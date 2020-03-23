Metatrader и DMA

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Всем здравствуйте! Возможно ли использовать терминал Metatrader 5 для торговли на срочном ранке через шлюзы TWIME или PLAZA 2? Какие варианты DMA-доступа возможны для этого терминала?

[Удален]  
Vitaliy Gudzovskiy:

Всем здравствуйте! Возможно ли использовать терминал Metatrader 5 для торговли на срочном ранке через шлюзы TWIME или PLAZA 2? Какие варианты DMA-доступа возможны для этого терминала?

А зачем ДВЕ темы?

 
Сергей Таболин:

А зачем ДВЕ темы?

Напутал, извините. Вторую удалил.

 
Vitaliy Gudzovskiy:

Всем здравствуйте! Возможно ли использовать терминал Metatrader 5 для торговли на срочном ранке через шлюзы TWIME или PLAZA 2? Какие варианты DMA-доступа возможны для этого терминала?

Возможно.
Если вы разбираетесь в FIX протоколе, то пишите своих клиентов.
TWIME это транзакционный шлюз, по этому нужен будет ещё FAST шлюз с биржевыми данными.
Plaza2 содержит в себе оба шлюза и транзакционный и с данными.


P.S.
Кстати раз зашла речь о шлюзах, в биржевой ветке про проблемы брокера Открытие, была речь о задержках выставления и исполнения заявок на резких движениях.
Изучив данный скриншот, родилось предположение, что брокер использует общий шлюз заявок, СGate или Fix.
Общий шлюз заявок возможно и создаёт проблему очереди, в пиковые нагрузки. 


 
Roman:

Возможно.
Если вы разбираетесь в FIX протоколе, то пишите своих клиентов.
TWIME это транзакционный шлюз, по этому нужен будет ещё FAST шлюз с биржевыми данными.
Plaza2 содержит в себе оба шлюза и транзакционный и с данными.


P.S.
Кстати раз зашла речь о шлюзах, в биржевой ветке про проблемы брокера Открытие, была речь о задержках выставления и исполнения заявок на резких движениях.
Изучив данный скриншот, родилось предположение, что брокер использует общий шлюз заявок, СGate или Fix.
Общий шлюз заявок возможно и создаёт проблему очереди, в пиковые нагрузки. 


К сожалению, в протоколе FIX не разбираюсь. Вы пишете возможно - но как? Брокеры внятного ответа не дают, большинство "специалистов", консультирующих клиентов, некомпетентны, особенно в "открывашке". Есть ли брокеры, которые готовые решения для Metatrader предлагают? Правильно ли я пониманию возможный вариант реализации: на сервер в московском дата-центре ставится PLAZA 2 (либо связка TWIME - FAST), которая обеспечивает соединение с биржей, по этому соединению и работает Metatrader. Логины и ПО протоколов предоставляет брокер.

 
Vitaliy Gudzovskiy:

К сожалению, в протоколе FIX не разбираюсь. Вы пишете возможно - но как? Брокеры внятного ответа не дают, большинство "специалистов", консультирующих клиентов, некомпетентны, особенно в "открывашке". Есть ли брокеры, которые готовые решения для Metatrader предлагают? Правильно ли я пониманию возможный вариант реализации: на сервер в московском дата-центре ставится PLAZA 2 (либо связка TWIME - FAST), которая обеспечивает соединение с биржей, по этому соединению и работает Metatrader. Логины и ПО протоколов предоставляет брокер.

Fix ещё не писал, но интересуюсь им, изучаю по мере времени.
Брокеры готового решения не дают, они подключают только свою серверную часть MT5 к своим имеющимся шлюзам.
Но если вы в состоянии заинтересовать брокера предложением, то возможно на индивидуальной основе можно договориться о выделенной линии.
Но мне кажется это мало вероятно, с таким низким уровнем их специалистов, или заоблачной таксой. Проще самому разобраться и написать клиента.
Plaza2 это клиентское приложение, которое устанавливается на компьютер пользователя, через которое идёт всё подключение локально.
TWIME - FAST это прямые каналы, до биржи. Где держать ваше клиентское приложение, у себя на компе или в коллокации биржи, или на стороннем VPS это ваш выбор.
Все доступы подключения к прямым шлюзам, предоставляет брокер, после оплаченного тарифа, но после подключения вашего клиента к предоставленным шлюзам,
все ваши транзакции и получение данных будут идти в обход брокерских серверов, напрямую в систему биржи.
Вам лучше промониторить брокеров которые предоставляют доступ по этим шлюзам, и напрямую задать вопросы им.
Но клиента всё равно придётся писать самому, они дают только доступ к шлюзу, готовых решений для пользователя MT5 нет. 

 
Vitaliy Gudzovskiy:

Всем здравствуйте! Возможно ли использовать терминал Metatrader 5 для торговли на срочном ранке через шлюзы TWIME или PLAZA 2? Какие варианты DMA-доступа возможны для этого терминала?

Если готовы платить за подключение 6000+ рублей в месяц, тогда можно дальше думать, и брокер тогда не нужен

 
Sergey Chalyshev:

Если готовы платить за подключение 6000+ рублей в месяц, тогда можно дальше думать, и брокер тогда не нужен

Каким образом брокер не нужен?
Разве не через брокера только выполняются все процедуры? Открытие счёта и получение доступа к шлюзам.
Ведь биржа напрямую не работает с физ лицами.

 
Roman:

Fix ещё не писал, но интересуюсь им, изучаю по мере времени.
Брокеры готового решения не дают, они подключают только свою серверную часть MT5 к своим имеющимся шлюзам.
Но если вы в состоянии заинтересовать брокера предложением, то возможно на индивидуальной основе можно договориться о выделенной линии.
Но мне кажется это мало вероятно, с таким низким уровнем их специалистов, или заоблачной таксой. Проще самому разобраться и написать клиента.
Plaza2 это клиентское приложение, которое устанавливается на компьютер пользователя, через которое идёт всё подключение локально.
TWIME - FAST это прямые каналы, до биржи. Где держать ваше клиентское приложение, у себя на компе или в коллокации биржи, или на стороннем VPS это ваш выбор.
Все доступы подключения к прямым шлюзам, предоставляет брокер, после оплаченного тарифа, но после подключения вашего клиента к предоставленным шлюзам,
все ваши транзакции и получение данных будут идти в обход брокерских серверов, напрямую в систему биржи.
Вам лучше промониторить брокеров которые предоставляют доступ по этим шлюзам, и напрямую задать вопросы им.
Но клиента всё равно придётся писать самому, они дают только доступ к шлюзу, готовых решений для пользователя MT5 нет. 

Спасибо за ответ! Не совсем понял, что подразумевается под клиентом. Программа-коннектор между шлюзом и терминалом? Если да, то возникает вопрос - почему ее до сих пор не написали разработчики MT5? Спрос ведь существует.

 
Roman:

Fix ещё не писал, но интересуюсь им, изучаю по мере времени.
Брокеры готового решения не дают, они подключают только свою серверную часть MT5 к своим имеющимся шлюзам.
Но если вы в состоянии заинтересовать брокера предложением, то возможно на индивидуальной основе можно договориться о выделенной линии.
Но мне кажется это мало вероятно, с таким низким уровнем их специалистов, или заоблачной таксой. Проще самому разобраться и написать клиента.
Plaza2 это клиентское приложение, которое устанавливается на компьютер пользователя, через которое идёт всё подключение локально.
TWIME - FAST это прямые каналы, до биржи. Где держать ваше клиентское приложение, у себя на компе или в коллокации биржи, или на стороннем VPS это ваш выбор.
Все доступы подключения к прямым шлюзам, предоставляет брокер, после оплаченного тарифа, но после подключения вашего клиента к предоставленным шлюзам,
все ваши транзакции и получение данных будут идти в обход брокерских серверов, напрямую в систему биржи.
Вам лучше промониторить брокеров которые предоставляют доступ по этим шлюзам, и напрямую задать вопросы им.
Но клиента всё равно придётся писать самому, они дают только доступ к шлюзу, готовых решений для пользователя MT5 нет. 

Вот что ответила техподдержка биржи: "Терминал Metatrader 5 действительно является сертифицированным ПО для работу по протоколу Plaza-2, то есть оно имеет наше разрешение на подключение к Торговой Системе. Тем не менее, Московская Биржа не является разработчиком данного ПО, и по всем вопросам функционала вам следует обращаться к разработчику данного ПО".

 
Vitaliy Gudzovskiy:

Спасибо за ответ! Не совсем понял, что подразумевается под клиентом. Программа-коннектор между шлюзом и терминалом? Если да, то возникает вопрос - почему ее до сих пор не написали разработчики MT5? Спрос ведь существует.

Клиент это одна из сторон, любого клиент-серверного приложения. Не важно что это за приложение.
Откуда ж нам знать почему. В обще у метаквот странная политика, не желающая активно приближаться к реальным рынкам.

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