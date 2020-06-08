Портфель на 2020 - страница 3
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ага. Особоенно - тут - если не вынесло по стоп-ауту - то усредниться... :-) если успел... :-) отлив 50%
при торговле на собственные средства стопаута не бывает
:-) да о чем вы??? Тут плечо предлогают :-) 3000. Размышляю...
Тут биржевой раздел на бирже вам такое плечо ни кто не даст, максимум 1 к 10, и то мало вероятно. Размер плеча на бирже зависит еще от ставки риска, а у разных инструментов эта ставка отличается друг от друга.
https://youtu.be/9--M4S3sAAY
Тут биржевой раздел на бирже вам такое плечо ни кто не даст, максимум 1 к 10, и то мало вероятно. Размер плеча на бирже зависит еще от ставки риска, а у разных инструментов эта ставка отличается друг от друга.
Интересно как там портфель поживает на текущей момент в связи со всеобщем обвалом.
О! Кстати... :-)
Да, и вообще, как таааам..... в Америках?
О! Кстати... :-)
Да, и вообще, как таааам..... в Америках?
Всё бы выкупили, но все на карантине..))
Что-то не видно в Вашем портфеле РусГидро, а ведь сейчас самый минимум стоимости их акций
Добавлено
Тем более, что на 9 фьючерс будут дивиденты.