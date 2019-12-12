RS-триггерочек
Месяц назад начал почитывать про машинную работу на низком уровне (или как это назвать?).
это называется цифровая схемотехника, или основы микропроцессорной техники
Как это так получается, что для того чтобы получить выход Q и не_Q необходимо получить результат не_R_блока для блока S, и не_S_блока - для блока R?
именно так и получается
в RS-триггер 2 входа, один умеет устанавливать триггер в 1 - вход S, а другой умеет устанавливать триггер в 0 - вход R , комбинация на входе 11 запрещена
в RS-триггер 2 входа, один умеет устанавливать триггер в 1 - вход S, а другой умеет устанавливать триггер в 0 - вход R , комбинация на входе 11 запрещена
Вот это вот я понимаю (при 11 непредсказуемое поведение пишет книгарь, вернее в примере на скрине - 00). Как получается этот результат? Его ж нельзя получить, пока не прийдет не_результат с другого блока...А не_результат с другого блока нельзя получить, пока не прийдет не_результат с первого... Вот этот момент меня коробит...
Вот это вот я понимаю (при 11 непредсказуемое поведение пишет книгарь, вернее в примере на скрине - 00). Как получается этот результат? Его ж нельзя получить, пока не прийдет не_результат с другого блока...А не_результат с другого блока нельзя получить, пока не прийдет не_результат с первого... Вот этот момент меня коробит...
нет, тут логику цифровой техники нужно понимать - все работает по тактовому генератору, а не постоянно формируются сигналы на входы устройств
применительно к RS-триггеру, нам нужно установить его в единицу, значит на 1-м такте подаем на входы s=1 r=0 , на следующем такте подаем s=0 r=0 - все запись единички в RS-триггер закончена
аналогично и для записи нуля s=0 r=1 ....
после окончания записи (2 такта) можно читать выходы , т.е. запись и чтение триггера должны быть разнесены - одновременно это делать нельзя
вы перепутали, комбинация 11 нейтральна, комбинация 00 приводит к не определенности, на обоих выходах будет единица
Но это не главное...Как на выходе каждого блока получается результат ? Его ж нельзя получить, пока не прийдет не_результат с другого блока...А не_результат с другого блока нельзя получить, пока не прийдет не_результат с первого...
Тех. параметры блоков не идентичны.
вы перепутали, комбинация 11 нейтральна, комбинация 00 приводит к не определенности, на обоих выходах будет единица
нет, тут логику цифровой техники нужно понимать - все работает по тактовому генератору, а не постоянно формируются сигналы на входы устройств
применительно к RS-триггеру, нам нужно установить его в единицу, значит на 1-м такте подаем на входы s=1 r=0 , на следующем такте подаем s=0 r=0 - все запись единички в RS-триггер закончена
аналогично и для записи нуля s=0 r=1 ....
после окончания записи (2 такта) можно читать выходы , т.е. запись и чтение триггера должны быть разнесены - одновременно это делать нельзя
Про тактовый генератор тож понимаю. Я про сам момент получения результата на каждом из блоков. Его ж нельзя получить, пока не прийдет
не_результат с другого блока...А не_результат с другого блока нельзя получить, пока не прийдет не_результат с первого... Простите, что
пишу одно и то же. Просто не могу по-другому сформулировать
В разных триггерах по-разному, как я понимаю... в данном случае, в схеме триггера на скрине , все верно - для корректной работы нужно подать две 11 для сохранения. 0 на S для установки и 0 на R для сброса.
если сделать триггер на элементах ИЛИ-НЕ, будет наоборот, 00-нейтраль, 11-неопределенность и на выходах будет 00
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Месяц назад начал почитывать про машинную работу на низком уровне (или как это назвать?). Про триггерочки и регистры, шины данных и прерыватели... В общем книженцию "Белов А.В. Самоучитель разработчика устройств на микроконтроллерах AVR ". Так вот, мне до сих пор не дает покоя RS-триггер. Как это так получается, что для того чтобы получить выход Q и не_Q необходимо получить результат не_R_блока для блока S, и не_S_блока - для блока R? При этом, низя ж получить этот результат, пока не прийдет не_результат с другого блока... Это мне напоминает шутку из известного фильма: для того, чтобы знать, где находится Тортуга, необходимо сначала побывать на Тортуге. Помогите разобраться с этим феноменом. Я видосики смотрел на юутубе, но этот момент то ли упускал постоянно, то ли про него и не говорили.