Портфель на 2020 - страница 4
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ну что ждем нефть по 25$ ?
Что-то не видно в Вашем портфеле РусГидро, а ведь сейчас самый минимум стоимости их акций
Добавлено
Тем более, что на 9 фьючерс будут дивиденты.
есть есть
на первой станице я показал просто акции которые дают в 2020 максимальные дивиденды ( правда вот втб я не стану покупать из за скамеек в парке центральном )
.
Что-то не видно в Вашем портфеле РусГидро, а ведь сейчас самый минимум стоимости их акций
Добавлено
Тем более, что на 9 фьючерс будут дивиденты.
РусГидро уже два раза раэбавило ценность своих акций.
Два раза, на сколько я помню, увеличило количество акций, без увеличения активов.
Так что, думаю цена этих бумаг в два раза меньше. ИМХО.
Дивиденды ТГК-1 прогноз порядка 14%
стабильно платят дивиденды - , пожалуй стоит добавить в портфель
в 2019 весь год цена падала но с октября 2019 начало роста
Можно успеть взять - фиксация в апреле
и акция неадекватно ниже своей цены
и доходность 13%
Какая обычно доходность получается, если взять акцию и зашортить ее фьючерс? И какие есть подводные камни?
Правильно ли я понимаю механизм:
Для примера сбер, стоит сейчас 186,17, смотрю фьючерс SBRF 6-20, он стоит 17142. Если я куплю 10 лотов сбера за 18617р и продам 1 лот фьюч за 17142, и в момент экспирации 18.06.20 цены обязательно станут одинаковыми, я закрою позицию по акции и фьючу, то получу 1475 рублей прибыли.
Или есть какие-то тонкости, о которых я не написал? Могут ли цена фьюча и актива не сойтись в момент экспирации?
UPD:
А если на момент удержания акции будет выплата дивидендов я получу дивиденды по акции, а что будет с дивидендами по фьючу? Не должен ли я буду их кому-то заплатить? Я понимаю, что продав фьючь, никаких акций у меня нет и я не являюсь держателем акций, но продавая фьючерс на акции, подразумевается, что я готов осуществить их поставку, значит они у меня должны формально быть. Отсюда и вопрос, что происходит с дивидендами, когда я держу шорт по фьючерсу?
Какая обычно доходность получается, если взять акцию и зашортить ее фьючерс? И какие есть подводные камни?
Правильно ли я понимаю механизм:
Для примера сбер, стоит сейчас 186,17, смотрю фьючерс SBRF 6-20, он стоит 17142. Если я куплю 10 лотов сбера за 18617р и продам 1 лот фьюч за 17142, и в момент экспирации 18.06.20 цены обязательно станут одинаковыми, я закрою позицию по акции и фьючу, то получу 1475 рублей прибыли.
Или есть какие-то тонкости, о которых я не написал? Могут ли цена фьюча и актива не сойтись в момент экспирации?
UPD:
А если на момент удержания акции будет выплата дивидендов я получу дивиденды по акции, а что будет с дивидендами по фьючу? Не должен ли я буду их кому-то заплатить? Я понимаю, что продав фьючь, никаких акций у меня нет и я не являюсь держателем акций, но продавая фьючерс на акции, подразумевается, что я готов осуществить их поставку, значит они у меня должны формально быть. Отсюда и вопрос, что происходит с дивидендами, когда я держу шорт по фьючерсу?
По идее если фьючерс попадает на дивиденды, то будет наблюдаться беквордация, то есть дивы уже будут учтены в цене фьючерса и он будет дешевле акции. Но лучше всего вам на это ответит prostotrader. А если есть контанго, то фьючерс будет стоить дороже акции на размер ставки рефинансирования ЦБ.
ну что ждем нефть по 25$ ?
Когда из бани выйдете?
Когда из бани выйдете?
В бане хорошо, тихо спокойно.