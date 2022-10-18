Индикаторы: volatility_Bar
Индикатор обновлен.
1. Оптимизирован начальный цикл, и добавлен новый параметр.
Спасибо за подсказку Igor Makanu
- www.mql5.com
Откуда формула и коэффициенты при расчете переменной res и зачем такая точность коэффициентов.
Точность коэффициента нужна для мелких тф. На М30 к примеру коэффициент 3 приблизительно. Точность нужна для советников, формула обычная максимальный хай и лоу промежутка баров деленная на ранже/поинт/50 со сглаживанием. Все есть в коде, код открытый.
Точность коэффициента нужна для мелких тф. На М30 к примеру коэффициент 3 приблизительно. Точность нужна для советников, формула обычная максимальный хай и лоу промежутка баров деленная на ранже/поинт/50 со сглаживанием. Все есть в коде, код открытый.
формула обычная максимальный хай и лоу промежутка баров деленная на ранже/поинт/50 со сглаживанием. это B1[i] = (hi-lo)/_Point/koef; };
Я про
res =
0.363644232288*B1[i]+0.319961361319*B1[i+1]+0.2429021537279*B1[i+2]+0.1499479402208*B1[i+3]+0.0606476023757*B1[i+4]
-0.00876136797274*B1[i+5]-0.0492967601969*B1[i+6]-0.0606402244647*B1[i+7]-0.0496978153976*B1[i+8]-0.02724932305397*B1[i+9]-0.00400372352396*B1[i+10]
+0.01244416185618*B1[i+11]+0.01927941647120*B1[i+12]+0.01821767237980*B1[i+13]+0.01598780862402*B1[i+14]-0.00338313465225*B1[i+15];
return(res);}
в
Мне понятно что первые от расчетного бара i, приведение или усреднение В1 идут с большими коэфф. и последующие с меньшими. Но у Вас коэф. с 1 по 4 со знаком + от 0,36 до 0,06 с 5 по 10 со знаком минус от 0,008 в непонятной последовательность уменьшения увеличения до 0,02 и следующие с 11 по 14 со знаком плюс и 15 со знаком минус. Где почитать про формулу и коэффициенты.
Так же понятно что это уровень волатильности и изменение коэфф. просто сдвинет этот уровень. может правильней классически уменьшать коэфф. либо линейно, либо по экспоненте, но плюс и минус просто не встречал.
Я про
res =
0.363644232288*B1[i]+0.319961361319*B1[i+1]+0.2429021537279*B1[i+2]+0.1499479402208*B1[i+3]+0.0606476023757*B1[i+4]
-0.00876136797274*B1[i+5]-0.0492967601969*B1[i+6]-0.0606402244647*B1[i+7]-0.0496978153976*B1[i+8]-0.02724932305397*B1[i+9]-0.00400372352396*B1[i+10]
+0.01244416185618*B1[i+11]+0.01927941647120*B1[i+12]+0.01821767237980*B1[i+13]+0.01598780862402*B1[i+14]-0.00338313465225*B1[i+15];
return(res);}
А, вы про сглаживание, этот код можно применить к любому индикатору для сглаживания.
А, вы про сглаживание, этот код можно применить к любому индикатору для сглаживания.
вот я и спрашиваю откуда такая формула сглаживания, где почитать можно.
вот я и спрашиваю откуда такая формула сглаживания, где почитать можно.
Я даже не знаю кто автор, ею пользуюсь давно, кто то из местных приволок ее сюда, кто не знаю она у многих есть.
Это как в анекдоте про программиста: "если работает, пусть работает, не трогай". Поспрашивайте у местных может они знают кто автор, лично я не заморачивался кто автор. Я здесь редкий гость.
https://www.mql5.com/ru/code/9869
//+------------------------------------------------------------------+ //| возвращает запрашиваемый фильтр с разной степенью сглаживания | //+------------------------------------------------------------------+ double SP(int i) { //---- double res; switch (SmoothPower) { case 1: res= 0.2926875484300*B1[i] +0.2698679548204*B1[i+1] +0.2277786802786*B1[i+2] +0.1726588586020*B1[i+3] +0.1124127695806*B1[i+4] +0.0550645669333*B1[i+5] +0.00733791069745*B1[i+6] -0.02637426808863*B1[i+7] -0.0445334647733*B1[i+8] -0.0483673837716*B1[i+9] -0.0412219004631*B1[i+10] -0.02759007317598*B1[i+11] -0.01206738017651*B1[i+12] +0.001567315986223*B1[i+13] +0.01094916192054*B1[i+14] +0.01530469318242*B1[i+15] +0.01532526278128*B1[i+16] +0.01296015381098*B1[i+17] +0.01157140552294*B1[i+18] -0.00533181209765*B1[i+19];break; case 2: res= 0.2447098565978*B1[i] +0.2313977400697*B1[i+1] +0.2061379694732*B1[i+2] +0.1716623034064*B1[i+3] +0.1314690790360*B1[i+4] +0.0895038754956*B1[i+5] +0.0496009165125*B1[i+6] +0.01502270569607*B1[i+7] -0.01188033734430*B1[i+8] -0.02989873856137*B1[i+9] -0.0389896710490*B1[i+10] -0.0401411362639*B1[i+11] -0.0351196808580*B1[i+12] -0.02611613850342*B1[i+13] -0.01539056955666*B1[i+14] -0.00495353651394*B1[i+15] +0.00368588764825*B1[i+16] +0.00963614049782*B1[i+17] +0.01265138888314*B1[i+18] +0.01307496106868*B1[i+19] +0.01169702291063*B1[i+20] +0.00974841844086*B1[i+21] +0.00898900012545*B1[i+22] -0.00649745721156*B1[i+23]; break; case 3: res= 0.2101888714743*B1[i] +0.2017361306871*B1[i+1] +0.1854987469779*B1[i+2] +0.1627557943437*B1[i+3] +0.1352455218956*B1[i+4] +0.1049955517302*B1[i+5] +0.0741580960823*B1[i+6] +0.0448262586090*B1[i+7] +0.01870440453637*B1[i+8] -0.002814841280245*B1[i+9] -0.01891352345654*B1[i+10] -0.02929206622741*B1[i+11] -0.0341888300133*B1[i+12] -0.0342703255777*B1[i+13] -0.03055656616909*B1[i+14] -0.02422648959598*B1[i+15] -0.01651476470542*B1[i+16] -0.00857503584404*B1[i+17] -0.001351831295525*B1[i+18] +0.00448511071596*B1[i+19] +0.00855374511399*B1[i+20] +0.01076725654789*B1[i+21] +0.01131091969998*B1[i+22] +0.01057394212462*B1[i+23] +0.00912947281517*B1[i+24] +0.00771484446233*B1[i+25] +0.00732318993223*B1[i+26] -0.00726358358348*B1[i+27]; break; case 4: res= 0.1841600001487*B1[i] +0.1784754786728*B1[i+1] +0.1674508960246*B1[i+2] +0.1517504699970*B1[i+3] +0.1323034848757*B1[i+4] +0.1102401824660*B1[i+5] +0.0867964146007*B1[i+6] +0.0632389269284*B1[i+7] +0.0407389647190*B1[i+8] +0.02035075474450*B1[i+9] +0.002915227087755*B1[i+10] -0.01100443994875*B1[i+11] -0.02116075293157*B1[i+12] -0.02747786871251*B1[i+13] -0.03024034479978*B1[i+14] -0.02988490637108*B1[i+15] -0.02702558542347*B1[i+16] -0.02236077351054*B1[i+17] -0.01662176948519*B1[i+18] -0.01050105629699*B1[i+19] -0.00460605501191*B1[i+20] +0.000582766458037*B1[i+21] +0.00473324688655*B1[i+22] +0.00766855376673*B1[i+23] +0.00936273985238*B1[i+24] +0.00991966879705*B1[i+25] +0.00955690928799*B1[i+26] +0.00857195408578*B1[i+27] +0.00734849040305*B1[i+28] +0.00634910972836*B1[i+29] +0.00617002099346*B1[i+30] -0.00780070803276*B1[i+31]; break; case 5: res= 0.1638504429550*B1[i] +0.1598485090620*B1[i+1] +0.1520285056667*B1[i+2] +0.1407759621461*B1[i+3] +0.1266145946036*B1[i+4] +0.1101999467868*B1[i+5] +0.0922810246421*B1[i+6] +0.0736414430377*B1[i+7] +0.0550613836268*B1[i+8] +0.0372780690048*B1[i+9] +0.02094281812508*B1[i+10] +0.00658930585105*B1[i+11] -0.00538855535197*B1[i+12] -0.01474498292814*B1[i+13] -0.02139199173398*B1[i+14] -0.02541417253316*B1[i+15] -0.02702341057229*B1[i+16] -0.02647614727071*B1[i+17] -0.02421775125345*B1[i+18] -0.02065411010395*B1[i+19] -0.01625074823286*B1[i+20] -0.01145130552469*B1[i+21] -0.00665356586398*B1[i+22] -0.002196710270528*B1[i+23] +0.001656596678561*B1[i+24] +0.00473296009497*B1[i+25] +0.00694308970535*B1[i+26] +0.00827947138512*B1[i+27] +0.00880879507493*B1[i+28] +0.00865791955067*B1[i+29] +0.00800414344065*B1[i+30] +0.00706330074106*B1[i+31] +0.00608814048308*B1[i+32] +0.00538380036114*B1[i+33] +0.00532891349043*B1[i+34] -0.00819568487412*B1[i+35]; break; case 6: res= 0.1475657670368*B1[i] +0.1446405411673*B1[i+1] +0.1389042575727*B1[i+2] +0.1305751002746*B1[i+3] +0.1199864911731*B1[i+4] +0.1075255410806*B1[i+5] +0.0936615730647*B1[i+6] +0.0788949093050*B1[i+7] +0.0637465101034*B1[i+8] +0.0487276238639*B1[i+9] +0.0343174315294*B1[i+10] +0.02094370638877*B1[i+11] +0.00896531966221*B1[i+12] -0.001341999129024*B1[i+13] -0.00978712653663*B1[i+14] -0.01627791183058*B1[i+15] -0.02080151436502*B1[i+16] -0.02343895781894*B1[i+17] -0.02435214700067*B1[i+18] -0.02376786389147*B1[i+19] -0.02193912806308*B1[i+20] -0.01912053352973*B1[i+21] -0.01567028095913*B1[i+22] -0.01183273845729*B1[i+23] -0.00790611190014*B1[i+24] -0.00412385952442*B1[i+25] -0.000685399211775*B1[i+26] +0.002260911767506*B1[i+27] +0.00461801537249*B1[i+28] +0.00633741616229*B1[i+29] +0.00741961543986*B1[i+30] +0.00790789206069*B1[i+31] +0.00788111695823*B1[i+32] +0.00745129870298*B1[i+33] +0.00674985662064*B1[i+34] +0.00593128562366*B1[i+35] +0.00517071741994*B1[i+36] +0.00467211882117*B1[i+37] +0.00468906740665*B1[i+38] -0.00849851236070*B1[i+39]; break; case 7: res= 0.1342157583828*B1[i] +0.1320168704847*B1[i+1] +0.1276873471586*B1[i+2] +0.1213643729739*B1[i+3] +0.1132520713460*B1[i+4] +0.1036083698498*B1[i+5] +0.0927280425508*B1[i+6] +0.0809406915977*B1[i+7] +0.0686105258715*B1[i+8] +0.0560701395588*B1[i+9] +0.0436869941553*B1[i+10] +0.0317716835118*B1[i+11] +0.02062340027452*B1[i+12] +0.01049287508919*B1[i+13] +0.001578073235404*B1[i+14] -0.00597507422440*B1[i+15] -0.01207707288043*B1[i+16] -0.01669798399142*B1[i+17] -0.01986198555101*B1[i+18] -0.02164119825031*B1[i+19] -0.02215230961811*B1[i+20] -0.02155191142867*B1[i+21] -0.02002808597329*B1[i+22] -0.01778220203770*B1[i+23] -0.01500325973440*B1[i+24] -0.01187583268349*B1[i+25] -0.00865026821576*B1[i+26] -0.00543510816909*B1[i+27] -0.002420531056597*B1[i+28] +0.0002889057085442*B1[i+29] +0.002599652575601*B1[i+30] +0.00445344386830*B1[i+31] +0.00582556501823*B1[i+32] +0.00671941035514*B1[i+33] +0.00716358274204*B1[i+34] +0.00721108593431*B1[i+35] +0.00693382886173*B1[i+36] +0.00641737976071*B1[i+37] +0.00576046002138*B1[i+38] +0.00507417448638*B1[i+39] +0.00448195239124*B1[i+40] +0.00412727462648*B1[i+41] +0.00418669196944*B1[i+42] -0.00873780054566*B1[i+43]; break; case 8: res= 0.1230811432921*B1[i] +0.1213830265980*B1[i+1] +0.1180348688628*B1[i+2] +0.1131248477390*B1[i+3] +0.1067888736447*B1[i+4] +0.0991886630563*B1[i+5] +0.0905283970643*B1[i+6] +0.0810323992972*B1[i+7] +0.0709406523601*B1[i+8] +0.0605028783409*B1[i+9] +0.0499660517196*B1[i+10] +0.0395768971912*B1[i+11] +0.02956612933181*B1[i+12] +0.02012982828450*B1[i+13] +0.01146221166452*B1[i+14] +0.00369983285522*B1[i+15] -0.003038977187834*B1[i+16] -0.00868021984873*B1[i+17] -0.01318508621117*B1[i+18] -0.01655096644715*B1[i+19] -0.01881253249101*B1[i+20] -0.02003063357865*B1[i+21] -0.02029727780544*B1[i+22] -0.01972188576919*B1[i+23] -0.01843477354910*B1[i+24] -0.01658081992154*B1[i+25] -0.01430671529886*B1[i+26] -0.01175302972849*B1[i+27] -0.00904320119485*B1[i+28] -0.00630514721661*B1[i+29] -0.00369357675439*B1[i+30] -0.001242693518572*B1[i+31] +0.000926258391563*B1[i+32] +0.002776968147451*B1[i+33] +0.00426926013496*B1[i+34] +0.00538851571708*B1[i+35] +0.00613947934547*B1[i+36] +0.00654179765073*B1[i+37] +0.00663281051554*B1[i+38] +0.00645954126814*B1[i+39] +0.00608069576729*B1[i+40] +0.00556313321406*B1[i+41] +0.00497954512068*B1[i+42] +0.00441241979276*B1[i+43] +0.00395101867555*B1[i+44] +0.00369891645504*B1[i+45] +0.00378072162625*B1[i+46] -0.00893024660315*B1[i+47]; break; case 9: res= 0.1136491141667*B1[i] +0.1123130870080*B1[i+1] +0.1096691394261*B1[i+2] +0.1057837207790*B1[i+3] +0.1007420961698*B1[i+4] +0.0946599675379*B1[i+5] +0.0876755484183*B1[i+6] +0.0799429655454*B1[i+7] +0.0716292336416*B1[i+8] +0.0629123835413*B1[i+9] +0.0539767262326*B1[i+10] +0.0450048491714*B1[i+11] +0.0361703734359*B1[i+12] +0.02763520549089*B1[i+13] +0.01955011451800*B1[i+14] +0.01205357915205*B1[i+15] +0.00525211553366*B1[i+16] -0.000770477101024*B1[i+17] -0.00593916191975*B1[i+18] -0.01022805895137*B1[i+19] -0.01361544672818*B1[i+20] -0.01611640231317*B1[i+21] -0.01776260795296*B1[i+22] -0.01860554342447*B1[i+23] -0.01871505916941*B1[i+24] -0.01817487448682*B1[i+25] -0.01707856129273*B1[i+26] -0.01552770218471*B1[i+27] -0.01362988259084*B1[i+28] -0.01149332680480*B1[i+29] -0.00921892385382*B1[i+30] -0.00689459719023*B1[i+31] -0.00459651305691*B1[i+32] -0.002411870743968*B1[i+33] -0.000431732873329*B1[i+34] +0.001353807064687*B1[i+35] +0.002857282707287*B1[i+36] +0.00408190921586*B1[i+37] +0.00501143566228*B1[i+38] +0.00565074521587*B1[i+39] +0.00601564306030*B1[i+40] +0.00613066979989*B1[i+41] +0.00602923574050*B1[i+42] +0.00575258932729*B1[i+43] +0.00534744169195*B1[i+44] +0.00486457915178*B1[i+45] +0.00435951288835*B1[i+46] +0.00389329662905*B1[i+47] +0.00353234960893*B1[i+48] +0.00335331131328*B1[i+49] +0.00344636014208*B1[i+50] -0.00908964634931*B1[i+51]; break; default: res= 0.363644232288*B1[i] +0.319961361319*B1[i+1] +0.2429021537279*B1[i+2] +0.1499479402208*B1[i+3] +0.0606476023757*B1[i+4] -0.00876136797274*B1[i+5] -0.0492967601969*B1[i+6] -0.0606402244647*B1[i+7] -0.0496978153976*B1[i+8] -0.02724932305397*B1[i+9] -0.00400372352396*B1[i+10] +0.01244416185618*B1[i+11] +0.01927941647120*B1[i+12] +0.01821767237980*B1[i+13] +0.01598780862402*B1[i+14] -0.00338313465225*B1[i+15]; } return(res); //---- }
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Автор: Martingeil