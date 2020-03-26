Стратегия форекс Parabolic SAR + Stochastic - страница 3

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Korollkov:

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Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Советники: Triple check

Automated-Trading, 2020.03.16 15:16

Triple check:

Торговая стратегия работает (ищет сигнал и модифицирует Стоп лосс) только в момент рождения нового бара. Использует три индикатора: iMA (Moving Average, MA), iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и iSAR (Parabolic SAR, SAR)

Triple check

Автор: Vladimir Karputov


 
Vladimir Karputov:

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Спасибо Вам огромное!!!!

 

Привет. Очень даже не плохая стратегия ... 

Вот проба в матлаб за период последнего года на EURUSD M5 

 

Сейчас в ГА прогоню - лучшие параметры определить ... :)

 

А вот оптимизация в течение года и потом последний год с оптимальными параметрами

Синяя это предыдущий скрин. Красная - оптимальные параметры после ГА.

 
RomFil:

А вот оптимизация в течение года и потом последний год с оптимальными параметрами

Синяя это предыдущий скрин. Красная - оптимальные параметры после ГА.

О! Классная стратежка - надо погонять...!!!

 
стратегия стара как мир. когда то был у меня советник по ней и было время не плохо он так рубил капустку. Только в стратегии еще присутствовала доливка при дополнительных сигналах к первому открытому ордеру...
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