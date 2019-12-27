Маркет, вопрос по правилам. - страница 3

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Artyom Trishkin:

Я же дал ссылку на класс, позволяющий создать объект пользовательского индикатора с произвольным набором параметров - он идентичен для MetaTrader 5 и 4.


Спасибо. я буду изучать это направление

 
Vladislav Andruschenko:

Единственный вариант - это парсить строку с параметрами. Но вся проблема в параметре с типом STRING 

А в чем проблема? Короткий? Если так можно через json в файле передавать, А с вызовом проблем же никаких - mqlparam в этом смысле очень крутая штука.

 
TheXpert:

А в чем проблема? Короткий? Если так можно через json в файле передавать, А с вызовом проблем же никаких - mqlparam в этом смысле очень крутая штука.


Не уточнил. Я про мт4. Я парсю стринг, но при обнаружении параметра string типа в мт4 это проблема. С другими параметрами проблем нет. 
 
Artyom Trishkin:

Я же дал ссылку на класс, позволяющий создать объект пользовательского индикатора с произвольным набором параметров - он идентичен для MetaTrader 5 и 4.

Только когда Вы попробуете и у Вас не получится создать индикатор с произвольным набором параметров в МТ4, не забудьте здесь опровержение своих слов написать.

Класс по ссылке НЕ может быть идентичным для МТ5 и МТ4, т.к. в МТ4 нет IndicatorCreate()
 
Andrey Barinov:

Только когда Вы попробуете и у Вас не получится создать индикатор с произвольным набором параметров в МТ4, не забудьте здесь опровержение своих слов написать.

Класс по ссылке НЕ может быть идентичным для МТ5 и МТ4, т.к. в МТ4 нет IndicatorCreate()
Откройте в редактое МЕ4 и почитайте код, прежде чем спорить.
 
Artyom Trishkin:
Откройте в редактое МЕ4 и почитайте код, прежде чем спорить.

Вы забавный человек.

Вот что идет в стандартной библиотеке МТ4. Include/Indicators/Custom.mqh

custom

Научите как этим пользоваться?

Про идентичность с тем же файлом в МТ5 я вообще лучше помолчу.

Вы же не хотите быть голословным? Просто покажите метод создания индикатора с произв набором параметров из СБ для МТ4 (это ведь легко, т.к. он там должен быть по Вашим словам.)

 
Andrey Barinov:

Вы забавный человек.

Вот что идет в стандартной библиотеке МТ4. Include/Indicators/Custom.mqh

Научите как этим пользоваться?

Про идентичность с тем же файлом в МТ5 я вообще лучше помолчу.

Вы же не хотите быть голословным? Просто покажите метод создания индикатора с произв набором параметров из СБ для МТ4 (это ведь легко, т.к. он там должен быть по Вашим словам.)

Т.е., вы с ООП вообще не умеете?

Всё там нормально. Виртуальный метод. Возвращает 0. Догадайтесь с трёх раз почему.

А так-то разговор шёл о создании в советнике пользовательского индикатора с произвольным количеством параметров. Попробуйте убедить себя, что это невозможно. Меня - не нужно, я делал. Показывать не буду.

Вам нужно время на самостоятельное изучение вопроса?

Лично для вас я не буду проводить ликбез - нет желания вести беседы с собеседником, говорящим "через губу", и в весьма неуважительном тоне с нотками превосходства.
Но, когда настанет время описать в статьях создание индикаторов в советниках в моей библиотеке - тогда и напишу.

И, да, говоря об идентичности, я не подразумевал точную копию файлов до управляющих символов. Я говорил о кроссплатформенности.

 
Artyom Trishkin:

Лично для вас я не буду проводить ликбез - нет желания вести беседы с собеседником, говорящим "через губу", и в весьма неуважительном тоне с нотками превосходства. 

Ну и зачем тогда выходить на форум и говорить "это возможно", добавляя "Откройте в редактое МЕ4 и почитайте код"?

У кого еще губа..

 
Vladislav Andruschenko:
С другими параметрами проблем нет. 

Вообще у индикаторов параметры трех типов - целые, вещественные и строки. С вещественными нет проблем? Раньше были.

Насколько я знаю, в МТ4 есть только один способ вызова произвольного индикатора с произвольным набором любых параметров. Здесь на форуме не видел даже намеков на его использование )

Показывал вызов через шаблоны, но там ограничение в 10 параметров и просто огромный размер ex файла на выходе.

Подождем ответит ли за свои слова Тришкин

 

индикаторы в МТ4 можно вообще без параметров вызывать, только "имя файла" + номер буфера + сдвиг (№ бара)  - т.е. с параметрами по умолчанию

если индикатор не загрузился или отсутствует,то будет ошибка, кажется № 4072 


UPD: еще в шаблоне графика (.tpl) есть информация об настройках индикатора, глянул справку https://docs.mql4.com/ru/chart_operations/chartapplytemplate

если в начале пути стоит разделитель обратная косая черта "\" (пишется "\\"), то шаблон ищется относительно пути каталог_данных_терминала\MQL4

можно шаблон сохранить в папку терминала, затем загрузить шаблон как обычный текстовый файл и распарсить , но нужен предварительно подготовленный шаблон с индикатором
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