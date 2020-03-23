Metatrader и DMA
Всем здравствуйте! Возможно ли использовать терминал Metatrader 5 для торговли на срочном ранке через шлюзы TWIME или PLAZA 2? Какие варианты DMA-доступа возможны для этого терминала?
А зачем ДВЕ темы?
А зачем ДВЕ темы?
Напутал, извините. Вторую удалил.
Всем здравствуйте! Возможно ли использовать терминал Metatrader 5 для торговли на срочном ранке через шлюзы TWIME или PLAZA 2? Какие варианты DMA-доступа возможны для этого терминала?
Возможно.
Если вы разбираетесь в FIX протоколе, то пишите своих клиентов.
TWIME это транзакционный шлюз, по этому нужен будет ещё FAST шлюз с биржевыми данными.
Plaza2 содержит в себе оба шлюза и транзакционный и с данными.
P.S.
Кстати раз зашла речь о шлюзах, в биржевой ветке про проблемы брокера Открытие, была речь о задержках выставления и исполнения заявок на резких движениях.
Изучив данный скриншот, родилось предположение, что брокер использует общий шлюз заявок, СGate или Fix.
Общий шлюз заявок возможно и создаёт проблему очереди, в пиковые нагрузки.
Возможно.
Если вы разбираетесь в FIX протоколе, то пишите своих клиентов.
TWIME это транзакционный шлюз, по этому нужен будет ещё FAST шлюз с биржевыми данными.
Plaza2 содержит в себе оба шлюза и транзакционный и с данными.
P.S.
Кстати раз зашла речь о шлюзах, в биржевой ветке про проблемы брокера Открытие, была речь о задержках выставления и исполнения заявок на резких движениях.
Изучив данный скриншот, родилось предположение, что брокер использует общий шлюз заявок, СGate или Fix.
Общий шлюз заявок возможно и создаёт проблему очереди, в пиковые нагрузки.
К сожалению, в протоколе FIX не разбираюсь. Вы пишете возможно - но как? Брокеры внятного ответа не дают, большинство "специалистов", консультирующих клиентов, некомпетентны, особенно в "открывашке". Есть ли брокеры, которые готовые решения для Metatrader предлагают? Правильно ли я пониманию возможный вариант реализации: на сервер в московском дата-центре ставится PLAZA 2 (либо связка TWIME - FAST), которая обеспечивает соединение с биржей, по этому соединению и работает Metatrader. Логины и ПО протоколов предоставляет брокер.
К сожалению, в протоколе FIX не разбираюсь. Вы пишете возможно - но как? Брокеры внятного ответа не дают, большинство "специалистов", консультирующих клиентов, некомпетентны, особенно в "открывашке". Есть ли брокеры, которые готовые решения для Metatrader предлагают? Правильно ли я пониманию возможный вариант реализации: на сервер в московском дата-центре ставится PLAZA 2 (либо связка TWIME - FAST), которая обеспечивает соединение с биржей, по этому соединению и работает Metatrader. Логины и ПО протоколов предоставляет брокер.
Fix ещё не писал, но интересуюсь им, изучаю по мере времени.
Брокеры готового решения не дают, они подключают только свою серверную часть MT5 к своим имеющимся шлюзам.
Но если вы в состоянии заинтересовать брокера предложением, то возможно на индивидуальной основе можно договориться о выделенной линии.
Но мне кажется это мало вероятно, с таким низким уровнем их специалистов, или заоблачной таксой. Проще самому разобраться и написать клиента.
Plaza2 это клиентское приложение, которое устанавливается на компьютер пользователя, через которое идёт всё подключение локально.
TWIME - FAST это прямые каналы, до биржи. Где держать ваше клиентское приложение, у себя на компе или в коллокации биржи, или на стороннем VPS это ваш выбор.
Все доступы подключения к прямым шлюзам, предоставляет брокер, после оплаченного тарифа, но после подключения вашего клиента к предоставленным шлюзам,
все ваши транзакции и получение данных будут идти в обход брокерских серверов, напрямую в систему биржи.
Вам лучше промониторить брокеров которые предоставляют доступ по этим шлюзам, и напрямую задать вопросы им.
Но клиента всё равно придётся писать самому, они дают только доступ к шлюзу, готовых решений для пользователя MT5 нет.
Всем здравствуйте! Возможно ли использовать терминал Metatrader 5 для торговли на срочном ранке через шлюзы TWIME или PLAZA 2? Какие варианты DMA-доступа возможны для этого терминала?
Если готовы платить за подключение 6000+ рублей в месяц, тогда можно дальше думать, и брокер тогда не нужен
Если готовы платить за подключение 6000+ рублей в месяц, тогда можно дальше думать, и брокер тогда не нужен
Каким образом брокер не нужен?
Разве не через брокера только выполняются все процедуры? Открытие счёта и получение доступа к шлюзам.
Ведь биржа напрямую не работает с физ лицами.
Fix ещё не писал, но интересуюсь им, изучаю по мере времени.
Брокеры готового решения не дают, они подключают только свою серверную часть MT5 к своим имеющимся шлюзам.
Но если вы в состоянии заинтересовать брокера предложением, то возможно на индивидуальной основе можно договориться о выделенной линии.
Но мне кажется это мало вероятно, с таким низким уровнем их специалистов, или заоблачной таксой. Проще самому разобраться и написать клиента.
Plaza2 это клиентское приложение, которое устанавливается на компьютер пользователя, через которое идёт всё подключение локально.
TWIME - FAST это прямые каналы, до биржи. Где держать ваше клиентское приложение, у себя на компе или в коллокации биржи, или на стороннем VPS это ваш выбор.
Все доступы подключения к прямым шлюзам, предоставляет брокер, после оплаченного тарифа, но после подключения вашего клиента к предоставленным шлюзам,
все ваши транзакции и получение данных будут идти в обход брокерских серверов, напрямую в систему биржи.
Вам лучше промониторить брокеров которые предоставляют доступ по этим шлюзам, и напрямую задать вопросы им.
Но клиента всё равно придётся писать самому, они дают только доступ к шлюзу, готовых решений для пользователя MT5 нет.
Спасибо за ответ! Не совсем понял, что подразумевается под клиентом. Программа-коннектор между шлюзом и терминалом? Если да, то возникает вопрос - почему ее до сих пор не написали разработчики MT5? Спрос ведь существует.
Fix ещё не писал, но интересуюсь им, изучаю по мере времени.
Брокеры готового решения не дают, они подключают только свою серверную часть MT5 к своим имеющимся шлюзам.
Но если вы в состоянии заинтересовать брокера предложением, то возможно на индивидуальной основе можно договориться о выделенной линии.
Но мне кажется это мало вероятно, с таким низким уровнем их специалистов, или заоблачной таксой. Проще самому разобраться и написать клиента.
Plaza2 это клиентское приложение, которое устанавливается на компьютер пользователя, через которое идёт всё подключение локально.
TWIME - FAST это прямые каналы, до биржи. Где держать ваше клиентское приложение, у себя на компе или в коллокации биржи, или на стороннем VPS это ваш выбор.
Все доступы подключения к прямым шлюзам, предоставляет брокер, после оплаченного тарифа, но после подключения вашего клиента к предоставленным шлюзам,
все ваши транзакции и получение данных будут идти в обход брокерских серверов, напрямую в систему биржи.
Вам лучше промониторить брокеров которые предоставляют доступ по этим шлюзам, и напрямую задать вопросы им.
Но клиента всё равно придётся писать самому, они дают только доступ к шлюзу, готовых решений для пользователя MT5 нет.
Вот что ответила техподдержка биржи: "Терминал Metatrader 5 действительно является сертифицированным ПО для работу по протоколу Plaza-2, то есть оно имеет наше разрешение на подключение к Торговой Системе. Тем не менее, Московская Биржа не является разработчиком данного ПО, и по всем вопросам функционала вам следует обращаться к разработчику данного ПО".
Спасибо за ответ! Не совсем понял, что подразумевается под клиентом. Программа-коннектор между шлюзом и терминалом? Если да, то возникает вопрос - почему ее до сих пор не написали разработчики MT5? Спрос ведь существует.
Клиент это одна из сторон, любого клиент-серверного приложения. Не важно что это за приложение.
Откуда ж нам знать почему. В обще у метаквот странная политика, не желающая активно приближаться к реальным рынкам.
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Всем здравствуйте! Возможно ли использовать терминал Metatrader 5 для торговли на срочном ранке через шлюзы TWIME или PLAZA 2? Какие варианты DMA-доступа возможны для этого терминала?