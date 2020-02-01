Вопросы к модераторам - страница 2

Новый комментарий
 
Vasily Temchenko:

Начал публикацию "Букваря"  в своем блоге.

Первая глава здесь: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/733117 далее по ссылкам из Содержания.
Публикую "с листа" добавляя в содержание ссылки после публикации очередной главы.

В формате блога есть большой плюс - полная свобода. Но есть и один существенный минус - максимальная ширина страницы 800 пикселей, некоторые фрагменты кода приходится чуть-ли не ногами вколачивать в формат.
Судя по количеству просмотров за эти пару дней - тема народу интересна.

местный блог это чертовски неудобная вещь, если публикуешь не рекламу. Если планировал в 1-2-3 публикации то проблем в трое больше.

по ссылке посмотрел, есть замечания, только опять-же - замечать их негде :-)

[Удален]  
Rashid Umarov:

К сожалению, статьи по MQL4 мы сейчас не публикуем

Рашид, я хотел бы обсудить с вами пару вопросов не публично. Но Личные сообщения по-прежнему не работают - проверил еще раз прежде чем здесь писать. Однако вы то наверняка можете что-то мне в личку написать.
Так как через личку точно ответить не смогу, то, пожалуйста, сообщите как еще можно с вами связаться.
[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

местный блог это чертовски неудобная вещь, если публикуешь не рекламу. Если планировал в 1-2-3 публикации то проблем в трое больше.

по ссылке посмотрел, есть замечания, только опять-же - замечать их негде :-)

Проблему связной публикации множества страниц я решил - чудно все бегает. Узкая страница, это таки да, очень неудобно.
2. Почему не можете оставить замечания? Там же комменты можно оставлять. И это точно работает.
За любые замечания, критику и подсказки буду благодарен.

PS

Проверил, добавление комментария работает, см. скриншот:


 
Vasily Temchenko:

Проблему связной публикации множества страниц я решил - чудно все бегает. Узкая страница, это таки да, очень неудобно.
2. Почему не можете оставить замечания? Там же комменты можно оставлять. И это точно работает.
За любые замечания, критику и подсказки буду благодарен.

PS

Проверил, добавление комментария работает, см. скриншот:


"лайки" ставить можно, никто и не спорит :-)

обсудить нельзя.

 

Модераторам. После оставления последнего комментария зависла страница "обсуждения" (не открывается)

***

Прошу разобраться. Спасибо.

 
Sergey Zhukov:

Модераторам. После оставления последнего комментария зависла страница "обсуждения" (не открывается)

***

Прошу разобраться. Спасибо.

Только проверил - обе вкладки ('Обсуждение' и 'Отзывы') открываются.

 
Vladimir Karputov:

Только проверил - обе вкладки ('Обсуждение' и 'Отзывы') открываются.

После Вашего сообщения, попробовал в Explorer - открылась. Я привык работать через Chrome. В нем не открывается....

 
Sergey Zhukov:

После Вашего сообщения, попробовал в Explorer - открылась. Я привык работать через Chrome. В нем не открывается....

Я проверил именно через Chrome. 

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

"лайки" ставить можно, никто и не спорит :-)

обсудить нельзя.

Ничего не понимаю... Почему нельзя? Вам не видна ссылка Ваш комментарий правее лайка?
Да, личное сообщение - ни написать, ни ответить, это есть. Думал только у меня одного - оказалось у всех, даже тема такая на форуме есть.
Но почему нельзя оставить комментарий в блоге? 
Я оставил тестовый комментарий в Главе 1
Некий ЯростныйИзобличительКоварныхПровайдеровСигналов в теме

Ранее опубликованные посты 

оставил несколько комментариев клеветнического толка.

Почитал выше другие посты - проблема, похоже, в типе браузера. Я пользуюсь Файрфоксом.
Может ли чайник написать робота? Что два байта переслать! Глава 1
Может ли чайник написать робота? Что два байта переслать! Глава 1
  • 2020.01.26
  • www.mql5.com
Это не учебник в его классическом виде - формат блога не позволяет это сделать, а скорее всего что-то вроде "Букварь MQL4", который позволит вам сделать первые шаги в сторону понимания языка, научит работать с Документацией. Принцип обучения тоже будет примерно такой же - первой учим букву "М", второй букву "А". Как только выучим, тут же...
[Удален]  
Проверил в Главе 4 возможность добавления комментария из браузеров Опера и Google Chrome - без проблем. И там уже была критика работы от другого пользователя.
При том что есть проблемы с личными сообщениями и некоторым пользователям только лайки доступны - вероятно на самом есть проблема с добавлением комментариев в блогах. Но она какая-то странная - не для всех проявляется.
Впрочем что-то похожее происходит и с Личными сообщениями - мне пишут (значит кто-то другой может), я же не могу ни написать новое сообщение, ни ответить на написанное мне.
Может ли чайник написать робота? Что два байта переслать! Глава 4.
Может ли чайник написать робота? Что два байта переслать! Глава 4.
  • 2020.01.27
  • www.mql5.com
Весь код советника может быть размещен в OnTick() Зачастую так и делают. Но это применимо только к очень простым работам. Если советник не аналог одноклеточной амёбы, то вскоре вы...
1234
Новый комментарий