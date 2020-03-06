Успех на FOREX зависит от... - страница 5

Новый комментарий
 
Vitaliy Maznev:


Лично у меня сложилось впечатление, что выражение "успешные трейдеры" - это чисто религиозный паттерн для мотивации. Или даже не столько для мотивации, сколько для самомнения :)

Да, Вы правы, каждый молится своим богам...  И это не только в трейдинге, но и в спорте, в науке, в бизнесе...

И самое интересное, большинство трейдеров верят, что станут Успешными трейдерами...  И это хорошо!  Ставить перед собой высокие цели и решать сложные задачи - это не каждый потянет...

 
Vitaly Muzichenko:

Я уже писал, но повторюсь:

Хватит народу трусить сечку на уши об 3-5% успешных

Есть мировая публикуемая статистика и она не меняется на протяжении нескольких лет. Менее ~24% цифра ещё ни разу и ни у кого не опускалась, по статистике на всех рынках процент успешности примерно одинаков, будь то фонда, или форекс

Вам нравится заниматься дурилкой, занимайтесь этим в своём блоге и не вводите в заблуждение пользователей форума.


Смешно!  Верить статистике заинтересованной стороны - это вообще надо быть дебилом...

Ну представьте, что они опубликуют правдивые данные в 5%...  Как Вы думаете, как это скажется на этом бизнесе в целом?...

Да и в общем, верить западной пропаганде в вопросах бизнеса..., да они думают только о себе...

Ну, детский сад - штаны на лямках!

 
Serqey Nikitin:

Смешно!  Верить статистике заинтересованной стороны - это вообще надо быть дебилом...

Ну представьте, что они опубликуют правдивые данные в 5%...  Как Вы думаете, как это скажется на этом бизнесе в целом?...

Да и в общем, верить западной пропаганде в вопросах бизнеса..., да они думают только о себе...

Ну, детский сад - штаны на лямках!

Ладно, дурите всем головы дальше, но против статистики - не попрёшь. 

А вообще, 3-5% придумано вот такими обучателями и вами в том числе, для сбора денег с наивных новичков

 
Vitaly Muzichenko:

Ладно, дурите всем головы дальше, но против статистики - не попрёшь. 

А вообще, 3-5% придумано вот такими обучателями и вами в том числе, для сбора денег с наивных новичков


Да, ладно...  Можете считать, что успешных трейдеров - 50%...   Я надеюсь, Вам СИЛЬНО ПОЛЕГЧАЛО?...
 
Serqey Nikitin:
Да, ладно...  Можете считать, что успешных трейдеров - 50%...   Я надеюсь, Вам СИЛЬНО ПОЛЕГЧАЛО?...

Дак че, когда обучение начинается?

 
Evgeny Belyaev:

Дак че, когда обучение начинается?

Никаких денег не хватит, это дорогой сэнсэй, вон какие "перлы" задвигает!

 
Vitaly Muzichenko:

Никаких денег не хватит, это дорогой сэнсэй, вон какие перлы задвигает!

Вот... , уже один Новичок сильно просится в Ученики...  А то все одни подъ...ки...   Головкой думать надо!
 
Vitaly Muzichenko:

Я уже писал, но повторюсь:

Хватит народу трусить сечку на уши об 3-5% успешных

Есть мировая публикуемая статистика и она не меняется на протяжении нескольких лет. Менее ~24% цифра ещё ни разу и ни у кого не опускалась, по статистике на всех рынках процент успешности примерно одинаков, будь то фонда, или форекс

Вам нравится заниматься дурилкой, занимайтесь этим в своём блоге и не вводите в заблуждение пользователей форума.


50% по итогу квартала в плюсе, 50 % по итогу квартала в минусе.

типичный график эквити тех трейдеров, которые оказались в плюсе:


Это похоже на прибыльную торговлю? это гсб.

просто волею случая правый конец этого графика оказался выше нулевой точки.

А вот типичный график эквити тех, кто оказался в минусе:


волею случая правый конец графика оказался ниже нулевой линии.


А на следующий квартал они поменяются местами. Прибыльные трейдеры уже станут убыточными, а убыточные прибыльными.

... а по итогу года они все сольют на спредах )
 
multiplicator:

50% по итогу квартала в плюсе, 50 % по итогу квартала в минусе.

типичный график эквити тех трейдеров, которые оказались в плюсе:


Это похоже на прибыльную торговлю? это гсб.

просто волею случая правый конец этого графика оказался выше нулевой точки.

А вот типичный график эквити тех, кто оказался в минусе:


волею случая правый конец графика оказался ниже нулевой линии.


А на следующий квартал они поменяются местами. Прибыльные трейдеры уже станут убыточными, а убыточные прибыльными.

... а по итогу года они все сольют на спредах )

Стараюсь не афишировать тот факт, что у меня последний слитый счёт был в 2010 году. Торгую с 2008 года, постепенно наращивая счёт. Каждый месяц в плюсе. Единственное что делаю, так это не торгую на одном счёте более 3-х месяцев, не знаю почему так делаю, но делаю.

Недавно чуть не слил счёт по паре евро/долл, больше в неё не войду так лихо, на мажорах в основном и сливаются счета, поэтому ними не торгую.

Так-же не считаю  себя каким-то избранным, просто торгую не завышая риски и всё.

 

Vitaly Muzichenko:

Каждый месяц в плюсе. Единственное что делаю, так это не торгую на одном счёте более 3-х месяцев, не знаю почему так делаю, но делаю.

Суеверный.

123456
Новый комментарий