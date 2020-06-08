Портфель на 2020 - страница 2

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Aleksey Mavrin:
Простое любопытство - скинули акции? или решили пережидать вдолгую?

Я только ФСК ЕЭС скинул почти все, оставил только 1 лот. Говорят их хотят с Россетями соединить, и не понятно что там будет дальше. Конец февраля испортил всю картину портфель просел на 10%. Походу вся мировая экономика завязана на Китай, все винят вирус и акции падают. 

 
Vitalii Ananev:

Я только ФСК ЕЭС скинул почти все, оставил только 1 лот. Говорят их хотят с Россетями соединить, и не понятно что там будет дальше. Конец февраля испортил всю картину портфель просел на 10%. Походу вся мировая экономика завязана на Китай, все винят вирус и акции падают. 

Вирус

Хороший момент для покупок 

 
Yuriy Zaytsev:

Вирус

Хороший момент для покупок 

Главное что бы были свободные средства. :)

...

Тут новость нашел, что мосбиржа с мая планирует торги по акциям еще и в вечернюю сессию. https://www.vesti.ru/doc.html?id=3244743

Мосбиржа начинает тестирование вечерних торгов акциями
Мосбиржа начинает тестирование вечерних торгов акциями
  • www.vesti.ru
Московская биржа со 2 марта начинает тестирование вечерней торговой сессии на рынке акций. Полноценные торги с 19:00 до 23:50 мск планируется начать в конце мая 2020 года, сообщили в пресс-службе Мосбиржи.
 
Vitalii Ananev:

Главное что бы были свободные средства. :)

...

Тут новость нашел, что мосбиржа с мая планирует торги по акциям еще и в вечернюю сессию. https://www.vesti.ru/doc.html?id=3244743

Да, понятно и орговля без плеча, неспешная. Где то 200-300 операций за год , не больше. 
 
Yuriy Zaytsev:

Вирус

Хороший момент для покупок 

Это да, еще бы донышко поймать)  Ну так что с моим вопросом? Значит не скидывали акции а наоборот добираете?

 
Aleksey Mavrin:

Это да, еще бы донышко поймать)  Ну так что с моим вопросом? Значит не скидывали акции а наоборот добираете?

добираю пусть стоят,  они все дают еще дивиденды, хороший момент для хорошего усреднения

 
Yuriy Zaytsev:

добираю пусть стоят,  они все дают еще дивиденды, хороший момент для хорошего усреднения

откуда средства брать для усреднения если всё ушло в минус?

это еще падения рынка не было, только коррекция, цены вернулись к своему адекватному уровню, 

а если будет падение?

 
Yuriy Zaytsev:

добираю пусть стоят,  они все дают еще дивиденды, хороший момент для хорошего усреднения

ага. Особоенно - тут - если не вынесло по стоп-ауту - то усредниться... :-) если успел... :-) отлив 50%



 
Roman Shiredchenko:

ага. Особоенно - тут - если не вынесло по стоп-ауту - то усредниться... :-) если успел... :-) отлив 50%



Если не использовать кредитное плечо можно усредняться сколько угодно, главное чтобы были свободные средства. 

 
Vitalii Ananev:

Если не использовать кредитное плечо можно усредняться сколько угодно, главное чтобы были свободные средства. 

истинно :)

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