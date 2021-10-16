Проблема с подключением реального счёта! Помогите!🙏 - страница 6
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@Tatiana20 что ответили вам?
Ответили, что все норм, «ввожу неправильный пароль»...
Уходить оттуда будете?)
Уходить оттуда будете?)
понятно
проблема была в сложной ситуации
;)
После удаления зависшего приложения Meta Treader4 немогу войти обратно по логину и паролю. Что делать. Я что потерял всё?
к брокеру на сайт - измените на торговом счету пароль и опять в бой за мани