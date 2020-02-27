Графическое перекрестие трендовых линий, функция ObjectGetValueByTime что с ней не так? - страница 3
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Время в этом промежутке будет одинаковым, но количество минутных баров будет разным.
Ведь количество минут между соседними недельными барами будет 10080. А на минутном графике реальных минутных баров между соседними понедельниками 00:00 будет гораздо меньше, и так по всем ТФ.
Я не даю значение времени недельных вообще, я даю время дневного промежутка как для первой линии так и для второй откуда взятся там недельному времени если его физически там нет!
По этому я и спросил возможно ли искажения времени из за функции ObjectGetValueByTime - она же просто передает цену определенную координатом времени. Как она влияет на все это, об этом речь.
Где то ошибка в коде при передаче данных от ObjectGetValueByTime в функцию перекрестия, скорее это из за этого для ObjectGetValueByTime .
i - применяется при извлечении цены функцией ObjectGetValueByTime
Rw2_1 = ObjectGetValueByTime(0,"Rw2["+ i +"]"+z,timed1,0);
Все работает, что то с циклами не правильно, перекрестия находит функция, у меня задействован двойной цикл по этому не корректно все выходит, думаю ближе к вечеру скину готовый индюк. Зря грешил на функцию она работает так как прописано в документации ObjectGetValueByTime ошибка с моей стороны.
Помощи как таковой я не увидел, если вы программист то сразу бы отличили код мт4 от мт5.
Помощи как таковой я не увидел, если вы программист то сразу бы отличили код мт4 от мт5.
Все работает, что то с циклами не правильно, перекрестия находит функция, у меня задействован двойной цикл по этому не корректно все выходит, думаю ближе к вечеру скину готовый индюк. Зря грешил на функцию она работает так как прописано в документации ObjectGetValueByTime ошибка с моей стороны.
запустите на разных периодах следующий скрипт:
и получите следующий результат:
запустите на разных периодах следующий скрипт:
и получите следующий результат:
Да, расхождение большое, при таком ранже = 1.20 -1.05 = 0.15000 , но при маленьких не так существенно заметно, если ранже не превышает 500 пунктов. На визуальный вариант не влияет. Спасибо вам что уделили время, ваша библиотека заинтересовала меня, думаю сделать в ней кое что.
Вопрос по библиотеке вашей, будет возможность снимать данные с индикатора так же через буфер?
Да, расхождение большое, при таком ранже = 1.20 -1.05 = 0.15000 , но при маленьких не так существенно заметно, если ранже не превышает 500 пунктов. На визуальный вариант не влияет. Спасибо вам что уделили время, ваша библиотека заинтересовала меня, думаю сделать в ней кое что.
Вопрос по библиотеке вашей, будет возможность снимать данные с индикатора так же через буфер?
Нет, с индикатора данные снимать можно будет только через элеватор.
запустите на разных периодах следующий скрипт:
и получите следующий результат:
Для меня оказалось сюрпризом, что недельные бары берут значение времени с открытия воскресенья
Читаем документацию (ей можно верить?)
datetime iTime(
string symbol, // символ
int timeframe, // период
int shift // сдвиг
);
Возвращаемое значение
Значение времени открытия бара (указанного параметром shift) соответствующего графика или 0 в случае ошибки
Проверьте скриптом, никогда не обращал внимание но судя по коду ошибка идет аж 2010 года может и раньше. Но то что она присутствует аж оттуда даю 100%.
НЕДЕЛЯ НАЧАЛАСЬ 13 числа зачем целые сутки впихнули туда? Отсюда и расчет 6 дней 518 400 секунд - в рабочей неделе всего 5 дней.
По идее здесь должна быть вот эта цифра если следовать документации + 7200*60+Period();
Выход из этой ситуации вот такой, так будет правильно выставлено время недельных баров