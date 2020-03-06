Успех на FOREX зависит от... - страница 4
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Успех на FOREX зависит от.... учителя- сенсея.
"Обучатель - это неудавшийся трейдер." ©
Да, ищите её у узбеков :)
Я бы не стал затрагивать нацию, все мы равны. Я знаю талантливых как среди них так, и среди других наций.
Вот пример ваз 2106, сделал узбек Faruh с Андижана, работает у нас в КЗ по переделке автомобилей в электромобили, так как он сделал никто пока, даже в России не может, кроме этого он установил кондиционер в шестерку. Посмотрите как аккуратно все сделано. Машина разгоняется до 130 км.час.
А про то что этот парень очень грамотный, вообще слов нет он знает больше, чем кто либо.
На русском более развернуто как он делал Ваз 2106
Я....... не должен......... шутить........ про завод........
Должен. Это твой крест - так неси его с гордо поднятой головой! А мы тебя по возможности поддержим.
Должен. Это твой крест - так неси его с гордо поднятой головой! А мы тебя по возможности поддержим.
Возможно, ему полегчает если он таки сходит на какой-нибудь завод. Например, конный или винный)
И трудолюбия
Он же в самом начале стоит опроса.
трудолюбия 12% (5)
Я бы выбрал логику, и креативное мышление.
Остальное, это приобретаемое физическими способностями каждого индивидуума.
Возможно, ему полегчает если он таки сходит на какой-нибудь завод. Например, конный или винный)
)))
Мое мнение: Успех напрямую связан с креативным мышлением...
Поясню... Форексу уже 50 лет... За это время проработано огромное количество самых разных вариантов торговли. Трейдеры активно просеивают интернет и западную макулатуру по трейдингу в поисках оптимальной торговой стратегии для получения прибыли... Но успешных трейдеров за это время не прибавилось - как было 3-5%, так и осталось...
Обычные методы перебора вариантов так же не работают, хотя за такое продолжительное время должны были бы сработать, но что-то не заметно...
Очевидно, задача оказалась довольно сложной , и обычными методами ее решить не удается...
Но успешных трейдеров за это время не прибавилось -
А можно привести примеры таких успешных трейдеров? Кроме Сороса, разумеется. Кого вы имеете в виду и в чем измеряется их успех? С каких сумм они начинали и каких достигли? Как давно это с ними? И значит ли это, что они в отличии от всех прочих, имеют только плюсы?
Лично у меня сложилось впечатление, что выражение "успешные трейдеры" - это чисто религиозный паттерн для мотивации. Или даже не столько для мотивации, сколько для самомнения :)
Мое мнение: Успех напрямую связан с креативным мышлением...
Поясню... Форексу уже 50 лет... За это время проработано огромное количество самых разных вариантов торговли. Трейдеры активно просеивают интернет и западную макулатуру по трейдингу в поисках оптимальной торговой стратегии для получения прибыли... Но успешных трейдеров за это время не прибавилось - как было 3-5%, так и осталось...
Обычные методы перебора вариантов так же не работают, хотя за такое продолжительное время должны были бы сработать, но что-то не заметно...
Очевидно, задача оказалась довольно сложной , и обычными методами ее решить не удается...
Я уже писал, но повторюсь:
Хватит народу трусить сечку на уши об 3-5% успешных
Есть мировая публикуемая статистика и она не меняется на протяжении нескольких лет. Менее ~24% цифра ещё ни разу и ни у кого не опускалась, по статистике на всех рынках процент успешности примерно одинаков, будь то фонда, или форекс
Вам нравится заниматься дурилкой, занимайтесь этим в своём блоге и не вводите в заблуждение пользователей форума.