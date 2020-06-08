Портфель на 2020 - страница 2
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Простое любопытство - скинули акции? или решили пережидать вдолгую?
Я только ФСК ЕЭС скинул почти все, оставил только 1 лот. Говорят их хотят с Россетями соединить, и не понятно что там будет дальше. Конец февраля испортил всю картину портфель просел на 10%. Походу вся мировая экономика завязана на Китай, все винят вирус и акции падают.
Я только ФСК ЕЭС скинул почти все, оставил только 1 лот. Говорят их хотят с Россетями соединить, и не понятно что там будет дальше. Конец февраля испортил всю картину портфель просел на 10%. Походу вся мировая экономика завязана на Китай, все винят вирус и акции падают.
Вирус
Хороший момент для покупок
Вирус
Хороший момент для покупок
Главное что бы были свободные средства. :)
...
Тут новость нашел, что мосбиржа с мая планирует торги по акциям еще и в вечернюю сессию. https://www.vesti.ru/doc.html?id=3244743
Главное что бы были свободные средства. :)
...
Тут новость нашел, что мосбиржа с мая планирует торги по акциям еще и в вечернюю сессию. https://www.vesti.ru/doc.html?id=3244743
Вирус
Хороший момент для покупок
Это да, еще бы донышко поймать) Ну так что с моим вопросом? Значит не скидывали акции а наоборот добираете?
Это да, еще бы донышко поймать) Ну так что с моим вопросом? Значит не скидывали акции а наоборот добираете?
добираю пусть стоят, они все дают еще дивиденды, хороший момент для хорошего усреднения
добираю пусть стоят, они все дают еще дивиденды, хороший момент для хорошего усреднения
откуда средства брать для усреднения если всё ушло в минус?
это еще падения рынка не было, только коррекция, цены вернулись к своему адекватному уровню,
а если будет падение?
добираю пусть стоят, они все дают еще дивиденды, хороший момент для хорошего усреднения
ага. Особоенно - тут - если не вынесло по стоп-ауту - то усредниться... :-) если успел... :-) отлив 50%
ага. Особоенно - тут - если не вынесло по стоп-ауту - то усредниться... :-) если успел... :-) отлив 50%
Если не использовать кредитное плечо можно усредняться сколько угодно, главное чтобы были свободные средства.
Если не использовать кредитное плечо можно усредняться сколько угодно, главное чтобы были свободные средства.
истинно :)