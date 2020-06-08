Портфель на 2020

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Yuriy Zaytsev:

А Вы им их покупаете или продаете? :-)

 
Roman Shiredchenko:

А Вы им их покупаете или продаете? :-)

покупаем им их  за 10 продаем их  им за 20 и на эти полтора процента живем

 
Yuriy Zaytsev:

покупаем им их  за 10 продаем их  им за 20 и на эти полтора процента живем

интересно... :-) 

Просьба чуть расписать подробности... 

За 10 млн руб и что с этой суммы уже менее/более себя чуйствовать - просьба не писАть... знаю сам. (не повторяться в общем... :-)).

Все свежее и актуальное...  на самом деле интересно... 

 

тут проскочило что отечественный нефтегаз прогнозируют максимальную доходность по мировой отрасли в 2020.

Они и так довольно эффективны/доходны, так ещё и главный собственник (государство) затребовал направлять больше прибыли в дивиденды

ориентируйтесь :-)

 
Roman Shiredchenko:

интересно... :-) 

Просьба чуть расписать подробности... 

За 10 млн руб и что с этой суммы уже менее/более себя чуйствовать - просьба не писАть... знаю сам. (не повторяться в общем... :-)).

Все свежее и актуальное...  на самом деле интересно... 

Да я имел ввиду что набор этих акций в 2020 должен дать 10%  по дивидендам - что хотя бы уводит в глубокий  нокаут банковские депозиты

но не факт что тут те акции которые могут дать больше если вложиться в рост а не в дивиденды

к примеру затарившись русгидро я уже получил 28%  хотя дивиденды каких то 5.47%  неплохо бы конечно срубить еще +5.47%
 
Maxim Kuznetsov:

тут проскочило что отечественный нефтегаз прогнозируют максимальную доходность по мировой отрасли в 2020.

Они и так довольно эффективны/доходны, так ещё и главный собственник (государство) затребовал направлять больше прибыли в дивиденды

ориентируйтесь :-)

скоро достроят северный поток2 - но похоже рост акций газпрома уже отыграл это событие

 
Yuriy Zaytsev:

Да я имел ввиду что набор этих акций в 2020 должен дать 10%  по дивидендам - что хотя бы уводит в глубокий  нокаут банковские депозиты

но не факт что тут те акции которые могут дать больше если вложиться в рост а не в дивиденды

к примеру затарившись русгидро я уже получил 28%  хотя дивиденды каких то 5.47%  неплохо бы конечно срубить еще +5.47%

мммм. понятно. Интересно...

 
Maxim Kuznetsov:

тут проскочило что отечественный нефтегаз прогнозируют максимальную доходность по мировой отрасли в 2020.

Они и так довольно эффективны/доходны, так ещё и главный собственник (государство) затребовал направлять больше прибыли в дивиденды

ориентируйтесь :-)

https://www.rbc.ru/business/22/01/2020/5e26d3369a79476f44968910?utm_source=application


где то читал давно интересную мысль покупать на слухах продавать по факту

Российские нефтяные и газовые компании станут самыми доходными в мире
Российские нефтяные и газовые компании станут самыми доходными в мире
  • 2020.01.23
  • РБК
  • www.rbc.ru
Российские нефтяные и газовые компании поставят рекорд по дивидендной доходности по итогам 2020 года и станут самыми доходными в секторе в мире, утверждают эксперты. Компаниям помогает политика государства и сделка ОПЕК+ Доходность акций российских нефтегазовых компаний станет рекордной для отрасли после выплаты дивидендов за 2020 год...
 
Простое любопытство - скинули акции? или решили пережидать вдолгую?
 
Yuriy Zaytsev:

Да я имел ввиду что набор этих акций в 2020 должен дать 10%  по дивидендам - что хотя бы уводит в глубокий  нокаут банковские депозиты

но не факт что тут те акции которые могут дать больше если вложиться в рост а не в дивиденды

к примеру затарившись русгидро я уже получил 28%  хотя дивиденды каких то 5.47%  неплохо бы конечно срубить еще +5.47%

да, русгидро - взлетел... :-) вот точно , что уводит в глубокий нокаут:

в нокаут банковский депозит


и вот кривуля - красивая.

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