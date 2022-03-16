Какой новый вариант вывода денег вы бы хотели увидеть на сайте? - страница 11

Новый комментарий
[Удален]  
webmoney отвалился, почему?
 
Aliaksandr Kryvanos:
webmoney отвалился, почему?

не оправдал ожидания, проиграл честную конкуренцию, снялся добровольно, испугался вирусов, ушел спать.

 
Aliaksandr Kryvanos:
webmoney отвалился, почему?
Может быть все те. Кто хотел вывести на вебмоней вывели и баланс кончился ?
[Удален]  
Vladislav Andruschenko:
Может быть все те. Кто хотел вывести на вебмоней вывели и баланс кончился ?

любопытно

 
Vladislav Andruschenko:
Может быть все те. Кто хотел вывести на вебмоней вывели и баланс кончился ?

С такой комиссией он должен быть наполнен до верхов.

 
Vitaly Muzichenko:

С такой комиссией он должен быть наполнен до верхов.


В нынешней ситуации, когда epayments заблочили все средства , плюс кризис, к которому ты был ре готов и все деньги уходили в работу, ремонты итак далее после этого доверие к всем платежкам упало до 0, то сейчас хоть 2 хоть 5 % не имеет никакого отношения. 
 
Vladislav Andruschenko:

В нынешней ситуации, когда epayments заблочили все средства , плюс кризис, к которому ты был ре готов и все деньги уходили в работу, ремонты итак далее после этого доверие к всем платежкам упало до 0, то сейчас хоть 2 хоть 5 % не имеет никакого отношения. 

Я понял, когда начинаются проблемы, то некоторые готовы падать на коленки. Уж извините.

 

Официального анонса не было, сейчас выходные.

Напрашивающийся вывод - добавленные платежки работают в бета режиме, отключили чтобы доработать

 
Vitaly Muzichenko:

Я понял, когда начинаются проблемы, то некоторые готовы падать на коленки. Уж извините.


1 , 2 и 5 %роли особо не играют. Поэтому скорее пожелал бы получить с 5 % комиссией , чем вообще не получить, как сейчас с epayments. 
[Удален]  

расплодили тем на форуме, вот, нашлось :)

https://www.mql5.com/ru/forum/335485#comment_15554466
1...456789101112
Новый комментарий