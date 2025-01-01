- Create
Создает индикатор указанного типа с указанными параметрами.
CIndicator* Create(
Параметры
symbol
[in] Имя символа индикатора.
period
[in] Таймфрейм индикатора (значение перечисления ENUM_TIMEFRAMES).
type
[in] Тип индикатора (значение перечисления ENUM_INDICATOR).
count
[in] Количество параметров для создания индикатора.
params
[in] Ссылка на массив параметров для создания индикатора.
Возвращаемое значение
Указатель на созданный индикатор – в случае удачи, NULL – если не удалось создать индикатор.