Стратегия форекс Parabolic SAR + Stochastic - страница 2
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Это на H1
А на H4 за год не одной сделки, хотя они есть
Обратите внимание на параметр Только одна позиция (Only one positions) - хотя он по-умолчанию стоит в 'false' - значит можно держать несколько позиций.
Приведите пример, где сигнал НЕ сработал (даты, таймфрейм, символ) ...
Обратите внимание на параметр Только одна позиция (Only one positions) - хотя он по-умолчанию стоит в 'false' - значит можно держать несколько позиций.
Приведите пример, где сигнал НЕ сработал (даты, таймфрейм, символ) ...
EURUSD H4
2020.01.23 16:00
2020.01.06 12:00
2019.10.16 08:00
EURUSD H4
2020.01.23 16:00
2020.01.06 12:00
2019.10.16 08:00
Вот дата 2019.10.16 08:00
И где тут сигнал?
Вот дата 2019.10.16 08:00
И где тут сигнал?
может я что то неправильно написал
может я что то неправильно написал
Даже по Вашей картинке - где сигнал-то? Проверьте значения индикаторов и сопоставьте со своим описанием
Добавлено: никогда не употребляйте описание линии индикатора вроде "красная" или "зеленая" - здесь кроется Ваша ошибка. У каждой линии индикатора есть имя. У Стохастика это линии Main и Signal.
Даже по Вашей картинке - где сигнал-то? Проверьте значения индикаторов и сопоставьте со своим описанием
Добавлено: никогда не употребляйте описание линии индикатора вроде "красная" или "зеленая" - здесь кроется Ваша ошибка. У каждой линии индикатора есть имя. У Стохастика это линии Main и Signal.
Згначит я все таки неправильно написал. Здесь есть сигнал. А в терминологии могу путаться. Быстрая или красная выше 63)
Версия 1.001. Я вывел в параметры название линии - теперь можно для стохастика выбирать или основную или сигнальную (Stochastic Line: ).
Версия 1.001. Я вывел в параметры название линии - теперь можно для стохастика выбирать или основную или сигнальную (Stochastic Line: ).
Отлично ! Теперь входы все)
Отлично ! Теперь входы все)
Значит остаётся активировать трейлинг по индикатору SAR...