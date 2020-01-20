Я что нашел баг с просадкой?! - страница 4

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Vasiliy Pushkaryov:

А вы бы как предложили назвать "Отношение от максимального эквити до минимального эквити"?

Ну по факту это так и есть. Но даже не так. Отношение в % к депозиту разницы между хаем и лоу эквити на выбранном интервале времени.

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Так выглядит логично. Нет?


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Сергей Таболин:

Так выглядит логично. Нет?

Абсолютно.

 
Evgeniy Scherbina:
Вариант 3 это про упущенную прибыль. Не может быть упущенная прибыль просадкой!
ты бы сделал то, о чем тебя просили...
 
Evgeniy Scherbina:

...

Просадка по эквити - это открытая сделка, которая уходит ниже баланса (ситуация "сделки открыты").

У вас каша в голове. Просадка не может быть сделкой. Почитайте что такое сделка и что такое просадка, а потом рассуждайте.

 
Сергей Таболин:

Так выглядит логично. Нет?

Кто же эквити зигзагами рисует? Можно подумать это картинка для нескольких сделок а не одной.

Упущенная выгода нарисована неправильно, хоте вообще все три надо рисовать в динамике

 

Попытаюсь объяснить на пальцах, почему просадку надо считать как MinEq - MaxEq, а не MinEq - Bal. А вы скажите, где я не прав.

Представьте, что у вас не сферический эксперимент в вакууме, с одной позицией и простой красивой кривой просадок и неполученных прибылей, а счёт с десятками позиций. Например ПАММ, где весь мани-менеджмент считается от эквити. Вот ваш счёт в какой-то момент находится в состоянии, когда эквити много выше баланса. Люди пополняют счёт, снимают, все лоты считаются от текущего эквити.

Ну и от чего будете считать просадку?

 
Edgar Akhmadeev:

Попытаюсь объяснить на пальцах, почему просадку надо считать как MinEq - MaxEq, а не MinEq - Bal. А вы скажите, где я не прав.

Представьте, что у вас не сферический эксперимент в вакууме, с одной позицией и простой красивой кривой просадок и неполученных прибылей, а счёт с десятками позиций. Например ПАММ, где весь мани-менеджмент считается от эквити. Вот ваш счёт в какой-то момент находится в состоянии, когда эквити много выше баланса. Люди пополняют счёт, снимают, все лоты считаются от текущего эквити.

Ну и от чего будете считать просадку?

а когда пополняют и снимают, баланс не изменяется?

с чего Вы решили, что в Вашем случае лоты считают от эквити?

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Edgar Akhmadeev:

Попытаюсь объяснить на пальцах, почему просадку надо считать как MinEq - MaxEq, а не MinEq - Bal. А вы скажите, где я не прав.

Представьте, что у вас не сферический эксперимент в вакууме, с одной позицией и простой красивой кривой просадок и неполученных прибылей, а счёт с десятками позиций. Например ПАММ, где весь мани-менеджмент считается от эквити. Вот ваш счёт в какой-то момент находится в состоянии, когда эквити много выше баланса. Люди пополняют счёт, снимают, все лоты считаются от текущего эквити.

Ну и от чего будете считать просадку?

Речь идёт о тестере. 

 
Renat Akhtyamov:

а когда пополняют и снимают, баланс не изменяется?

с чего Вы решили, что в Вашем случае лоты считают от эквити?

возможно неточность в формулировках, но одно точно верно - просадка это тот убыток который можно было получить, если зайти в счёт на пике эквити а выйти на минимуме.

Если это не считать, то нафига вообще это надо.

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