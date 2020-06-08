Портфель на 2020 - страница 4

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ну что ждем нефть по 25$ ?

 
prostotrader:

Что-то не видно в Вашем портфеле РусГидро, а ведь сейчас самый минимум стоимости их акций

Добавлено

Тем более, что на 9 фьючерс будут дивиденты.

есть есть

на первой станице я показал просто акции которые дают в 2020 максимальные дивиденды ( правда вот втб я не стану покупать из за скамеек в парке центральном )

 

.

 
prostotrader:

Что-то не видно в Вашем портфеле РусГидро, а ведь сейчас самый минимум стоимости их акций

Добавлено

Тем более, что на 9 фьючерс будут дивиденты.

РусГидро уже два раза раэбавило ценность своих акций.

Два раза, на сколько я помню, увеличило количество акций, без увеличения активов.

Так что, думаю цена этих бумаг в два раза меньше. ИМХО.

 

Дивиденды ТГК-1  прогноз порядка 14%


стабильно платят дивиденды -  , пожалуй стоит добавить в портфель

в 2019 весь год цена падала но с октября 2019 начало роста


 

Можно успеть взять - фиксация в апреле

и акция неадекватно ниже своей цены

и доходность 13%

 

Какая обычно доходность получается, если взять акцию и зашортить ее фьючерс? И какие есть подводные камни?

Правильно ли я понимаю механизм:

Для примера сбер, стоит сейчас 186,17, смотрю фьючерс SBRF 6-20, он стоит 17142. Если я куплю 10 лотов сбера за 18617р и продам 1 лот фьюч за 17142, и в момент экспирации 18.06.20 цены обязательно станут одинаковыми, я закрою позицию по акции и фьючу, то получу 1475 рублей прибыли. 

Или есть какие-то тонкости, о которых я не написал? Могут ли цена фьюча и актива не сойтись в момент экспирации?

UPD:

А если на момент удержания акции будет выплата дивидендов я получу дивиденды по акции, а что будет с дивидендами по фьючу? Не должен ли я буду их кому-то заплатить? Я понимаю, что продав фьючь, никаких акций у меня нет и я не являюсь держателем акций, но продавая фьючерс на акции, подразумевается, что я готов осуществить их поставку, значит они у меня должны формально быть. Отсюда и вопрос, что происходит с дивидендами, когда я держу шорт по фьючерсу?

Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
 
Maxim Romanov:

Какая обычно доходность получается, если взять акцию и зашортить ее фьючерс? И какие есть подводные камни?

Правильно ли я понимаю механизм:

Для примера сбер, стоит сейчас 186,17, смотрю фьючерс SBRF 6-20, он стоит 17142. Если я куплю 10 лотов сбера за 18617р и продам 1 лот фьюч за 17142, и в момент экспирации 18.06.20 цены обязательно станут одинаковыми, я закрою позицию по акции и фьючу, то получу 1475 рублей прибыли. 

Или есть какие-то тонкости, о которых я не написал? Могут ли цена фьюча и актива не сойтись в момент экспирации?

UPD:

А если на момент удержания акции будет выплата дивидендов я получу дивиденды по акции, а что будет с дивидендами по фьючу? Не должен ли я буду их кому-то заплатить? Я понимаю, что продав фьючь, никаких акций у меня нет и я не являюсь держателем акций, но продавая фьючерс на акции, подразумевается, что я готов осуществить их поставку, значит они у меня должны формально быть. Отсюда и вопрос, что происходит с дивидендами, когда я держу шорт по фьючерсу?

По идее если фьючерс попадает на дивиденды, то будет наблюдаться беквордация, то есть дивы уже будут учтены в цене фьючерса и он будет дешевле акции. Но лучше всего вам на это ответит prostotrader. А если есть контанго, то фьючерс будет стоить дороже акции на размер ставки рефинансирования ЦБ. 

 
Yuriy Zaytsev:

ну что ждем нефть по 25$ ?

Когда из бани выйдете?

 
Roman Shiredchenko:

Когда из бани выйдете?

В бане хорошо, тихо спокойно.

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