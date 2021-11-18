что с Webmoney ?

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Всем привет ! Вчера совершенно случайно обнаружил, что для вывода средств снова появилась Webmoney (правда, комиссия стала 2% а не 0.8 как раньше, ну да ладно). Но воспользоваться ей так и не удалось :( При попытке вывода пишет ошибку "Система Webmoney отклонила запрос на вывод..." Сегодня хотел ещё раз попробовать - а нэту :( Вопрос к администрации - что это было и будет ли возращена Webmoney ?
 
Walerij75:
Всем привет ! Вчера совершенно случайно обнаружил, что для вывода средств снова появилась Webmoney (правда, комиссия стала 2% а не 0.8 как раньше, ну да ладно). Но воспользоваться ей так и не удалось :( При попытке вывода пишет ошибку "Система Webmoney отклонила запрос на вывод..." Сегодня хотел ещё раз попробовать - а нэту :( Вопрос к администрации - что это было и будет ли возращена Webmoney ?

19 марта выводил, всё было абсолютно нормально.

[Удален]  
Walerij75:
Всем привет ! Вчера совершенно случайно обнаружил, что для вывода средств снова появилась Webmoney (правда, комиссия стала 2% а не 0.8 как раньше, ну да ладно). Но воспользоваться ей так и не удалось :( При попытке вывода пишет ошибку "Система Webmoney отклонила запрос на вывод..." Сегодня хотел ещё раз попробовать - а нэту :( Вопрос к администрации - что это было и будет ли возращена Webmoney ?

Верно, это был лучик света в тёмном царстве. Ни привета, ни ответа. Коль добавили меньше чем за месяц, верую, что добавят вновь ещё быстрее!

 

Временно выключили из-за технических накладок. Включим, как разберемся и починим.

Извините за неудобства, пожалуйста.

 
MetaQuotes:

Временно выключили из-за технических накладок. Включим, как разберемся и починим.

Извините за неудобства, пожалуйста.

Понятно, а включить Webmoney планируете на постоянной основе или временно, пока ePayments не заработает ?
 
Walerij75:
Понятно, а включить Webmoney планируете на постоянной основе или временно, пока ePayments не заработает ?

Ничего постоянного нет.

 
MetaQuotes:

Ничего постоянного нет.

Это всё понятно, но хотелось бы какой-то конкретики...
[Удален]  
Walerij75:
Это всё понятно, но хотелось бы какой-то конкретики...

Вернули webmoney. Спасибо. На счёт конкретики. Да, тот же PayPal прочно засел, а вебмани то есть, то нет, всё же стабильность лучше, надеюсь он будет тут всегда. + на ввод бы добавили его ещё

 

Вывод на вебмани будет работать, пока не произойдет существенных изменений.

Обратите внимание, что добавились новые методы платежей:


 
MetaQuotes:

Вывод на вебмани будет работать, пока не произойдет существенных изменений.

Обратите внимание, что добавились новые методы платежей:


почти классика: "кто все эти люди ? я их не знаю, <далее непечатно>" :-)

в основном какие-то смутные компании. 

 
MetaQuotes:

Вывод на вебмани будет работать, пока не произойдет существенных изменений.

Обратите внимание, что добавились новые методы платежей:


Да, вроде появился. Надолго ли ? Что имеется ввиду под "существенными изменениями" ? Ниччо не понимаю... Новые методы это, конечно, хорошо, главное, не убирайте старые !!! p.s. Комиссия 2% так и будет или планируется снижение до 0.8 как было раньше ?
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