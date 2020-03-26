Стратегия форекс Parabolic SAR + Stochastic - страница 3
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Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Советники: Triple check
Automated-Trading, 2020.03.16 15:16
Triple check:
Торговая стратегия работает (ищет сигнал и модифицирует Стоп лосс) только в момент рождения нового бара. Использует три индикатора: iMA (Moving Average, MA), iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и iSAR (Parabolic SAR, SAR)
Автор: Vladimir Karputov
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Спасибо Вам огромное!!!!
Привет. Очень даже не плохая стратегия ...
Вот проба в матлаб за период последнего года на EURUSD M5
Сейчас в ГА прогоню - лучшие параметры определить ... :)
А вот оптимизация в течение года и потом последний год с оптимальными параметрами
Синяя это предыдущий скрин. Красная - оптимальные параметры после ГА.
А вот оптимизация в течение года и потом последний год с оптимальными параметрами
Синяя это предыдущий скрин. Красная - оптимальные параметры после ГА.
О! Классная стратежка - надо погонять...!!!