Помочь поправить сову или дать совет - страница 2
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привет как вставить свой значек рисунок в описания индикатора
Свойства программ (#property)
благодарю !!
пример скрина
привет всем как написать или если есть такой индикатор информативный чтобы можно было видеть названия валютной пары за графиком в ручную в мт можно делать так а как прописать самому
пример скрина
Такое лучше делать при помощи инструмента - при перетаскивании графика текстовая метка останется на одном месте. Для реализации нужно посмотреть как узнать длину теста...
Здраствуйте господа !!! Вопрос у меня такой как заставить трелинг стоп бистрее стартовать когда линия цуни прошла безубиток ...чтоб хотябибистреє начала тралить цену??? Заранне спасибо !!!!!!!!!!!!!!! ***
Здраствуйте господа !!! Вопрос у меня такой как заставить трелинг стоп бистрее стартовать когда линия цуни прошла безубиток ...чтоб хотябибистреє начала тралить цену??? Заранне спасибо !!!!!!!!!!!!!!! ***
переключитесь на таймфрейм старше текущего и всё будет
удачи!
Здраствуйте господа !!! Вопрос у меня такой как заставить трелинг стоп бистрее стартовать когда линия цуни прошла безубиток ...чтоб хотябибистреє начала тралить цену??? Заранне спасибо !!!!!!!!!!!!!!! ***
уменьшить значение трейлиинг стопа
как поправить следующие ошибки
Это декомпилированный код. Лучше удалите его и из сообщения и с компьютера вообще.