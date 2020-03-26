Стратегия форекс Parabolic SAR + Stochastic - страница 2

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Korollkov:

Это на H1

А на H4 за год не одной сделки, хотя они есть

Обратите внимание на параметр Только одна позиция (Only one positions) - хотя он по-умолчанию стоит в 'false' - значит можно держать несколько позиций.

Приведите пример, где сигнал НЕ сработал (даты, таймфрейм, символ) ...

 
Vladimir Karputov:

Обратите внимание на параметр Только одна позиция (Only one positions) - хотя он по-умолчанию стоит в 'false' - значит можно держать несколько позиций.

Приведите пример, где сигнал НЕ сработал (даты, таймфрейм, символ) ...

EURUSD H4 

2020.01.23 16:00

2020.01.06 12:00

2019.10.16 08:00

 
Korollkov:

EURUSD H4 

2020.01.23 16:00

2020.01.06 12:00

2019.10.16 08:00

Вот дата 2019.10.16 08:00

И где тут сигнал?


 
Vladimir Karputov:

Вот дата 2019.10.16 08:00

И где тут сигнал?


может я что то неправильно написал

Файлы:
7s8_2g23b.png  115 kb
 
Korollkov:

может я что то неправильно написал

Даже по Вашей картинке - где сигнал-то? Проверьте значения индикаторов и сопоставьте со своим описанием


Добавлено: никогда не употребляйте описание линии индикатора вроде "красная" или "зеленая" - здесь кроется Ваша ошибка. У каждой линии индикатора есть имя. У Стохастика это линии Main и Signal.

 
Vladimir Karputov:

Даже по Вашей картинке - где сигнал-то? Проверьте значения индикаторов и сопоставьте со своим описанием


Добавлено: никогда не употребляйте описание линии индикатора вроде "красная" или "зеленая" - здесь кроется Ваша ошибка. У каждой линии индикатора есть имя. У Стохастика это линии Main и Signal.

В оригинале стратегии имеется в виду главная линия стохастика. Просто здесь нельзя постить ссылки, возникла неразбериха.
 
Згначит я все таки неправильно написал. Здесь есть сигнал. А в терминологии могу путаться. Быстрая или красная выше 63)
 
Korollkov:
Згначит я все таки неправильно написал. Здесь есть сигнал. А в терминологии могу путаться. Быстрая или красная выше 63)

Версия 1.001. Я вывел в параметры название линии - теперь можно для стохастика выбирать или основную или сигнальную (Stochastic Line: ).


Файлы:
Triple_check.mq5  103 kb
 
Vladimir Karputov:

Версия 1.001. Я вывел в параметры название линии - теперь можно для стохастика выбирать или основную или сигнальную (Stochastic Line: ).


Отлично ! Теперь входы все)

 
Korollkov:

Отлично ! Теперь входы все)

Значит остаётся активировать трейлинг по индикатору SAR...

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