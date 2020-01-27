С Наступающим Новым 2020 годом! Хочу открыть вам сокровенный Грааль. Это вас 100% обогатит. Но нужно ли открыть сокровенный грааль? - страница 3

Новый комментарий
 
В граале главное выдержка, лет пять минимум, ну хотя бы три...
 
Aleksandr Yakovlev:
Опоздали. Грааль уже мной занят)))
Свежо предание да верится с трудом... Финал — молчание... О чем?
 
aleger:
Свежо предание да верится с трудом... Финал — молчание... О чем?

Не в обиду сказано будет, я с похмелья тоже пофилосовствовать люблю))))

 
Aleksandr Yakovlev:

Не в обиду сказано будет, я с похмелья тоже пофилосовствовать люблю))))

Не хвилосовствовать надо, а делать, самая же малость остаётся - начать и кончить ;)

 
aleger:

Не хвилосовствовать надо, а делать, самая же малость остаётся - начать и кончить ;)

Ну, я долгоиграющий мужичек)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Ну, я долгоиграющий мужичек)))

"Настойчивый" - солиднее

 

Вот так будет торговать секретный-бот скальпер


 

Лучше


 
Alexander Ivanov:

Вот так будет торговать секретный-бот скальпер


За базар отвечать надо, Сказал хочу  открыть - открывай. Мужик сказал, мужик сделал. Не мужик что ли? Или настоящий хозяин своему слову, хочу даю, хочу забираю назад. Теперь ещё и засекретил свой грааль.)

 
Вопрос был - открыть или нет.
Некоторые пишут - нельзя открыть секрет.😀
1234567
Новый комментарий