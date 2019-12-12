RS-триггерочек

Новый комментарий
 

Месяц назад начал почитывать про машинную работу на низком уровне (или как это назвать?). Про триггерочки и регистры, шины данных и прерыватели... В общем книженцию "Белов А.В. Самоучитель разработчика устройств на микроконтроллерах AVR ". Так вот, мне до сих пор не дает покоя RS-триггер. Как это так получается, что для того чтобы получить выход Q и не_Q   необходимо получить результат не_R_блока для блока S, и не_S_блока - для блока R? При этом, низя ж получить этот результат, пока не прийдет не_результат с другого блока... Это мне напоминает шутку из известного фильма: для того, чтобы знать, где находится Тортуга, необходимо сначала побывать на Тортуге. Помогите разобраться с этим феноменом. Я видосики смотрел на юутубе, но этот момент то ли упускал постоянно, то ли про него и не говорили.


 
Yevhenii Levchenko:

Месяц назад начал почитывать про машинную работу на низком уровне (или как это назвать?).

это называется цифровая схемотехника, или основы микропроцессорной техники

Yevhenii Levchenko:

Как это так получается, что для того чтобы получить выход Q и не_Q   необходимо получить результат не_R_блока для блока S, и не_S_блока - для блока R? 

именно так и получается

в RS-триггер 2 входа, один умеет устанавливать триггер в 1 - вход S, а другой умеет устанавливать триггер в 0 - вход R , комбинация на входе 11 запрещена

 
Igor Makanu:

в RS-триггер 2 входа, один умеет устанавливать триггер в 1 - вход S, а другой умеет устанавливать триггер в 0 - вход R , комбинация на входе 11 запрещена

Вот это вот я понимаю (при 11 непредсказуемое поведение пишет книгарь, вернее в примере на скрине - 00). Как получается этот результат? Его ж нельзя получить, пока не прийдет не_результат с другого блока...А не_результат с другого блока нельзя получить, пока не прийдет не_результат с первого... Вот этот момент меня коробит...
 
Yevhenii Levchenko:
Вот это вот я понимаю (при 11 непредсказуемое поведение пишет книгарь, вернее в примере на скрине - 00). Как получается этот результат? Его ж нельзя получить, пока не прийдет не_результат с другого блока...А не_результат с другого блока нельзя получить, пока не прийдет не_результат с первого... Вот этот момент меня коробит...
Тех. параметры блоков не идентичны.
 
вы перепутали, комбинация 11 нейтральна, комбинация 00 приводит к не определенности, на обоих выходах будет единица
 
Yevhenii Levchenko:
Вот это вот я понимаю (при 11 непредсказуемое поведение пишет книгарь, вернее в примере на скрине - 00). Как получается этот результат? Его ж нельзя получить, пока не прийдет не_результат с другого блока...А не_результат с другого блока нельзя получить, пока не прийдет не_результат с первого... Вот этот момент меня коробит...

нет, тут логику цифровой техники нужно понимать - все работает по тактовому генератору, а не постоянно формируются сигналы на входы устройств

применительно к RS-триггеру, нам нужно установить его в единицу, значит на 1-м такте подаем на входы s=1 r=0 , на следующем такте подаем s=0 r=0 - все запись единички в  RS-триггер закончена

аналогично и для записи нуля s=0 r=1 ....

после окончания записи (2 такта) можно читать выходы , т.е. запись и чтение триггера должны быть разнесены - одновременно это делать нельзя

 
Alexander Bereznyak:
вы перепутали, комбинация 11 нейтральна, комбинация 00 приводит к не определенности, на обоих выходах будет единица
В разных триггерах по-разному, как я понимаю... в данном случае, в схеме триггера на скрине , все верно - для корректной работы нужно подать две 11 для сохранения. 0 на S для установки и 0 на R для сброса.

Но это не главное...Как на выходе каждого блока получается результат ? Его ж нельзя получить, пока не прийдет не_результат с другого блока...А не_результат с другого блока нельзя получить, пока не прийдет не_результат с первого...
SeriousRacoon:
Тех. параметры блоков не идентичны.
Что это означает?
 
Alexander Bereznyak:
вы перепутали, комбинация 11 нейтральна, комбинация 00 приводит к не определенности, на обоих выходах будет единица

https://h4e.ru/nizkovoltnaya-apparatura/131-printsip-raboty-rs-triggera
 
Igor Makanu:

нет, тут логику цифровой техники нужно понимать - все работает по тактовому генератору, а не постоянно формируются сигналы на входы устройств

применительно к RS-триггеру, нам нужно установить его в единицу, значит на 1-м такте подаем на входы s=1 r=0 , на следующем такте подаем s=0 r=0 - все запись единички в  RS-триггер закончена

аналогично и для записи нуля s=0 r=1 ....

после окончания записи (2 такта) можно читать выходы , т.е. запись и чтение триггера должны быть разнесены - одновременно это делать нельзя

Про тактовый генератор тож понимаю. Я про сам момент получения результата на каждом из блоков. Его ж нельзя получить, пока не прийдет не_результат с другого блока...А не_результат с другого блока нельзя получить, пока не прийдет не_результат с первого... Простите, что пишу одно и то же. Просто не могу по-другому сформулировать

 

Вот схема с пояснениями от автора:

 
Yevhenii Levchenko:
В разных триггерах по-разному, как я понимаю... в данном случае, в схеме триггера на скрине , все верно - для корректной работы нужно подать две 11 для сохранения. 0 на S для установки и 0 на R для сброса.

если сделать триггер на элементах ИЛИ-НЕ, будет наоборот, 00-нейтраль, 11-неопределенность и на выходах будет 00

12345
Новый комментарий