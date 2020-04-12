Помочь поправить сову или дать совет
Есть помощник переключающий тайм при наборе определенного количества ордеров. Возникают проблемы при его работе. При использовании на диких движениях ранка зависает и больше не работает до перезагрузки. Какой можно добавить скрип чтоб была проверка его работы и обновление к примеру по времени или какой то вариант. Может что то посоветуете?
- Money Management и отложенные ордера
- Ограниченное время работы роботы.
- Ошибки, баги, вопросы
чтоб что то подправить, нужно видеть код. или скрин с логами. Что по вашему не работает ?, может просто нет сигналов или не умеет работать на диких движениях.
Еще можно во фриланс обратится
Скорее всего ошибку надо искать
1780249:
Здравствуйте! Есть не плохая ТС. 10-60%в месяц. Надо написать робота. Есть кто из Красноярска? Вся инфа только при личной встрече.
Здравствуйте! Есть не плохая ТС. 10-60%в месяц. Надо написать робота. Есть кто из Красноярска? Вся инфа только при личной встрече.
Вы 100000 + 1-ый у кого не плохая ТС...
Здравствуйте! Буду благодарен, если подскажете:
Функция iMA возвращает 4 знака после запятой, хотя котировки 5-значные. Есть ли способы получения 5 знаков от технических индикаторов?
Serfil2017:
Здравствуйте! Буду благодарен, если подскажете:
Функция iMA возвращает 4 знака после запятой, хотя котировки 5-значные. Есть ли способы получения 5 знаков от технических индикаторов?
Быть такого не может. Проверьте этим кодом:
Файлы:
Vladimir Karputov:
Быть такого не может. Проверьте этим кодом:
У меня МТ4
Serfil2017:
У меня МТ4
Вы на форуме MQL5, поэтому получили ответ по MQL5. Для старого терминала есть специальный раздел: MQL4 и MetaTrader 4
Vladimir Karputov:
Вы на форуме MQL5, поэтому получили ответ по MQL5. Для старого терминала есть специальный раздел: MQL4 и MetaTrader 4
Чудеса! Само прошло
Serfil2017:Барабашка пошаманил 😎
Чудеса! Само прошло
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь