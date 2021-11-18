что с Webmoney ?
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Всем привет ! Вчера совершенно случайно обнаружил, что для вывода средств снова появилась Webmoney (правда, комиссия стала 2% а не 0.8 как раньше, ну да ладно). Но воспользоваться ей так и не удалось :( При попытке вывода пишет ошибку "Система Webmoney отклонила запрос на вывод..." Сегодня хотел ещё раз попробовать - а нэту :( Вопрос к администрации - что это было и будет ли возращена Webmoney ?
19 марта выводил, всё было абсолютно нормально.
Всем привет ! Вчера совершенно случайно обнаружил, что для вывода средств снова появилась Webmoney (правда, комиссия стала 2% а не 0.8 как раньше, ну да ладно). Но воспользоваться ей так и не удалось :( При попытке вывода пишет ошибку "Система Webmoney отклонила запрос на вывод..." Сегодня хотел ещё раз попробовать - а нэту :( Вопрос к администрации - что это было и будет ли возращена Webmoney ?
Верно, это был лучик света в тёмном царстве. Ни привета, ни ответа. Коль добавили меньше чем за месяц, верую, что добавят вновь ещё быстрее!
Временно выключили из-за технических накладок. Включим, как разберемся и починим.
Извините за неудобства, пожалуйста.
Временно выключили из-за технических накладок. Включим, как разберемся и починим.
Извините за неудобства, пожалуйста.
Понятно, а включить Webmoney планируете на постоянной основе или временно, пока ePayments не заработает ?
Ничего постоянного нет.
Ничего постоянного нет.
Это всё понятно, но хотелось бы какой-то конкретики...
Вернули webmoney. Спасибо. На счёт конкретики. Да, тот же PayPal прочно засел, а вебмани то есть, то нет, всё же стабильность лучше, надеюсь он будет тут всегда. + на ввод бы добавили его ещё
Вывод на вебмани будет работать, пока не произойдет существенных изменений.
Обратите внимание, что добавились новые методы платежей:
почти классика: "кто все эти люди ? я их не знаю, <далее непечатно>" :-)
в основном какие-то смутные компании.
Вывод на вебмани будет работать, пока не произойдет существенных изменений.
Обратите внимание, что добавились новые методы платежей:
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