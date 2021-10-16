Проблема с подключением реального счёта! Помогите!🙏
Сменила гаджет. Скачала MetaTrader 4 (который и был до этого) пытаюсь войти в свой реальный счёт, ввожу и номер и пароль правильно!!! (10 раз проверяла), пишет «недопустимый счёт»! В инфо пишет 1:0 (плечо 😱), хотя до этого на старом гаджете все было ОК.
В личном кабинете у брокера все норм. Плечо стоит 1:200.
Что делать???!!! Не могу зайти!!!
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- проблема с установкой МТ4
- Подключение счета.
- AccountLeverage насколько валидно ?
симка та же?
Tatiana20:
Сменила гаджет. Скачала MetaTrader 4 (который и был до этого) пытаюсь войти в свой реальный счёт, ввожу и номер и пароль правильно!!! (10 раз проверяла), пишет «недопустимый счёт»! В инфо пишет 1:0 (плечо 😱), хотя до этого на старом гаджете все было ОК.
Сменила гаджет. Скачала MetaTrader 4 (который и был до этого) пытаюсь войти в свой реальный счёт, ввожу и номер и пароль правильно!!! (10 раз проверяла), пишет «недопустимый счёт»! В инфо пишет 1:0 (плечо 😱), хотя до этого на старом гаджете все было ОК.
В личном кабинете у брокера все норм. Плечо стоит 1:200.
Что делать???!!! Не могу зайти!!!
Возможно неправильно вводите пароль.
Vitalii Ananev:Пароль ввожу правильно! И номер счета! Пробовала и вручную, и копировала данные, которые были присланы при регистрации!
Возможно неправильно вводите пароль.
Да и счёт высвечивается, но пишет «недопустимый счёт 1:0»
Renat Akhtyamov:Да, симка та же.
симка та же?
Renat Akhtyamov:Симка та же. Причём у меня два счета. Но на одном только деньги. Так вот на пустой зашла без проблем, а на реальный с деньгами пишет «недопустимый счёт»!!!🙈
симка та же?
Tatiana20:
Симка та же. Причём у меня два счета. Но на одном только деньги. Так вот на пустой зашла без проблем, а на реальный с деньгами пишет «недопустимый счёт»!!!🙈
Симка та же. Причём у меня два счета. Но на одном только деньги. Так вот на пустой зашла без проблем, а на реальный с деньгами пишет «недопустимый счёт»!!!🙈
у меня было такое один раз
не замедляя меняйте пароль в личном кабинете у брокератам же проверьте название сервера
Значит адрес сервера не правильно ввели
Renat Akhtyamov:Пароль изменила. А где проверить название сервера?
у меня было такое один раз
у меня было такое один раз
не замедляя меняйте пароль в личном кабинете у брокератам же проверьте название сервера
Evgeniy Zhdan:А где его вводят? Или вы о брокере, которого нужно вводить при подключении счета? Там все правильно!
Значит адрес сервера не правильно ввели
Значит адрес сервера не правильно ввели
Tatiana20:
Пароль изменила. А где проверить название сервера?
Пароль изменила. А где проверить название сервера?
теперь подключились?
название сервера:
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