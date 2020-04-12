Помочь поправить сову или дать совет

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Есть помощник переключающий тайм при наборе определенного количества ордеров. Возникают проблемы при его работе. При использовании на диких движениях ранка зависает и больше не работает до перезагрузки. Какой можно добавить скрип чтоб была проверка его работы и обновление к примеру по времени или какой то вариант. Может что то посоветуете?  
 

чтоб что то подправить,  нужно видеть код. или скрин с логами. Что по вашему не работает ?, может просто нет сигналов или не умеет работать на диких движениях.

Еще можно во фриланс обратится

 
Скорее всего ошибку надо искать
 
1780249:
Здравствуйте! Есть не плохая ТС. 10-60%в месяц. Надо написать робота. Есть кто из Красноярска? Вся инфа только при личной встрече.

Вы 100000 + 1-ый у кого не плохая ТС...

 
Здравствуйте! Буду благодарен, если подскажете:
Функция iMA возвращает 4 знака после запятой, хотя котировки 5-значные. Есть ли способы получения 5 знаков от технических индикаторов?
 
Serfil2017:
Здравствуйте! Буду благодарен, если подскажете:
Функция iMA возвращает 4 знака после запятой, хотя котировки 5-значные. Есть ли способы получения 5 знаков от технических индикаторов?

Быть такого не может. Проверьте этим кодом:

Файлы:
iMA_Values_on_a_Chart.mq5  8 kb
 
Vladimir Karputov:

Быть такого не может. Проверьте этим кодом:

У меня МТ4

 
Serfil2017:

У меня МТ4

Вы на форуме MQL5, поэтому получили ответ по MQL5. Для старого терминала есть специальный раздел: MQL4 и MetaTrader 4

 
Vladimir Karputov:

Вы на форуме MQL5, поэтому получили ответ по MQL5. Для старого терминала есть специальный раздел: MQL4 и MetaTrader 4

Чудеса! Само прошло

 
Serfil2017:

Чудеса! Само прошло

Барабашка пошаманил 😎
 
привет как вставить свой значек рисунок в описания индикатора 

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