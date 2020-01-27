С Наступающим Новым 2020 годом! Хочу открыть вам сокровенный Грааль. Это вас 100% обогатит. Но нужно ли открыть сокровенный грааль? - страница 3
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Опоздали. Грааль уже мной занят)))
Не в обиду сказано будет, я с похмелья тоже пофилосовствовать люблю))))
Не в обиду сказано будет, я с похмелья тоже пофилосовствовать люблю))))
Не хвилосовствовать надо, а делать, самая же малость остаётся - начать и кончить ;)
Не хвилосовствовать надо, а делать, самая же малость остаётся - начать и кончить ;)
Ну, я долгоиграющий мужичек)))
Ну, я долгоиграющий мужичек)))
"Настойчивый" - солиднее
Вот так будет торговать секретный-бот скальпер
Лучше
Вот так будет торговать секретный-бот скальпер
За базар отвечать надо, Сказал хочу открыть - открывай. Мужик сказал, мужик сделал. Не мужик что ли? Или настоящий хозяин своему слову, хочу даю, хочу забираю назад. Теперь ещё и засекретил свой грааль.)