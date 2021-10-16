Проблема с подключением реального счёта! Помогите!🙏 - страница 6

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@Tatiana20 что ответили вам?
 
Yevhenii Levchenko:
@Tatiana20 что ответили вам?
Ответили, что все норм, «ввожу неправильный пароль»...

Попробовала ещё раз, и чудо!!! Сразу подключилась!

Без комментариев.)
 
Tatiana20:
Ответили, что все норм, «ввожу неправильный пароль»...

Попробовала ещё раз, и чудо!!! Сразу подключилась!

Без комментариев.)

Уходить оттуда будете?)

 
Yevhenii Levchenko:

Уходить оттуда будете?)

У меня сложилась с ними сложная ситуация. Об этом писала ранее, но огласке пока не придаю, т.к. есть надежда, что все не так плохо 😉...

Как только выведу средства (напишу).  ... Если пойму окончательно, что это невозможно, воспользуюсь вашим советом и напишу во всех форумах.

 

понятно

проблема была в сложной ситуации

;)

 
После удаления зависшего приложения Meta Treader4 немогу войти обратно по логину и паролю. Что делать. Я что потерял всё?

[Удален]  
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После удаления зависшего приложения Meta Treader4 немогу войти обратно по логину и паролю. Что делать. Я что потерял всё?

к брокеру на сайт - измените на торговом счету пароль и опять в бой за мани 

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Офигеть. Вроде бы пару месяцев назад была создана тема, а уже два года пролетело 0_о
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