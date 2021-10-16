Проблема с подключением реального счёта! Помогите!🙏

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Сменила гаджет. Скачала MetaTrader 4 (который и был до этого) пытаюсь войти в свой реальный счёт, ввожу и номер и пароль правильно!!! (10 раз проверяла), пишет «недопустимый счёт»! В инфо пишет 1:0 (плечо 😱), хотя до этого на старом гаджете все было ОК. 
В личном кабинете у брокера все норм. Плечо стоит 1:200.

Что делать???!!! Не могу зайти!!!
 

симка та же?

 
Tatiana20:
Сменила гаджет. Скачала MetaTrader 4 (который и был до этого) пытаюсь войти в свой реальный счёт, ввожу и номер и пароль правильно!!! (10 раз проверяла), пишет «недопустимый счёт»! В инфо пишет 1:0 (плечо 😱), хотя до этого на старом гаджете все было ОК. 
В личном кабинете у брокера все норм. Плечо стоит 1:200.

Что делать???!!! Не могу зайти!!!

Возможно неправильно вводите пароль.

 
Vitalii Ananev:

Возможно неправильно вводите пароль.

Пароль ввожу правильно! И номер счета! Пробовала и вручную, и копировала данные, которые были присланы при регистрации!
Да и счёт высвечивается, но пишет «недопустимый счёт 1:0»
 
Renat Akhtyamov:

симка та же?

Да, симка та же.
 
Renat Akhtyamov:

симка та же?

Симка та же. Причём у меня два счета. Но на одном только деньги. Так вот на пустой зашла без проблем, а на реальный с деньгами пишет «недопустимый счёт»!!!🙈
 
Tatiana20:
Симка та же. Причём у меня два счета. Но на одном только деньги. Так вот на пустой зашла без проблем, а на реальный с деньгами пишет «недопустимый счёт»!!!🙈

у меня было такое один раз

не замедляя меняйте пароль в личном кабинете у брокера

там же проверьте название сервера
 
Значит адрес сервера не правильно ввели
 
Renat Akhtyamov:

у меня было такое один раз

не замедляя меняйте пароль в личном кабинете у брокера

там же проверьте название сервера
Пароль изменила. А где проверить название сервера?
 
Evgeniy Zhdan:
Значит адрес сервера не правильно ввели
А где его вводят? Или вы  о брокере, которого нужно вводить при подключении счета? Там все правильно!
 
Tatiana20:
Пароль изменила. А где проверить название сервера?

теперь подключились?

название сервера:

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