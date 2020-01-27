С Наступающим Новым 2020 годом! Хочу открыть вам сокровенный Грааль. Это вас 100% обогатит. Но нужно ли открыть сокровенный грааль? - страница 5

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Alexander Ivanov:
Привет!
Ок сэ, Юсуф объявился👍👍👍😀😀😀

А грааль есть. Изучаю, почему так торгует и где связь.

на чем работает твоя волшебная программа?

 
Renat Akhtyamov:

на чем работает твоя волшебная программа?

Его, на дровах вестимо )


 
Renat Akhtyamov:

на чем работает твоя волшебная программа?

Вот сам не знаю, почему он торгует волшебно.

 
Alexander Ivanov:
Вот сам не знаю, почему он торгует волшебно.

если сам писал, то лукавишь

если нет, то и разговаривать не о чем

сигнал вырабатывается с индикатора?

 
Renat Akhtyamov:

если сам писал, то лукавишь

если нет, то и разговаривать не о чем

сигнал вырабатывается с индикатора?

Объемы.
Берём свечу одну и вычисляем объем при движении вниз и вверх отдельно. Так как цена на свече двигается много раз вверх и вниз.





 
Renat Akhtyamov:

сигнал вырабатывается с индикатора?


По ФормулЕ ,


:)
 
Alexander Ivanov:
Объемы.
Берём свечу одну и вычисляем объем при движении вниз и вверх отдельно. Так как цена на свече двигается много раз вверх и вниз.

я такое делал

сигнал уже не 50 на 50, но и не 100 на 0

 

Приветствую!

Вот подуумал и пришел к выводу.

Советники которые мы пытаемся создать - это детские игрушки оказывается. 

Ведь рынок очень сложный, и 1000-и строками кода невозможно обьять весь рынок валют.

Хороший, стабильно торгующий советник должен весит как минимум 1 Мегабайт.

 
Alexander Ivanov:

Приветствую!

Вот подуумал и пришел к выводу.

Советники которые мы пытаемся создать - это детские игрушки оказывается. 

Ведь рынок очень сложный, и 1000-и строками кода невозможно обьять весь рынок валют.

Хороший, стабильно торгующий советник должен весит как минимум 1 Мегабайт.


"хорошесть" уже исчисляется весом? :-)

 
Vladislav Andruschenko:


"хорошесть" уже исчисляется весом? :-)

не ну, сами подумайте, рынок сложен и не прост.

и простой бот не сможет уследить за многими выкидонами рынка.

Сделать бы бот в 100 тыс строк кода.

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