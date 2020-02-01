Вопросы к модераторам - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Начал публикацию "Букваря" в своем блоге.
Первая глава здесь: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/733117 далее по ссылкам из Содержания.
Публикую "с листа" добавляя в содержание ссылки после публикации очередной главы.
В формате блога есть большой плюс - полная свобода. Но есть и один существенный минус - максимальная ширина страницы 800 пикселей, некоторые фрагменты кода приходится чуть-ли не ногами вколачивать в формат.
Судя по количеству просмотров за эти пару дней - тема народу интересна.
местный блог это чертовски неудобная вещь, если публикуешь не рекламу. Если планировал в 1-2-3 публикации то проблем в трое больше.
по ссылке посмотрел, есть замечания, только опять-же - замечать их негде :-)
К сожалению, статьи по MQL4 мы сейчас не публикуем
Так как через личку точно ответить не смогу, то, пожалуйста, сообщите как еще можно с вами связаться.
местный блог это чертовски неудобная вещь, если публикуешь не рекламу. Если планировал в 1-2-3 публикации то проблем в трое больше.
по ссылке посмотрел, есть замечания, только опять-же - замечать их негде :-)
Проблему связной публикации множества страниц я решил - чудно все бегает. Узкая страница, это таки да, очень неудобно.
2. Почему не можете оставить замечания? Там же комменты можно оставлять. И это точно работает.
За любые замечания, критику и подсказки буду благодарен.
PS
Проверил, добавление комментария работает, см. скриншот:
Проблему связной публикации множества страниц я решил - чудно все бегает. Узкая страница, это таки да, очень неудобно.
2. Почему не можете оставить замечания? Там же комменты можно оставлять. И это точно работает.
За любые замечания, критику и подсказки буду благодарен.
PS
Проверил, добавление комментария работает, см. скриншот:
"лайки" ставить можно, никто и не спорит :-)
обсудить нельзя.
Модераторам. После оставления последнего комментария зависла страница "обсуждения" (не открывается)
***
Прошу разобраться. Спасибо.
Модераторам. После оставления последнего комментария зависла страница "обсуждения" (не открывается)
***
Прошу разобраться. Спасибо.
Только проверил - обе вкладки ('Обсуждение' и 'Отзывы') открываются.
Только проверил - обе вкладки ('Обсуждение' и 'Отзывы') открываются.
После Вашего сообщения, попробовал в Explorer - открылась. Я привык работать через Chrome. В нем не открывается....
После Вашего сообщения, попробовал в Explorer - открылась. Я привык работать через Chrome. В нем не открывается....
Я проверил именно через Chrome.
"лайки" ставить можно, никто и не спорит :-)
обсудить нельзя.
Ничего не понимаю... Почему нельзя? Вам не видна ссылка Ваш комментарий правее лайка?
Да, личное сообщение - ни написать, ни ответить, это есть. Думал только у меня одного - оказалось у всех, даже тема такая на форуме есть.
Но почему нельзя оставить комментарий в блоге?
Я оставил тестовый комментарий в Главе 1
Некий ЯростныйИзобличительКоварныхПровайдеровСигналов в теме
Ранее опубликованные посты
оставил несколько комментариев клеветнического толка.Почитал выше другие посты - проблема, похоже, в типе браузера. Я пользуюсь Файрфоксом.
При том что есть проблемы с личными сообщениями и некоторым пользователям только лайки доступны - вероятно на самом есть проблема с добавлением комментариев в блогах. Но она какая-то странная - не для всех проявляется.
Впрочем что-то похожее происходит и с Личными сообщениями - мне пишут (значит кто-то другой может), я же не могу ни написать новое сообщение, ни ответить на написанное мне.