Успех на FOREX зависит от... - страница 4

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Evgeny Belyaev:

Успех на FOREX зависит от.... учителя- сенсея.

"Обучатель - это неудавшийся трейдер." © 

 
Vitaly Muzichenko:

Да, ищите её у узбеков :)

Я бы не стал затрагивать нацию, все мы равны. Я знаю талантливых как среди них так, и среди других наций.

Вот пример ваз 2106, сделал узбек Faruh с Андижана, работает у нас в КЗ по переделке автомобилей в электромобили, так как он сделал никто пока, даже в России не может, кроме этого он установил кондиционер в шестерку. Посмотрите как аккуратно все сделано. Машина разгоняется до 130 км.час. 

А про то что этот парень очень грамотный, вообще слов нет он знает больше, чем кто либо. 



На русском более развернуто как он делал Ваз 2106



[Удален]  
transcendreamer:
Я....... не должен......... шутить........ про завод........

Должен. Это твой крест - так неси его с гордо поднятой головой! А мы тебя по возможности поддержим.

 
Serqey Nikitin:
  • трудолюбия
    12% (5)
  • логике
    7% (3)
  • знаниям программирования
    2% (1)
  • креативному мышлению
    17% (7)
  • способности предсказывать будущее
    24% (10)
  • знаниям трейдинга
    5% (2)
  • времени, затраченному на изучение профессии
    10% (4)
  • иной вариант ответа
    22% (9)
И трудолюбия

 
Aleksandr Volotko:

Должен. Это твой крест - так неси его с гордо поднятой головой! А мы тебя по возможности поддержим.

Возможно, ему полегчает если он таки сходит на какой-нибудь завод. Например,  конный или винный)

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  • konezavod.ru
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Roman Shiredchenko:
И трудолюбия

Он же в самом начале стоит опроса.

трудолюбия 12%  (5)

Я бы выбрал логику, и креативное мышление. 

Остальное, это приобретаемое физическими способностями каждого индивидуума.

 
Aleksey Nikolayev:

Возможно, ему полегчает если он таки сходит на какой-нибудь завод. Например,  конный или винный)

)))

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Мое мнение:  Успех напрямую связан с креативным мышлением...

Поясню...   Форексу уже 50 лет... За это время проработано огромное количество самых разных вариантов  торговли. Трейдеры активно просеивают интернет и западную макулатуру по трейдингу в поисках оптимальной торговой стратегии для получения прибыли...  Но успешных трейдеров за это время не прибавилось - как было 3-5%, так и осталось...

Обычные методы перебора вариантов так же не работают, хотя за такое продолжительное время должны были бы сработать, но что-то не заметно...

Очевидно, задача оказалась довольно сложной , и обычными методами ее решить не удается...

 
Serqey Nikitin:

Но успешных трейдеров за это время не прибавилось - 

А можно привести примеры таких успешных трейдеров? Кроме Сороса, разумеется. Кого вы имеете в виду и в чем измеряется их успех? С каких сумм они начинали и каких достигли? Как давно это с ними? И значит ли это, что они в отличии от всех прочих, имеют только плюсы?

Лично у меня сложилось впечатление, что выражение "успешные трейдеры" - это чисто религиозный паттерн для мотивации. Или даже не столько для мотивации, сколько для самомнения :)

 
Serqey Nikitin:

Мое мнение:  Успех напрямую связан с креативным мышлением...

Поясню...   Форексу уже 50 лет... За это время проработано огромное количество самых разных вариантов  торговли. Трейдеры активно просеивают интернет и западную макулатуру по трейдингу в поисках оптимальной торговой стратегии для получения прибыли...  Но успешных трейдеров за это время не прибавилось - как было 3-5%, так и осталось...

Обычные методы перебора вариантов так же не работают, хотя за такое продолжительное время должны были бы сработать, но что-то не заметно...

Очевидно, задача оказалась довольно сложной , и обычными методами ее решить не удается...

Я уже писал, но повторюсь:

Хватит народу трусить сечку на уши об 3-5% успешных

Есть мировая публикуемая статистика и она не меняется на протяжении нескольких лет. Менее ~24% цифра ещё ни разу и ни у кого не опускалась, по статистике на всех рынках процент успешности примерно одинаков, будь то фонда, или форекс

Вам нравится заниматься дурилкой, занимайтесь этим в своём блоге и не вводите в заблуждение пользователей форума.


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