня риска перед вхождением в рынок.

Что касается точного воспроизведения того, что у вас на скриншоте - то тут надо еще поискать в КодаБазе и Маркете .. может и есть там точно такое.
Или просто составить похожее из нескольких индикаторов, например -
Bollinger bands breakout - indicator for MetaTrader 5
или заказать во фрилансе тут, взяв за основу один из этих (например - этот).


Search - MQL5.community
Search - MQL5.community
  • www.mql5.com
Searching is based on morphology and is insensitive to case. All letters, no matter of their case, will be processed as lowercase. By default, our search engine shows pages, that...
 
Спасибо за информацию!!! я в этой теме не силен, может подскажете сколько ориентировочно будет стоить заказать? или куда этот вопрос можно адресовать
 
Petr_ringo:
Спасибо за информацию!!! я в этой теме не силен, может подскажете сколько ориентировочно будет стоить заказать? или куда этот вопрос можно адресовать

Во Фриланс - https://www.mql5.com/ru/job

----------------

1. Можете просто создать заявку, и далее - выбрать исполнителя (но тут - кто уже попадется ..).
Большинство делают именно так (но они делают регулярные заявки и знают как сделать там заявку, и знают все особенности процесса).

2. Но во избежании ваших ошибок в этом деле (во Фрилансе) - советую заранее подобрать на форуме программиста, который сможет это сделать (там во Фрилансе можно сделать адресную заявку исполнителю/программисту - в конце этой страницы - https://www.mql5.com/ru/job/new). Он же вам может помочь в составлении заявки во Фрилансе и так далее.
Я лично использую этот второй вариант для заказов во Фрилансе.

----------------

Как найти исполнителя?
Почитайте форум, ветки, присмотритесь к тем, кто активно делает программные посты, зайдите в их профиля (например, ваш профиль тут - этот https://www.mql5.com/ru/users/petr_ringo , у них - свой), посмотрите их заявки во Фрилансе, и так далее, спишитесь, и так далее.

Потому что у каждого программиста есть своя специализация, и может быть свое видение того, что у вас на картинке и как это воспроизвести.

----------------

И не забудьте указать линк на эту страницу форума (может - исполнителю это поможет, чтобы не начинать все с нуля например).
И приготовьтесь выдать побольше вводных данных, например - для МТ4 или МТ5 это нужно (вы это не написали), и другие особенности.
Потому что если все возможные подробности вы не дадите, то программист все равно сделает, но уже подробности просто додумает по своему опыту ... а в результате может оказаться, что получится не то, что вы хотели ..

----------------

Короче - потратьте какое-то время (день-два-три) на все это, что я тут написал.

Торговые приложения для MetaTrader 5 на заказ
Торговые приложения для MetaTrader 5 на заказ
  • www.mql5.com
Есть ранее сделанный и готовый к работе советник, который требуется технически доработать, продублировав уже сделанные в нем функции. Так же при этой работе будет незначительная доработка. Все опишем в тех задании Советник на индикаторе ФЗР. Сигнал, направление торговли и выставление ордера. В качестве сигнала используем алерты в советнике...
12
Новый комментарий