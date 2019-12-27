Маркет, вопрос по правилам. - страница 3
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Я же дал ссылку на класс, позволяющий создать объект пользовательского индикатора с произвольным набором параметров - он идентичен для MetaTrader 5 и 4.
Спасибо. я буду изучать это направление
Единственный вариант - это парсить строку с параметрами. Но вся проблема в параметре с типом STRING
А в чем проблема? Короткий? Если так можно через json в файле передавать, А с вызовом проблем же никаких - mqlparam в этом смысле очень крутая штука.
А в чем проблема? Короткий? Если так можно через json в файле передавать, А с вызовом проблем же никаких - mqlparam в этом смысле очень крутая штука.
Я же дал ссылку на класс, позволяющий создать объект пользовательского индикатора с произвольным набором параметров - он идентичен для MetaTrader 5 и 4.
Только когда Вы попробуете и у Вас не получится создать индикатор с произвольным набором параметров в МТ4, не забудьте здесь опровержение своих слов написать.Класс по ссылке НЕ может быть идентичным для МТ5 и МТ4, т.к. в МТ4 нет IndicatorCreate()
Только когда Вы попробуете и у Вас не получится создать индикатор с произвольным набором параметров в МТ4, не забудьте здесь опровержение своих слов написать.Класс по ссылке НЕ может быть идентичным для МТ5 и МТ4, т.к. в МТ4 нет IndicatorCreate()
Откройте в редактое МЕ4 и почитайте код, прежде чем спорить.
Вы забавный человек.
Вот что идет в стандартной библиотеке МТ4. Include/Indicators/Custom.mqh
Научите как этим пользоваться?
Про идентичность с тем же файлом в МТ5 я вообще лучше помолчу.
Вы же не хотите быть голословным? Просто покажите метод создания индикатора с произв набором параметров из СБ для МТ4 (это ведь легко, т.к. он там должен быть по Вашим словам.)
Вы забавный человек.
Вот что идет в стандартной библиотеке МТ4. Include/Indicators/Custom.mqh
Научите как этим пользоваться?
Про идентичность с тем же файлом в МТ5 я вообще лучше помолчу.
Вы же не хотите быть голословным? Просто покажите метод создания индикатора с произв набором параметров из СБ для МТ4 (это ведь легко, т.к. он там должен быть по Вашим словам.)
Т.е., вы с ООП вообще не умеете?
Всё там нормально. Виртуальный метод. Возвращает 0. Догадайтесь с трёх раз почему.
А так-то разговор шёл о создании в советнике пользовательского индикатора с произвольным количеством параметров. Попробуйте убедить себя, что это невозможно. Меня - не нужно, я делал. Показывать не буду.
Вам нужно время на самостоятельное изучение вопроса?
Лично для вас я не буду проводить ликбез - нет желания вести беседы с собеседником, говорящим "через губу", и в весьма неуважительном тоне с нотками превосходства.
Но, когда настанет время описать в статьях создание индикаторов в советниках в моей библиотеке - тогда и напишу.
И, да, говоря об идентичности, я не подразумевал точную копию файлов до управляющих символов. Я говорил о кроссплатформенности.
Лично для вас я не буду проводить ликбез - нет желания вести беседы с собеседником, говорящим "через губу", и в весьма неуважительном тоне с нотками превосходства.
Ну и зачем тогда выходить на форум и говорить "это возможно", добавляя "Откройте в редактое МЕ4 и почитайте код"?
У кого еще губа..
Вообще у индикаторов параметры трех типов - целые, вещественные и строки. С вещественными нет проблем? Раньше были.
Насколько я знаю, в МТ4 есть только один способ вызова произвольного индикатора с произвольным набором любых параметров. Здесь на форуме не видел даже намеков на его использование )
Показывал вызов через шаблоны, но там ограничение в 10 параметров и просто огромный размер ex файла на выходе.
Подождем ответит ли за свои слова Тришкин
индикаторы в МТ4 можно вообще без параметров вызывать, только "имя файла" + номер буфера + сдвиг (№ бара) - т.е. с параметрами по умолчанию
если индикатор не загрузился или отсутствует,то будет ошибка, кажется № 4072
UPD: еще в шаблоне графика (.tpl) есть информация об настройках индикатора, глянул справку https://docs.mql4.com/ru/chart_operations/chartapplytemplate
если в начале пути стоит разделитель обратная косая черта "\" (пишется "\\"), то шаблон ищется относительно пути каталог_данных_терминала\MQL4