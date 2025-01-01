Create

Создает индикатор указанного типа с указанными параметрами.

CIndicator* Create(

const string symbol,

const ENUM_TIMEFRAMES period,

const ENUM_INDICATOR type,

const int count,

const MqlParam& params[]

)

Параметры

symbol

[in] Имя символа индикатора.

period

[in] Таймфрейм индикатора (значение перечисления ENUM_TIMEFRAMES).

type

[in] Тип индикатора (значение перечисления ENUM_INDICATOR).

count

[in] Количество параметров для создания индикатора.

params

[in] Ссылка на массив параметров для создания индикатора.

Возвращаемое значение

Указатель на созданный индикатор – в случае удачи, NULL – если не удалось создать индикатор.