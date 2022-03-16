Какой новый вариант вывода денег вы бы хотели увидеть на сайте? - страница 7

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Artyom Trishkin:

Это у них в договоре так.

договора и инструкции - эти те бумаги которые читаются в последнюю очередь :-) когда что-то не получилось и если они сохранились..

 
Maxim Kuznetsov:

договора и инструкции - эти те бумаги которые читаются в последнюю очередь :-) когда что-то не получилось и если они сохранились..

Ну это-то да, но могли бы просто отклонять платежи, идущие от юрлица, раз уж они запрещены у них. Ан-нет - принимали, а потом всё заблокировали при попытке воспользоваться.

...

Когда моей жене звонили из какого-то банка с требованием оплатить долг за её знакомую, которая без спросу указала наш контактный телефон при оформлении кредита, и на который (естественно) никто не звонил при принятии решения о выдаче кредита, то мы сделали просто: я жене установил программу на смартфон, которая записывает все звонки. Потом она на очередном звонке из банка всё у них досконально расспросила о происхождении их странных требований, предупредила, что звонок записан, и если они не перестанут звонить и требовать, мы пойдём в прокуратуру. Девушка на том конце провода ей на это нахамила и пообещала теперь звонить ещё чаще.

Тут же зашли в прокуратуру - прямо после звонка (благо совсем рядом были на машине), написали заяву (пишется в свободной форме), всё указали - банк, все номера, с которых нам звонили, сообщили о наличии записи...

Через неделю нам пришёл официальный ответ о наказании банка.

Посему и говорю - в озвученной ситуации с киви, где просматривается тупое присвоение средств - прямая дорога в прокуратуру. Банк же думает, что люди (если платежи незаконны) никуда не будут обращаться. Но прокуратура быстренько охлаждает их пыл.

В полицию обращаться бесполезно - лентяи.

 
Выше упоминалась система Payoneer, так вот, с февраля этого года они перестали выпускать карты для России. Ранее выданные обслуживаются без ограничений. Для Украины вроде бы ограничений нет.
 

Почти по теме - 1й раз вывел $$ на мультивалютную Тинькофф MasterCard, внутренний курс конвертации радует, выше ЦБ и WM

-

 
Aleksey Semenov:
киви

+++ для меня вообще был бы идеал, так как есть карта Киви. Но это российская система, вроде в Украине не работает, так что не подключат.

 

Идеальный вариант:

Заработал - прислали белую наличку, с документами об уплате налогов. 

И ты чистый такой идешь с чистой наличкой, довольный :-) 


А государство тебя еще и благодарит
 
Работаем над возвратом вебмани на выплаты.
 
Alexander Puzanov:

Почти по теме - 1й раз вывел $$ на мультивалютную Тинькофф MasterCard, внутренний курс конвертации радует, выше ЦБ и WM

-

Я тоже этой схемой пользуюсь. Сейчас вроде самый выгодный вариант. Свою карту выпускал в баксах.

 
Vladislav Andruschenko:

А государство тебя еще и благодарит

Каким образом?

 
Evgeny Belyaev:

Каким образом?


Just
 "СПАСИБО ТЕБЕ ДОРОГОЙ, ЗА ТО, ЧТО ЗАПЛАТИЛ НАЛОГИ "
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