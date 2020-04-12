Помочь поправить сову или дать совет - страница 2

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TUYSIN:
привет как вставить свой значек рисунок в описания индикатора

Свойства программ (#property)

 

благодарю !!

 
привет всем как написать или если есть такой индикатор информативный чтобы можно было видеть названия валютной пары за графиком в ручную в мт можно делать так а как прописать самому 
пример скрина
 
TUYSIN:
привет всем как написать или если есть такой индикатор информативный чтобы можно было видеть названия валютной пары за графиком в ручную в мт можно делать так а как прописать самому 
пример скрина

Такое лучше делать при помощи инструмента  Текстовая метка - при перетаскивании графика текстовая метка останется на одном месте. Для реализации нужно посмотреть как узнать длину теста...

 
в ручном режиме 

 
Люди помогите подправить код советника. Дел на 3 минуты, просто я не силен.
Есть новостной советник, тянет за ценой отложенные ордера с двух сторон на заданном интервале.
Как сделать, чтоб после выставления ордеров он тянул бай только вниз, а селл только вверх за ценой?
Сейчас отложенные плавают за ценой во все стороны.
Есть специалисты?
Файлы:
v2lo29gsp.mq4  7 kb
 

Здраствуйте господа !!! Вопрос у меня такой как заставить трелинг стоп бистрее стартовать когда линия цуни прошла безубиток ...чтоб хотябибистреє начала тралить цену??? Заранне спасибо !!!!!!!!!!!!!!! ***

 
vanyha_zebezt:

Здраствуйте господа !!! Вопрос у меня такой как заставить трелинг стоп бистрее стартовать когда линия цуни прошла безубиток ...чтоб хотябибистреє начала тралить цену??? Заранне спасибо !!!!!!!!!!!!!!! ***

переключитесь на таймфрейм старше текущего и всё будет

удачи!

 
vanyha_zebezt:

Здраствуйте господа !!! Вопрос у меня такой как заставить трелинг стоп бистрее стартовать когда линия цуни прошла безубиток ...чтоб хотябибистреє начала тралить цену??? Заранне спасибо !!!!!!!!!!!!!!! ***

уменьшить значение трейлиинг стопа 

 
TUYSIN:
как поправить следующие ошибки 

Это декомпилированный код. Лучше удалите его и из сообщения и с компьютера вообще.

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