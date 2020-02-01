Вопросы к модераторам
Всегда пишу статью на русском. Если статья интересная - её переведут без моего участия.
Про ссылки есть справка сразу в меню при написании статьи (нужно просто в ссылках сразу правильно указывать url статьи, без мусора временный версий).
Если на картинках нужно указывать входные параметры из кода, тогда это будет английский текст (все входные параметры и их описание - на английском). Получается нет смысла делать версию на русском и на английском.
Модератор будет задавать вопросы не через общий мессенджер.
Я сейчас пишу статью. Большую и, надеюсь, полезную.
Но так как до этого я писал здесь только роботов и в блоге, то есть некоторые непонятные моменты и вопросы.
Первая непонятка.
Просмотр статей написанных другими авторами показал довольно большую структурную разницу между английской и русской версиями. И рисунки разные, и тексты по своей структуре как бы не всегда соответствуют.
На странице редактирования я не вижу языковых закладок аналогичных тем которые есть в описании роботов.
В связи с этим вопросы:
- Кто и как делает перевод?
- На каком языке выполнять надписи на рисунках? Только на английском, на английском и русском или делать две версии рисунка?
И еще. Просмотр сохраненной версии это совсем не то что опубликованная статья. В отличие от блога я Не Вижу
как будет выглядеть статья после публикации, не могу проверить работоспособность якорных ссылок и т.п. А
хотелось бы сразу написать так чтобы все было тир-топ...
Я что-то не так понял и не так просматриваю, или действительно нельзя просматривать статью в варианте "как после публикации"
И еще одна просьба есть напрямую не связанная с написанием статьи. Просто прошу помочь, потому что если после отправки статьи на
проверку модератор что-то спросит, я не смогу ответить.
Уже несколько месяцев как я не могу никому ответить во встроенном мессинджере. Написанный мной текст после клика "Отправить" просто исчезает в никуда. Проверял в трех браузерах - результат тот же. Где собачка порылась? если бы я грешил рассылкой спама через мессинджер, то было бы понятно - это наказание. Но я не только спам не рассылал, но и вообще пользовался мессинджером крайне редко.
Вношу поправки к ранее заданным вопросам.
1. Формат статей английский/русский показался мне разным потому что штатно переключая страницу на английский я на самом деле смотрел различные статьи (в текст не вникал)
Но при этом я обратил внимание на то что переключатель языка в шапке статьи есть далеко не у всех. Таким образом напрашивается вывод: двуязычной есть только та статья, которую сам автор написал на двух языках. А если не выпендриваться и адресовать статью только русскоязычным, то автоматом снимается вопрос "на каком языке делать надписи на рисунках".
Я прав?
2. Содержание, якоря.
Переключившись в HTML я увидел что к заголовкам разделов уже добавлены id начиная с para1
А посему я сделал заголовок Содержание, ниже маркированным списком продублировал названия разделов и вставил ссылки.
Бегает исправно, но есть пара неудобств:
- при вставке ссылки подставляется тег "Новая страница" (blank), нужно просматривать код и удалять.
- при переходе по ссылке открывается аж никак не последняя сохраненная версия, а какая-то из более ранних.
И то и другое не смертельно, но на будущее - стоило бы поправить.
А если не выпендриваться и адресовать статью только русскоязычным, то автоматом снимается вопрос "на каком языке делать надписи на
рисунках".
Не нужно выдумывать велосипед. Пишите сразу на русском.
Всегда пишу статью на русском. Если статья интересная - её переведут без моего участия.
Про ссылки есть справка сразу в меню при написании статьи (нужно просто в ссылках сразу правильно указывать url статьи, без мусора временный версий).
Если на картинках нужно указывать входные параметры из кода, тогда это будет английский текст (все входные параметры и их описание - на английском). Получается нет смысла делать версию на русском и на английском.
Модератор будет задавать вопросы не через общий мессенджер.
Спасибо за ответ.
С переводом понятно.
"без мусора временный версий" - теперь понятно, но сам сразу не допер почему возвращает не туда куда нужно. Все логично - возвращает к версии ссылку которой я скопировал.
Проверил: /articles/9999#para6 работает ка часы ;)
"нет смысла делать версию на русском и на английском" - с этим не совсем согласен. Имена переменных во входящих - да, без вариантов, то же за // - да, тока англицкий. Но моя тема сложнее, нужно еще много чего пояснять, а большинству "нашенских" английский текст на картинке что тупым серпом по яй....м. Особенно если это что-то отличное от buy/sell и текст длиннее двух-трех слов. Его ведь в переводчик не засунешь...
С другой стороны - если статься таки окажется интересной и ее переведут, то, если надписи на рисунках сделаны на русском, англоязычные с гарантией 100% ничего не поймут. И переводчик статьи вряд-ли станет париться с редактированием картинок.
Лана, для начала сделаю версию ориентированную на русскоязычную публику, а там уж будем посмотреть. Не испорченные надписями оригиналы картинок на всяк пожарный сохраню ;)
Еще раз спасибо.
Спасибо за ответ.
С переводом понятно.
"без мусора временный версий" - теперь понятно, но сам сразу не допер почему возвращает не туда куда нужно. Все логично - возвращает к версии ссылку которой я скопировал.
Проверил: /articles/9999#para6 работает ка часы ;)
"нет смысла делать версию на русском и на английском" - с этим не совсем согласен. Имена переменных во входящих - да, без вариантов, то же за // - да, тока англицкий. Но моя тема сложнее, нужно еще много чего пояснять, а большинству "нашенских" английский текст на картинке что тупым серпом по яй....м. Особенно если это что-то отличное от buy/sell и текст длиннее двух-трех слов. Его ведь в переводчик не засунешь...
С другой стороны - если статься таки окажется интересной и ее переведут, то, если надписи на рисунках сделаны на русском, англоязычные с гарантией 100% ничего не поймут. И переводчик статьи вряд-ли станет париться с редактированием картинок.
Лана, для начала сделаю версию ориентированную на русскоязычную публику, а там уж будем посмотреть. Не испорченные надписями оригиналы картинок на всяк пожарный сохраню ;)
Еще раз спасибо.
Делаете изображения в двух экземплярах. Русскоязычные - в статью, англоязычные - в сообщения модератору.
Я сейчас пишу статью. Большую и, надеюсь, полезную.
К сожалению, статьи по MQL4 мы сейчас не публикуем
К сожалению, статьи по MQL4 мы сейчас не публикуем
Да, я вижу что вы усиленно продвигаете МТ5. Но, МТ4 по-прежнему остается самой популярной платформой. И еще долго таковой будет. МТ5, как на мой взгляд, это очень неудачная разработка.
Вы попытались скрестить ежа с ужом и получилась ерунда. Со стороны трейдера как бы и нет особого криминала, но писать под МТ5 ... Написал пару-тройку ботов (у брокера был только МТ5) - больше не хочу. Думаю что стоит ожидать в скором времени МТ6.
...
Вы попытались скрестить ежа с ужом и получилась ерунда. Со стороны трейдера как бы и нет особого криминала, но писать под МТ5 ... Написал пару-тройку ботов (у брокера был только МТ5) - больше не хочу. Думаю что стоит ожидать в скором времени МТ6.
Пока делаете боты, так и будете сапожником. Как начнёте писать эксперты, индикаторы и прочие программы, так ваш мир и перевернётся.
А пока - лишь боты...
Начал публикацию "Букваря" в своем блоге.
Первая глава здесь: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/733117
далее по ссылкам из Содержания.
Публикую "с листа" добавляя в содержание ссылки после публикации очередной главы.
В формате блога есть большой плюс - полная свобода. Но есть и один существенный минус - максимальная ширина страницы 800 пикселей,
некоторые фрагменты кода приходится чуть-ли не ногами вколачивать в формат.
Судя по количеству просмотров за эти пару дней - тема народу интересна.
- www.mql5.com
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Я сейчас пишу статью. Большую и, надеюсь, полезную.
Но так как до этого я писал здесь только роботов и в блоге, то есть некоторые непонятные моменты и вопросы.
Первая непонятка.
Просмотр статей написанных другими авторами показал довольно большую структурную разницу между английской и русской версиями. И рисунки разные, и тексты по своей структуре как бы не всегда соответствуют.
На странице редактирования я не вижу языковых закладок аналогичных тем которые есть в описании роботов.
В связи с этим вопросы:
И еще. Просмотр сохраненной версии это совсем не то что опубликованная статья. В отличие от блога я Не Вижу как будет выглядеть статья после публикации, не могу проверить работоспособность якорных ссылок и т.п. А хотелось бы сразу написать так чтобы все было тир-топ...
Я что-то не так понял и не так просматриваю, или действительно нельзя просматривать статью в варианте "как после публикации"
И еще одна просьба есть напрямую не связанная с написанием статьи. Просто прошу помочь, потому что если после отправки статьи на проверку модератор что-то спросит, я не смогу ответить.
Уже несколько месяцев как я не могу никому ответить во встроенном мессинджере. Написанный мной текст после клика "Отправить" просто исчезает в никуда. Проверял в трех браузерах - результат тот же. Где собачка порылась? если бы я грешил рассылкой спама через мессинджер, то было бы понятно - это наказание. Но я не только спам не рассылал, но и вообще пользовался мессинджером крайне редко.