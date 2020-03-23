Metatrader и DMA - страница 2
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Вот что ответила техподдержка биржи: "Терминал Metatrader 5 действительно является сертифицированным ПО для работу по протоколу Plaza-2, то есть оно имеет наше разрешение на подключение к Торговой Системе. Тем не менее, Московская Биржа не является разработчиком данного ПО, и по всем вопросам функционала вам следует обращаться к разработчику данного ПО".
Ааа, по Plaza-2 мт5 сервер подключается, теперь мне всё понятно, вся схема подключения, тут даже Fix ом не пахнет.
Plaza-2 это настольное локальное приложение шлюза для частного одиночного коннекта, как у интерактив брокерс гатевей. И вешать на него брокера, это конечно жесть.
Теперь мне понятны причины всех тормозов в пиковые нагрузки.
А схема Plaza-2 выглядит следующим образом.
Ааа, по Plaza-2 мт5 сервер подключается, теперь мне всё понятно, вся схема подключения, тут даже Fix ом не пахнет.
Plaza-2 это настольное локальное приложение шлюза для частного одиночного коннекта, как у интерактив брокерс гатевей. И вешать на него брокера, это конечно жесть.
Теперь мне понятны причины всех тормозов в пиковые нагрузки.
А схема Plaza-2 выглядит следующим образом.
При такой реализации Plaza-2 даст частному трейдеру на сегодняшнем рынке ощутимый прирост точности исполнения заявок, в сравнении с обычным подключением с VPS?
При такой реализации Plaza-2 даст частному трейдеру на сегодняшнем рынке ощутимый прирост точности исполнения заявок, в сравнении с обычным подключением с VPS?
Для частного трейдера, в сравнении с обычным подключением будет побыстрее.
Точность всё равно не гарантирована, ввиду динамически быстрых других роботов, которые сидят на TWIME в колокейшене биржи.
Но транзакции будут отправляться в торговую систему биржи, в обход серверов брокера, который сам сидит на плазе, но клиентам даёт доступ через свой сервер.
TWIME будет ещё быстрее, так как исключает общий шлюз заявок.
Для частного трейдера, в сравнении с обычным подключением будет побыстрее.
Точность всё равно не гарантирована, ввиду динамически быстрых других роботов, которые сидят на TWIME в колокейшене биржи.
Но транзакции будут отправляться в торговую систему биржи, в обход серверов брокера, который сам сидит на плазе, но клиентам даёт доступ через свой сервер.
TWIME будет ещё быстрее, так как исключает общий шлюз заявок.
Plaza2, конечно, дорогое удовольствие. Указанные ниже тарифы, плюс доля сутенер... простите, брокера. Не знаете, все эти платежи обязательны?
Plaza2, конечно, дорогое удовольствие. Указанные ниже тарифы, плюс доля сутенер... простите, брокера. Не знаете, все эти платежи обязательны?
Да, это цена за месяц 4к, просмотровый это котировки, транзакционный для сделок.
Брокер не имеет с этого не чего, на сайтах брокера такая же цена.
Если найдёшь котировки, то просмотровый можно исключить, но смысл сидеть на медленных котировках, с быстрыми заявкам ))
Да, это цена за месяц 4р, просмотровый это котировки, транзакционный для сделок.
Брокер не имеет с этого не чего, на сайтах брокера такая же цена.
Не у всех. Смотрел на днях, не помню у которого из брокеров, 1 800 руб. за посредничество. Ок, спасибо за помощь, начну предметно добивать Открытие, об итогах напишу здесь.
Да, это цена за месяц 4к, просмотровый это котировки, транзакционный для сделок.
Брокер не имеет с этого не чего, на сайтах брокера такая же цена.
Если найдёшь котировки, то просмотровый можно исключить, но смысл сидеть на медленных котировках, с быстрыми заявкам ))
Открытие пишет: " Теперь Биржа подключает прямой доступ только с VPN - это дополнительно 4500 руб за подключение и 4500 руб в месяц абонентская плата. Можно подключить наш VPN 1500р +НДС (без единовременных). Плюс Вам необходимо будет знать ключ Metatrader 5 для работы с Plaza II, который Вы можете узнать у разработчика ПО". Как с разрабами связаться, существует ли такой ключ в природе?
Открытие пишет: " Теперь Биржа подключает прямой доступ только с VPN - это дополнительно 4500 руб за подключение и 4500 руб в месяц абонентская плата. Можно подключить наш VPN 1500р +НДС (без единовременных). Плюс Вам необходимо будет знать ключ Metatrader 5 для работы с Plaza II, который Вы можете узнать у разработчика ПО". Как с разрабами связаться, существует ли такой ключ в природе?
MetaQuotes пишет: "Брокеру надо просто купить подписку на шлюз. Списки шлюзов и цены доступны как в самой платформе, так и на саппорт сайте". Краткость - сестра таланта.