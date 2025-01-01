ДокументацияРазделы
Создает индикатор указанного типа с указанными параметрами.

CIndicator*  Create(
   const string           symbol,     // имя символа
   const ENUM_TIMEFRAMES  period,     // период
   const ENUM_INDICATOR   type,       // тип
   const int              count,      // количество параметров
   const MqlParam&        params[]    // массив параметров
   )

Параметры

symbol

[in]  Имя символа индикатора.

period

[in]  Таймфрейм индикатора (значение перечисления ENUM_TIMEFRAMES).

type

[in]  Тип индикатора (значение перечисления ENUM_INDICATOR).

count

[in]  Количество параметров для создания индикатора.

params

[in]  Ссылка на массив параметров для создания индикатора.

Возвращаемое значение

Указатель на созданный индикатор – в случае удачи, NULL – если не удалось создать индикатор.