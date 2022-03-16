Какой новый вариант вывода денег вы бы хотели увидеть на сайте? - страница 7
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Это у них в договоре так.
договора и инструкции - эти те бумаги которые читаются в последнюю очередь :-) когда что-то не получилось и если они сохранились..
договора и инструкции - эти те бумаги которые читаются в последнюю очередь :-) когда что-то не получилось и если они сохранились..
Ну это-то да, но могли бы просто отклонять платежи, идущие от юрлица, раз уж они запрещены у них. Ан-нет - принимали, а потом всё заблокировали при попытке воспользоваться.
...
Когда моей жене звонили из какого-то банка с требованием оплатить долг за её знакомую, которая без спросу указала наш контактный телефон при оформлении кредита, и на который (естественно) никто не звонил при принятии решения о выдаче кредита, то мы сделали просто: я жене установил программу на смартфон, которая записывает все звонки. Потом она на очередном звонке из банка всё у них досконально расспросила о происхождении их странных требований, предупредила, что звонок записан, и если они не перестанут звонить и требовать, мы пойдём в прокуратуру. Девушка на том конце провода ей на это нахамила и пообещала теперь звонить ещё чаще.
Тут же зашли в прокуратуру - прямо после звонка (благо совсем рядом были на машине), написали заяву (пишется в свободной форме), всё указали - банк, все номера, с которых нам звонили, сообщили о наличии записи...
Через неделю нам пришёл официальный ответ о наказании банка.
Посему и говорю - в озвученной ситуации с киви, где просматривается тупое присвоение средств - прямая дорога в прокуратуру. Банк же думает, что люди (если платежи незаконны) никуда не будут обращаться. Но прокуратура быстренько охлаждает их пыл.
В полицию обращаться бесполезно - лентяи.
Почти по теме - 1й раз вывел $$ на мультивалютную Тинькофф MasterCard, внутренний курс конвертации радует, выше ЦБ и WM
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киви
+++ для меня вообще был бы идеал, так как есть карта Киви. Но это российская система, вроде в Украине не работает, так что не подключат.
Идеальный вариант:
Заработал - прислали белую наличку, с документами об уплате налогов.
И ты чистый такой идешь с чистой наличкой, довольный :-)
Почти по теме - 1й раз вывел $$ на мультивалютную Тинькофф MasterCard, внутренний курс конвертации радует, выше ЦБ и WM
-
Я тоже этой схемой пользуюсь. Сейчас вроде самый выгодный вариант. Свою карту выпускал в баксах.
Каким образом?
Каким образом?