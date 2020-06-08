Портфель на 2020 - страница 3

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Roman Shiredchenko:

ага. Особоенно - тут - если не вынесло по стоп-ауту - то усредниться... :-) если успел... :-) отлив 50%



при торговле на собственные средства стопаута не бывает
 
Yuriy Zaytsev:
при торговле на собственные средства стопаута не бывает
:-) да о чем вы??? Тут плечо предлогают :-) 3000. Размышляю... 
На торгах без плечей настоящего Бабла не поднять. Если чисто на комиссиях сидеть - скучно. Это инвестирование. Мне драйва надо. Космического...
 
Roman Shiredchenko:
:-) да о чем вы??? Тут плечо предлогают :-) 3000. Размышляю... 
На торгах без плечей настоящего Бабла не поднять. Если чисто на комиссиях сидеть - скучно. Это инвестирование. Мне драйва надо. Космического...

Тут биржевой раздел на бирже вам такое плечо ни кто не даст, максимум 1 к 10, и то мало вероятно. Размер плеча на бирже зависит еще от ставки риска, а у разных инструментов эта ставка отличается друг от друга.

 

https://youtu.be/9--M4S3sAAY

Какие акции купить в 2020 году? Топ-7 российских дивидендных акций
Какие акции купить в 2020 году? Топ-7 российских дивидендных акций
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Российские дивидендные акции, которые могут принести хорошую дивидендную доходность в 2020 году и обеспечить пассивный доход и заработок на длинном горизонте...
 
Vitalii Ananev:

Тут биржевой раздел на бирже вам такое плечо ни кто не даст, максимум 1 к 10, и то мало вероятно. Размер плеча на бирже зависит еще от ставки риска, а у разных инструментов эта ставка отличается друг от друга.

Хммм. Интересно... Спасибо. Гляну...
 
Интересно как там портфель поживает на текущей момент в связи со всеобщем обвалом.
 
NightTrader:
Интересно как там портфель поживает на текущей момент в связи со всеобщем обвалом.

О! Кстати... :-)

Да, и вообще, как таааам..... в Америках?

 
Roman Shiredchenko:

О! Кстати... :-)

Да, и вообще, как таааам..... в Америках?

Всё бы выкупили, но все на карантине..))

 
Yuriy Zaytsev:

Что-то не видно в Вашем портфеле РусГидро, а ведь сейчас самый минимум стоимости их акций

Добавлено

Тем более, что на 9 фьючерс будут дивиденты.

 
В Мостотрест реорганизация. https://www.interfax.ru/business/699279
Акции "Мостотреста" взлетели на 60% на новостях о выкупе с премией к рынку
Акции "Мостотреста" взлетели на 60% на новостях о выкупе с премией к рынку
  • 2020.03.16
  • Интерфакс
  • www.interfax.ru
Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Акции "Мостотреста" утром в понедельник подскочили на 60% и обновили семилетние максимумы после известий, что компания намерена выкупить бумаги у акционеров с существенной премией к рынку в результате реорганизации. На Московской бирже к 10:34 акции "Мостотреста" подскочили до 190,5 рубля (+60%) при объеме торгов...
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