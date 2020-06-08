Портфель на 2020
А Вы им их покупаете или продаете? :-)
А Вы им их покупаете или продаете? :-)
покупаем им их за 10 продаем их им за 20 и на эти полтора процента живем
покупаем им их за 10 продаем их им за 20 и на эти полтора процента живем
интересно... :-)
Просьба чуть расписать подробности...
За 10 млн руб и что с этой суммы уже менее/более себя чуйствовать - просьба не писАть... знаю сам. (не повторяться в общем... :-)).
Все свежее и актуальное... на самом деле интересно...
тут проскочило что отечественный нефтегаз прогнозируют максимальную доходность по мировой отрасли в 2020.
Они и так довольно эффективны/доходны, так ещё и главный собственник (государство) затребовал направлять больше прибыли в дивиденды
ориентируйтесь :-)
интересно... :-)
Просьба чуть расписать подробности...
За 10 млн руб и что с этой суммы уже менее/более себя чуйствовать - просьба не писАть... знаю сам. (не повторяться в общем... :-)).
Все свежее и актуальное... на самом деле интересно...
Да я имел ввиду что набор этих акций в 2020 должен дать 10% по дивидендам - что хотя бы уводит в глубокий нокаут банковские
депозиты
но не факт что тут те акции которые могут дать больше если вложиться в рост а не в дивидендык примеру затарившись русгидро я уже получил 28% хотя дивиденды каких то 5.47% неплохо бы конечно срубить еще +5.47%
тут проскочило что отечественный нефтегаз прогнозируют максимальную доходность по мировой отрасли в 2020.
Они и так довольно эффективны/доходны, так ещё и главный собственник (государство) затребовал направлять больше прибыли в дивиденды
ориентируйтесь :-)
скоро достроят северный поток2 - но похоже рост акций газпрома уже отыграл это событие
Да я имел ввиду что набор этих акций в 2020 должен дать 10% по дивидендам - что хотя бы уводит в глубокий нокаут банковские
депозиты
но не факт что тут те акции которые могут дать больше если вложиться в рост а не в дивидендык примеру затарившись русгидро я уже получил 28% хотя дивиденды каких то 5.47% неплохо бы конечно срубить еще +5.47%
мммм. понятно. Интересно...
тут проскочило что отечественный нефтегаз прогнозируют максимальную доходность по мировой отрасли в 2020.
Они и так довольно эффективны/доходны, так ещё и главный собственник (государство) затребовал направлять больше прибыли в дивиденды
ориентируйтесь :-)
https://www.rbc.ru/business/22/01/2020/5e26d3369a79476f44968910?utm_source=application
где то читал давно интересную мысль покупать на слухах продавать по факту
- 2020.01.23
- РБК
- www.rbc.ru
Да я имел ввиду что набор этих акций в 2020 должен дать 10% по дивидендам - что хотя бы уводит в
глубокий нокаут банковские депозиты
но не факт что тут те акции которые могут дать больше если вложиться в рост а не в дивидендык примеру затарившись русгидро я уже получил 28% хотя дивиденды каких то 5.47% неплохо бы конечно срубить еще +5.47%
да, русгидро - взлетел... :-) вот точно , что уводит в глубокий нокаут:
и вот кривуля - красивая.
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