Графическое перекрестие трендовых линий, функция ObjectGetValueByTime что с ней не так? - страница 4
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Нет, с индикатора данные снимать можно будет только через элеватор.
Я редко бываю здесь, пока не понимаю что вы имеете в виду. Надеюсь вы не имеете ввиду комбикормовый завод, а говорите о транспортировке данных из индикатора в другие программы...
Банальная ошибка в функции, нужно было сделать проверку на скрещение.
Все работает в мт4,и перекрестие двух прямых найти можно на любом промежутке.
Функции для поиска перекрестия
Nikolai Semko:
запустите на разных периодах следующий скрипт:
и получите следующий результат:
Кстати этому тоже есть решение, с моего города мой земляк еще 2008 году ее решил..
так для себя оставлю ссылку чтобы искать было легче.
https://www.mql5.com/ru/code/8080
Вопрос по библиотеке вашей, будет возможность снимать данные с индикатора так же через буфер?
Никто не мешает данные индикатора записывать в индикаторый буфер без отрисовки (INDICATOR_CALCULATIONS) для дальнейшего использования в iCustom.
Более того, Вы можете записывать любые структуры или массивы структур в индикаторный буфер (через union), а потом считывать (декодировать) эти структуры через iCustom, предоставляя пользователю функцию декодирования структур. Это даст большую гибкость, наглядность и удобство применения пользовательских индикаторов.
Никто не мешает данные индикатора записывать в индикаторый буфер без отрисовки (INDICATOR_CALCULATIONS) для дальнейшего использования в iCustom.
Более того, Вы можете записывать любые структуры или массивы структур в индикаторный буфер (через union), а потом считывать (декодировать) эти структуры через iCustom, предоставляя пользователю функцию декодирования структур. Это даст большую гибкость, наглядность и удобство применения пользовательских индикаторов.
Вы в своей ветке ответили мне, правда я ушел уже тогда в запланированный бан, но там вы сказали что у вас есть лучшее решение которым вы не поделитесь. Я так понимаю это коммерческий продукт будет в будущем. Канвас конечно перспективен, просто многие вещи можно в простом коде решить, было бы времени вагон, то можно было бы заняться этим.
Вы бы показали бы практическое применение в советниках на примере, может был бы интерес у программистов, нам сложно перестраиваться под что то новое. Многие из нас до сих пор на четверке сидят.
Вы в своей ветке ответили мне, правда я ушел уже тогда в запланированный бан, но там вы сказали что у вас есть лучшее решение которым вы не поделитесь. Я так понимаю это коммерческий продукт будет в будущем. Канвас конечно перспективен, просто многие вещи можно в простом коде решить, было бы времени вагон, то можно было бы заняться этим.
Вы бы показали бы практическое применение в советниках на примере, может был бы интерес у программистов, нам сложно перестраиваться под что то новое. Многие из нас до сих пор на четверке сидят.
Я тоже сижу на четверке, но я в средней школе учил английский язык, а Вы - не очень.
Я тоже сижу на четверке, но я в средней школе учил английский язык, а Вы - не очень.
При чем здесь язык в наш век технологий, даже здесь на форуме можно перевести пост нажав на кнопку.
Я ответил на его ответ мне в его ветке, Николай сказал что у него есть лучшее решение считывания данных, но он его не даст.
На торговлю язык как-то влияет? Или это опять из песни элеватора?
Ладно, не стану затягивать паузу.
В Англии неделя начинается в Воскресенье, а заканчивается в Субботу. Weekend, однако.
Еще, в Англии нет первого этажа, есть Ground Floor. И 13 тоже нет.
Если хотите чего-нибудь достичь, смотрите вглубь.
Ладно, не стану затягивать паузу.
В Англии неделя начинается в Воскресенье, а заканчивается в Субботу. Weekend, однако.
Еще, в Англии нет первого этажа, есть Ground Floor. И 13 тоже нет.
Если хотите чего-нибудь достичь, смотрите вглубь.
Не очень убедительно тем более для кодирования, если время недельного начинается в воскресение, и этот баг переносить в функцию очень глупо, вам так не кажется. Продолжайте в том же духе блуждать только ничего рационального в этом я не вижу. Написано в описание так как весь мир понимает, а не англия учите китайский пригодится 10000 иероглифов.