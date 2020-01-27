С Наступающим Новым 2020 годом! Хочу открыть вам сокровенный Грааль. Это вас 100% обогатит. Но нужно ли открыть сокровенный грааль? - страница 4
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Вопрос был - открыть или нет.
За базар отвечать надо, Сказал хочу открыть - открывай. Мужик сказал, мужик сделал. Не мужик что ли? Или настоящий хозяин своему слову, хочу даю, хочу забираю назад. Теперь ещё и засекретил свой грааль.)
Ну что вы как детишки. Повторю ещё раз. Если человек действительно что-то может, он это делает, а не привлекает к себе внимание болтавнёй. Проверяйте сигналы и советники у людей, которые их выкладывают. А данный персонаж "пустышка".
Вот так будет торговать секретный-бот скальпер
посмотрите сообщения Igor Makanu
У него была похожая картина и он говорил, что суть такой стратегии держать ордера близко к рыночной цене.
посмотрите сообщения Igor Makanu
У него была похожая картина и он говорил, что суть такой стратегии держать ордера близко к рыночной цене.
А что такое аттаченный график?
подгонки нету,
стопы стальные не более 300 пипсов.
Но странно- при тестировании на котах дукаса на год 2003 сделок очень много - а в 2019 году уже реже сделок выходит.
Т.е. раньше рынок был более профитным?
Поздравляю всех участников форума с новым 2020-тым годом! Желаю всем здоровья, счастья, долгих лет жизни и упорства в борьбе с рынком!
Спасибо, Юсуф!!! Взаимно!!! Вас уважаю!!! ИМХО, с рынком не бороться, но дружить надо!
А ВЫ ЕЩЁ ЗДЕСЬ ЧТО-ЛИ? КАК ПРОДВИГАЕТСЯ ВАШ ПАММ? ГДЕ ОН? ГДЕ ТС НА ОСНОВЕ ВАШЕЙ УРМ? ГДЕ ТАМ ВСЕ ЭТИ ДРАКОНЫ СО ЛЬВАМИ? ТАК ЖЕ ФОРУМ БУДОРАЖИЛСЯ ТУТ ОДНО ВРЕМЯ... ЗОЛОТОЕ.... ГДЕ ЭТО СЕЙЧАС ВСЕ?????????
НАПИШИТЕ - ХОТЬ НЕ МНОГО ХОТЬ В ЭТОЙ, ХОТЬ В ДРУГОЙ ТЕМАХ...
НАЧАЛОСЬ ЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ТАДЖИКИСТАНСКОЙ ГРЭС?
Что с Граалем?
что он не туда льет....