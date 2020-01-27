С Наступающим Новым 2020 годом! Хочу открыть вам сокровенный Грааль. Это вас 100% обогатит. Но нужно ли открыть сокровенный грааль? - страница 5
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Привет!
на чем работает твоя волшебная программа?
на чем работает твоя волшебная программа?
Его, на дровах вестимо )
на чем работает твоя волшебная программа?
Вот сам не знаю, почему он торгует волшебно.
если сам писал, то лукавишь
если нет, то и разговаривать не о чем
сигнал вырабатывается с индикатора?
если сам писал, то лукавишь
если нет, то и разговаривать не о чем
сигнал вырабатывается с индикатора?
сигнал вырабатывается с индикатора?
По ФормулЕ ,
:)
Объемы.
я такое делал
сигнал уже не 50 на 50, но и не 100 на 0
Приветствую!
Вот подуумал и пришел к выводу.
Советники которые мы пытаемся создать - это детские игрушки оказывается.
Ведь рынок очень сложный, и 1000-и строками кода невозможно обьять весь рынок валют.
Хороший, стабильно торгующий советник должен весит как минимум 1 Мегабайт.
Приветствую!
Вот подуумал и пришел к выводу.
Советники которые мы пытаемся создать - это детские игрушки оказывается.
Ведь рынок очень сложный, и 1000-и строками кода невозможно обьять весь рынок валют.
Хороший, стабильно торгующий советник должен весит как минимум 1 Мегабайт.
"хорошесть" уже исчисляется весом? :-)
"хорошесть" уже исчисляется весом? :-)
не ну, сами подумайте, рынок сложен и не прост.
и простой бот не сможет уследить за многими выкидонами рынка.
Сделать бы бот в 100 тыс строк кода.