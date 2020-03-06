Успех на FOREX зависит от... - страница 5
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Лично у меня сложилось впечатление, что выражение "успешные трейдеры" - это чисто религиозный паттерн для мотивации. Или даже не столько для мотивации, сколько для самомнения :)
Да, Вы правы, каждый молится своим богам... И это не только в трейдинге, но и в спорте, в науке, в бизнесе...
И самое интересное, большинство трейдеров верят, что станут Успешными трейдерами... И это хорошо! Ставить перед собой высокие цели и решать сложные задачи - это не каждый потянет...
Я уже писал, но повторюсь:
Хватит народу трусить сечку на уши об 3-5% успешных
Есть мировая публикуемая статистика и она не меняется на протяжении нескольких лет. Менее ~24% цифра ещё ни разу и ни у кого не опускалась, по статистике на всех рынках процент успешности примерно одинаков, будь то фонда, или форекс
Вам нравится заниматься дурилкой, занимайтесь этим в своём блоге и не вводите в заблуждение пользователей форума.
Смешно! Верить статистике заинтересованной стороны - это вообще надо быть дебилом...
Ну представьте, что они опубликуют правдивые данные в 5%... Как Вы думаете, как это скажется на этом бизнесе в целом?...
Да и в общем, верить западной пропаганде в вопросах бизнеса..., да они думают только о себе...
Ну, детский сад - штаны на лямках!
Смешно! Верить статистике заинтересованной стороны - это вообще надо быть дебилом...
Ну представьте, что они опубликуют правдивые данные в 5%... Как Вы думаете, как это скажется на этом бизнесе в целом?...
Да и в общем, верить западной пропаганде в вопросах бизнеса..., да они думают только о себе...
Ну, детский сад - штаны на лямках!
Ладно, дурите всем головы дальше, но против статистики - не попрёшь.
А вообще, 3-5% придумано вот такими обучателями и вами в том числе, для сбора денег с наивных новичков
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Успех на FOREX зависит от...
danminin, 2020.03.03 15:21
"Обучатель - это неудавшийся трейдер." ©
Ладно, дурите всем головы дальше, но против статистики - не попрёшь.
А вообще, 3-5% придумано вот такими обучателями и вами в том числе, для сбора денег с наивных новичков
Да, ладно... Можете считать, что успешных трейдеров - 50%... Я надеюсь, Вам СИЛЬНО ПОЛЕГЧАЛО?...
Дак че, когда обучение начинается?
Дак че, когда обучение начинается?
Никаких денег не хватит, это дорогой сэнсэй, вон какие "перлы" задвигает!
Никаких денег не хватит, это дорогой сэнсэй, вон какие перлы задвигает!
Я уже писал, но повторюсь:
Хватит народу трусить сечку на уши об 3-5% успешных
Есть мировая публикуемая статистика и она не меняется на протяжении нескольких лет. Менее ~24% цифра ещё ни разу и ни у кого не опускалась, по статистике на всех рынках процент успешности примерно одинаков, будь то фонда, или форекс
Вам нравится заниматься дурилкой, занимайтесь этим в своём блоге и не вводите в заблуждение пользователей форума.
50% по итогу квартала в плюсе, 50 % по итогу квартала в минусе.
типичный график эквити тех трейдеров, которые оказались в плюсе:
Это похоже на прибыльную торговлю? это гсб.
просто волею случая правый конец этого графика оказался выше нулевой точки.
А вот типичный график эквити тех, кто оказался в минусе:
волею случая правый конец графика оказался ниже нулевой линии.
А на следующий квартал они поменяются местами. Прибыльные трейдеры уже станут убыточными, а убыточные прибыльными.
... а по итогу года они все сольют на спредах )
50% по итогу квартала в плюсе, 50 % по итогу квартала в минусе.
типичный график эквити тех трейдеров, которые оказались в плюсе:
Это похоже на прибыльную торговлю? это гсб.
просто волею случая правый конец этого графика оказался выше нулевой точки.
А вот типичный график эквити тех, кто оказался в минусе:
волею случая правый конец графика оказался ниже нулевой линии.
А на следующий квартал они поменяются местами. Прибыльные трейдеры уже станут убыточными, а убыточные прибыльными.
... а по итогу года они все сольют на спредах )
Стараюсь не афишировать тот факт, что у меня последний слитый счёт был в 2010 году. Торгую с 2008 года, постепенно наращивая счёт. Каждый месяц в плюсе. Единственное что делаю, так это не торгую на одном счёте более 3-х месяцев, не знаю почему так делаю, но делаю.
Недавно чуть не слил счёт по паре евро/долл, больше в неё не войду так лихо, на мажорах в основном и сливаются счета, поэтому ними не торгую.
Так-же не считаю себя каким-то избранным, просто торгую не завышая риски и всё.
Vitaly Muzichenko:
Каждый месяц в плюсе. Единственное что делаю, так это не торгую на одном счёте более 3-х месяцев, не знаю почему так делаю, но делаю.
Суеверный.