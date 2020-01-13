Давайте сделаем из существующего Маркета - СуперМаркет?
Вы представляете, какая будет нагрузка на сайт и автовалидатор, если все продавцы начнут ежедневно обновлять продукты?
Тогда следующая тема будет "Как отсортировать продукты по степени (значимости) обновления".
Вы хотите сказать, что все программы, которые не дорабатываются и давно не обсуждаются, являются идеальными?
Дорабатывать программы конечно нужно.
Но действительно. Если программа была изначально сделана и работает по заявленному алгоритму - то зачем ее записывать в старье?
Было бы так:
Если программа не обновляется и работает с ошибками и автор не исправляет - тогда при наборе 100 жалоб - решать судьбу программы.
А вот выкладывать новые версии как отдельные новые программы - это глупость.
Если есть программа, например, которая с начала открытия маркета, то ее и нужно обновлять, а не создавать новые продукты новой версии отдельно от старой.
Обсуждается то, что непонятно, а если есть полноценная исчерпывающая инструкция - откуда возьмутся вопросы?
Зачем дорабатывать то, что уже и так работает как надо? Специально ошибки делать,чтобы потом был повод загрузить новую версию?
И вообще, за слишком частое обновления надо наказывать, а не поощрять его.
Обсуждается то, что непонятно, а если есть полноценная исчерпывающая инструкция - откуда возьмутся вопросы?
Зачем дорабатывать то, что уже и так работает как надо? Специально ошибки делать,чтобы потом был повод загрузить новую версию?
И вообще, за слишком частое обновления надо наказывать, а не поощрять его.
Ну у нас психология такая.
Инструкции читают только тогда, когда пальцем ткнут :-)
Порядок в Маркете можно навести как 2*2.
1. По индикаторам и утилитам надо наводить порядок в основном с бот-фермами продавцов, которые сами у себя скачивают триал, арендуют, покупают и ставят 5 звезд, чтобы обеспечить высокий рейтинг своему хламу.
2. С экспертами все еще проще. Надо разделить экспертов на продукты с сигналом (демо или реал) и продукты без сигнала.
Причем сигнал должен быть именно от продукта из Маркета, а не от непонятного советника продавца - надо подумать как их связать. А также, чтобы невозможно было манипулировать параметром "Алготрейдинг 100%". Напр., это может быть беспл. VPS от MQL5 с блокировкой установки сов. с кнопками открытия и закрытия поз., блокировка устан. доп. торг. панели и блокировка отключения кнопки Автоторговля и т.п. ручные манипул.
3. И новые продукты надо публиковать в начале списка "Новые", а не как сейчас в конце страницы непонятно по какой причине ... Новый сам спустится после того, как появятся публикации еще новее.
...
В одном списке стоят продукты:
- новые;
- старые, но актуальные на сегодняшний день;
- с запретом торговли, которые заблокированы по разным причинам и невозможно купить;
- последние обсуждения и/или обновления которых завершились несколько лет назад. Это не говорит о том, что продукт идеален, он просто брошен на произвол судьбы хозяином продукта;
- и т.д. и т.п....
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И две статьи в помощь -
Порядок в Маркете можно навести как 2*2.
Коллеги, не забывайте, что задача Маркета - приносить прибыль создателям.
Все предложения по его усовершенствованию должны отвечать на вопрос "на сколько увеличится сумма, уходящая Маркету". Уверен, любое предложение, которое увеличит доход Админов Маркета (разумеется, это должно быть четко и аргументированно обосновано) - будет принято к сведению и внедрено достаточно быстро.
Увы, пока я ни разу не наблюдал, чтобы высказывались предложения, которые бы явно повышали размер сумм, причитающихся Маркету. А значит, и с исполнением этих предложений - будет затык, что, собственно, и происходит.
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Я думаю, что владельцы Маркета обратят внимание на данный пост.
Подобные вопросы нередко поднимались на форуме, но как говорится: "А воз и ныне там".
Обычно, уважающие себя, владельцы супермаркетов тщательно следят за ассортиментом и сроками годности продуктов. Мы же не ходим в продуктовые магазины, где среди заплесневевших и потерявших товарный вид продуктов приходится искать что-то более менее нормальное?
В сегодняшнем маркете очень сложно или, практически, невозможно найти что-то стоящее, заслуживающее внимания. Либо на это надо потратить уйму своего времени.
В одном списке стоят продукты:
- новые;
- старые, но актуальные на сегодняшний день;
- с запретом торговли, которые заблокированы по разным причинам и невозможно купить;
- последние обсуждения и/или обновления которых завершились несколько лет назад. Это не говорит о том, что продукт идеален, он просто брошен на произвол судьбы хозяином продукта;
- и т.д. и т.п.
Я думаю, что Маркет надо разделить на 2 части - актуальные продукты и старьё. Кому надо актуальные - смотрит в актуальных. Кому хочется поковыряться в старье - тоже без проблем. Это можно разделить дополнительными вкладками или другими способами фильтрации...
В актуальные продукты включить только те, где хозяин продукта проявил интерес к продукту (обсуждения или обновления продукта) не более, чем полгода-год назад. Ведь всякое может быть - заболел, сменил место жительства, временно нетрудоспособен и другие проблемы личного характера.
Следовательно, остальные продукты должны автоматически попасть в перечень "Старьё". После того, как хозяин продукта каким-либо действием проявил заботу над продуктом, то продукт автоматически возвращается в "Актуальные". Как-то так...
Я думаю, что с таким отсевом, маркет сильно поредеет, но зато это очень привлечет новых покупателей и продавцов.