С Наступающим Новым 2020 годом! Хочу открыть вам сокровенный Грааль. Это вас 100% обогатит. Но нужно ли открыть сокровенный грааль? - страница 6
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не ну, сами подумайте, рынок сложен и не прост.
и простой бот не сможет уследить за многими выкидонами рынка.
Сделать бы бот в 100 тыс строк кода.
:-)
не ну, сами подумайте, рынок сложен и не прост.
и простой бот не сможет уследить за многими выкидонами рынка.
Сделать бы бот в 100 тыс строк кода.
Гггглавно знать о чем там писать
вот.
Вот именно в этом и дело)
Нужен многоуровневый алгоритм.
Вот подуумал и пришел к выводу.
Да что же это такое? Граалями завалили в новом 2020-м году со всех сторон.
Хороший, стабильно торгующий советник должен весит как минимум 1 Мегабайт.
У меня есть гениальная идея по увеличению веса советника.
Приветствую!
Вот подуумал и пришел к выводу.
Советники которые мы пытаемся создать - это детские игрушки оказывается.
Ведь рынок очень сложный, и 1000-и строками кода невозможно обьять весь рынок валют.
Хороший, стабильно торгующий советник должен весит как минимум 1 Мегабайт.
Мой удовлетворяет данному требованию, 3 мб)) уже есть. Правда он еще не доделан)) добавится еще немногоой это исходники, скомпилированный всего 2,2 мб
Мой удовлетворяет данному требованию, 3 мб)) уже есть. Правда он еще не доделан)) добавится еще немногоой это исходники, скомпилированный всего 2,2 мб
даешь 2,569
даешь 2,569
Это ближе всех к граалю. )
Это ближе всех к граалю. )
вот нашел на 24 000 строк.
У меня есть гениальная идея по увеличению веса советника.
картинку в bmp формате в него загнать?
;)