С Наступающим Новым 2020 годом! Хочу открыть вам сокровенный Грааль. Это вас 100% обогатит. Но нужно ли открыть сокровенный грааль? - страница 6

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Alexander Ivanov:

не ну, сами подумайте, рынок сложен и не прост.

и простой бот не сможет уследить за многими выкидонами рынка.

Сделать бы бот в 100 тыс строк кода.

:-) 

 
Alexander Ivanov:

не ну, сами подумайте, рынок сложен и не прост.

и простой бот не сможет уследить за многими выкидонами рынка.

Сделать бы бот в 100 тыс строк кода.

Гггглавно знать о чем там писать
 
Renat Akhtyamov:
Гггглавно знать о чем там писать

вот.

Вот именно в этом и дело)

Нужен многоуровневый алгоритм.

 
Alexander Ivanov:

Вот подуумал и пришел к выводу.

Да что же это такое? Граалями завалили в новом 2020-м году со всех сторон.

Alexander Ivanov:

Хороший, стабильно торгующий советник должен весит как минимум 1 Мегабайт.

У меня есть гениальная идея по увеличению веса советника.

 
Говорят были времена когда Виндовс занимал на диске 3,6 Мега
 
Alexander Ivanov:

Приветствую!

Вот подуумал и пришел к выводу.

Советники которые мы пытаемся создать - это детские игрушки оказывается. 

Ведь рынок очень сложный, и 1000-и строками кода невозможно обьять весь рынок валют.

Хороший, стабильно торгующий советник должен весит как минимум 1 Мегабайт.

Мой удовлетворяет данному требованию, 3 мб)) уже есть. Правда он еще не доделан)) добавится еще немного

ой это исходники, скомпилированный всего 2,2 мб
 
Maxim Romanov:

Мой удовлетворяет данному требованию, 3 мб)) уже есть. Правда он еще не доделан)) добавится еще немного

ой это исходники, скомпилированный всего 2,2 мб

даешь 2,569


 
Vladislav Andruschenko:

даешь 2,569

Это ближе всех к граалю. )

 
Grigori.S.B:

Это ближе всех к граалю. )

вот нашел на 24 000 строк. 

 
Grigori.S.B:
   

У меня есть гениальная идея по увеличению веса советника.

картинку в bmp формате в него загнать?

;)

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