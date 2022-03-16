Какой новый вариант вывода денег вы бы хотели увидеть на сайте? - страница 11
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webmoney отвалился, почему?
не оправдал ожидания, проиграл честную конкуренцию, снялся добровольно, испугался вирусов, ушел спать.
webmoney отвалился, почему?
Может быть все те. Кто хотел вывести на вебмоней вывели и баланс кончился ?
любопытно
Может быть все те. Кто хотел вывести на вебмоней вывели и баланс кончился ?
С такой комиссией он должен быть наполнен до верхов.
С такой комиссией он должен быть наполнен до верхов.
Я понял, когда начинаются проблемы, то некоторые готовы падать на коленки. Уж извините.
Официального анонса не было, сейчас выходные.
Напрашивающийся вывод - добавленные платежки работают в бета режиме, отключили чтобы доработать
Я понял, когда начинаются проблемы, то некоторые готовы падать на коленки. Уж извините.
расплодили тем на форуме, вот, нашлось :)https://www.mql5.com/ru/forum/335485#comment_15554466