Вопросы к модераторам

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Я сейчас пишу статью. Большую и, надеюсь, полезную.
Но так как до этого я писал здесь только роботов и в блоге, то есть некоторые непонятные моменты и вопросы.
Первая непонятка.
Просмотр статей написанных другими авторами показал довольно большую структурную разницу между английской и русской версиями. И рисунки разные, и тексты по своей структуре как бы не всегда соответствуют.
На странице редактирования я не вижу языковых закладок аналогичных тем которые есть в описании роботов.
В связи с этим вопросы:

  • Кто и как делает перевод?
  • На каком языке выполнять надписи на рисунках? Только на английском, на английском и русском или делать две версии рисунка?

И еще. Просмотр сохраненной версии это совсем не то что опубликованная статья. В отличие от блога я Не Вижу как будет выглядеть статья после публикации, не могу проверить работоспособность якорных ссылок и т.п.  А хотелось бы сразу написать так чтобы все было тир-топ...
Я что-то не так понял и не так просматриваю, или действительно нельзя просматривать статью в варианте "как после публикации"

И еще одна просьба есть напрямую не связанная с написанием статьи. Просто прошу помочь, потому что если после отправки статьи на проверку модератор что-то спросит, я не смогу ответить.
Уже несколько месяцев как я не могу никому ответить во встроенном мессинджере. Написанный мной текст после клика  "Отправить" просто исчезает в никуда. Проверял в трех браузерах - результат тот же. Где собачка порылась? если бы я грешил рассылкой спама через мессинджер, то было бы понятно - это наказание. Но я не только спам не рассылал, но и вообще пользовался мессинджером крайне редко.

 

Всегда пишу статью на русском. Если статья интересная - её переведут без моего участия.

Про ссылки есть справка сразу в меню при написании статьи (нужно просто в ссылках сразу правильно указывать url статьи, без мусора временный версий).

Если на картинках нужно указывать входные параметры из кода, тогда это будет английский текст (все входные параметры и их описание - на английском). Получается нет смысла делать версию на русском и на английском.


Модератор будет задавать вопросы не через общий мессенджер.

[Удален]  
Vasily Temchenko:

Я сейчас пишу статью. Большую и, надеюсь, полезную.
Но так как до этого я писал здесь только роботов и в блоге, то есть некоторые непонятные моменты и вопросы.
Первая непонятка.
Просмотр статей написанных другими авторами показал довольно большую структурную разницу между английской и русской версиями. И рисунки разные, и тексты по своей структуре как бы не всегда соответствуют.
На странице редактирования я не вижу языковых закладок аналогичных тем которые есть в описании роботов.
В связи с этим вопросы:

  • Кто и как делает перевод?
  • На каком языке выполнять надписи на рисунках? Только на английском, на английском и русском или делать две версии рисунка?

И еще. Просмотр сохраненной версии это совсем не то что опубликованная статья. В отличие от блога я Не Вижу как будет выглядеть статья после публикации, не могу проверить работоспособность якорных ссылок и т.п.  А хотелось бы сразу написать так чтобы все было тир-топ...
Я что-то не так понял и не так просматриваю, или действительно нельзя просматривать статью в варианте "как после публикации"

И еще одна просьба есть напрямую не связанная с написанием статьи. Просто прошу помочь, потому что если после отправки статьи на проверку модератор что-то спросит, я не смогу ответить.
Уже несколько месяцев как я не могу никому ответить во встроенном мессинджере. Написанный мной текст после клика  "Отправить" просто исчезает в никуда. Проверял в трех браузерах - результат тот же. Где собачка порылась? если бы я грешил рассылкой спама через мессинджер, то было бы понятно - это наказание. Но я не только спам не рассылал, но и вообще пользовался мессинджером крайне редко.

Вношу поправки к ранее заданным вопросам.
1. Формат статей английский/русский показался мне разным потому что штатно переключая страницу на английский я на самом деле смотрел различные статьи (в текст не вникал)
Но при этом я обратил внимание на то что переключатель языка в шапке статьи есть далеко не у всех. Таким образом напрашивается вывод: двуязычной есть только та статья, которую сам автор  написал на двух языках. А если не выпендриваться и адресовать статью только русскоязычным, то автоматом снимается вопрос "на каком языке делать надписи на рисунках".
Я прав?
2. Содержание, якоря.
Переключившись в HTML я увидел что к заголовкам разделов уже добавлены id начиная с para1
А посему  я сделал заголовок Содержание, ниже  маркированным списком продублировал названия разделов и вставил ссылки.
Бегает исправно, но есть пара неудобств:
- при вставке ссылки подставляется тег "Новая страница" (blank),  нужно просматривать код и удалять.
- при переходе по ссылке открывается аж никак не последняя сохраненная версия, а какая-то из более ранних.
И то и другое не смертельно, но на будущее - стоило бы поправить.

 
Vasily Temchenko:

А если не выпендриваться и адресовать статью только русскоязычным, то автоматом снимается вопрос "на каком языке делать надписи на рисунках".

Не нужно выдумывать велосипед. Пишите сразу на русском. 

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Vladimir Karputov:

Всегда пишу статью на русском. Если статья интересная - её переведут без моего участия.

Про ссылки есть справка сразу в меню при написании статьи (нужно просто в ссылках сразу правильно указывать url статьи, без мусора временный версий).

Если на картинках нужно указывать входные параметры из кода, тогда это будет английский текст (все входные параметры и их описание - на английском). Получается нет смысла делать версию на русском и на английском.


Модератор будет задавать вопросы не через общий мессенджер.

Спасибо за ответ.
С переводом понятно.
"без мусора временный версий" - теперь понятно, но сам сразу не допер почему возвращает не туда куда нужно. Все логично -  возвращает к версии ссылку которой я скопировал.
Проверил: /articles/9999#para6  работает ка часы ;)
"нет смысла делать версию на русском и на английском" - с этим не совсем согласен.  Имена переменных во входящих - да, без вариантов, то же за // - да, тока англицкий. Но моя тема сложнее, нужно еще много чего пояснять, а большинству  "нашенских" английский текст на картинке что тупым серпом по яй....м. Особенно если это что-то отличное от buy/sell и текст длиннее двух-трех слов. Его ведь в переводчик не засунешь...
С другой стороны - если статься таки окажется интересной и ее переведут, то, если надписи на рисунках сделаны на русском, англоязычные с гарантией 100% ничего не поймут. И переводчик статьи вряд-ли станет париться с редактированием картинок.
Лана, для начала сделаю версию ориентированную на русскоязычную публику, а там уж будем посмотреть. Не испорченные надписями оригиналы картинок на всяк пожарный сохраню ;)
Еще раз спасибо.

 
Vasily Temchenko:

Спасибо за ответ.
С переводом понятно.
"без мусора временный версий" - теперь понятно, но сам сразу не допер почему возвращает не туда куда нужно. Все логично -  возвращает к версии ссылку которой я скопировал.
Проверил: /articles/9999#para6  работает ка часы ;)
"нет смысла делать версию на русском и на английском" - с этим не совсем согласен.  Имена переменных во входящих - да, без вариантов, то же за // - да, тока англицкий. Но моя тема сложнее, нужно еще много чего пояснять, а большинству  "нашенских" английский текст на картинке что тупым серпом по яй....м. Особенно если это что-то отличное от buy/sell и текст длиннее двух-трех слов. Его ведь в переводчик не засунешь...
С другой стороны - если статься таки окажется интересной и ее переведут, то, если надписи на рисунках сделаны на русском, англоязычные с гарантией 100% ничего не поймут. И переводчик статьи вряд-ли станет париться с редактированием картинок.
Лана, для начала сделаю версию ориентированную на русскоязычную публику, а там уж будем посмотреть. Не испорченные надписями оригиналы картинок на всяк пожарный сохраню ;)
Еще раз спасибо.

Делаете изображения в двух экземплярах. Русскоязычные - в статью, англоязычные - в сообщения модератору. 
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Artyom Trishkin:
Делаете изображения в двух экземплярах. Русскоязычные - в статью, англоязычные - в сообщения модератору. 
Логично. Спасибо.
 
Vasily Temchenko:

Я сейчас пишу статью. Большую и, надеюсь, полезную.

К сожалению, статьи по MQL4 мы сейчас не публикуем

Конечно, для того чтобы быстро выучить язык MQL4, очень желательно знать хотя бы Basic. Увы, знакомы с ним далеко не все, а тратить время на изучение не хочется, хочется побыстрее написать робота по своей торговой идее. Разочарую - если вы полный чайник, то быстро не получится. Придется вначале "буквы" MQL4 выучить, потом научиться читать, потом писать хоть что-то, хоть как-то работающее. И только потом вы сможете перевести в код свою очередную гениальную торговую идею.


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Rashid Umarov:

К сожалению, статьи по MQL4 мы сейчас не публикуем

Спасибо за ответ. Извините за повторную отправку - сообщения об отлупе не было, думал что глюк.
Да, я вижу что вы усиленно продвигаете МТ5. Но, МТ4 по-прежнему остается самой популярной платформой. И еще долго таковой будет. МТ5, как на мой взгляд, это очень неудачная разработка.
Вы попытались скрестить ежа с ужом и получилась ерунда. Со стороны трейдера как бы и нет особого криминала, но писать под МТ5 ... Написал пару-тройку ботов (у брокера был только МТ5) - больше не хочу.  Думаю что стоит ожидать в скором времени МТ6.
 
Vasily Temchenko:
...
Вы попытались скрестить ежа с ужом и получилась ерунда. Со стороны трейдера как бы и нет особого криминала, но писать под МТ5 ... Написал пару-тройку ботов (у брокера был только МТ5) - больше не хочу.  Думаю что стоит ожидать в скором времени МТ6.

Пока делаете боты, так и будете сапожником. Как начнёте писать эксперты, индикаторы и прочие программы, так ваш мир и перевернётся.

А пока - лишь боты...


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Начал публикацию "Букваря"  в своем блоге.

Первая глава здесь: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/733117 далее по ссылкам из Содержания.
Публикую "с листа" добавляя в содержание ссылки после публикации очередной главы.

В формате блога есть большой плюс - полная свобода. Но есть и один существенный минус - максимальная ширина страницы 800 пикселей, некоторые фрагменты кода приходится чуть-ли не ногами вколачивать в формат.
Судя по количеству просмотров за эти пару дней - тема народу интересна.

Может ли чайник написать робота? Что два байта переслать! Глава 1
Может ли чайник написать робота? Что два байта переслать! Глава 1
  • www.mql5.com
Это не учебник в его классическом виде - формат блога не позволяет это сделать, а скорее всего что-то вроде "Букварь MQL4", который позволит вам сделать первые шаги в сторону понимания языка, научит работать с Документацией. Принцип обучения тоже будет примерно такой же - первой учим букву "М", второй букву "А". Как только выучим, тут же...
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