RS-триггерочек - страница 3
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Еще больше запутался.
Давайте для начала возьмем отдельно блок "S" RS-триггера И-НЕ (из скрина предыдщего поста). У него есть два входа: собственно S и второй вход. Второй вход это предыдущие (инвертированные?) данные не_Q? Или инверсный результат блока "R"?
я не умею преподавать, это факт
тут в общем чтобы разобраться - принимаете начальное состояние Q равным Х и соответственно второй выход НЕ(Q) = НЕ(Х) и на входах RS состояние 00 - тут не проверял, но гугл дал таблицу истинности для RS-тригера - выше скрин выкладывал
и дальше изменяя данные на R и на S Вы будете получать состояние Q и НЕ(Q) выходов
т.е. начальное состояние выходов триггера всегда Q и НЕ(Q)
Здесь вы ошибаетесь. 11 - это исходное состояние входных сигналов(высокий уровень на обоих входах). Установка и сброс триггера на приведённой топик стартёром схеме производится низким(нулевым) уровнем .
возможно, нагуглили первую статью по таблице истинности RS-триггера, вечером проверю, там 8 строчек то )))
возможно, нагуглили первую статью по таблице истинности RS-триггера, вечером проверю, там 8 строчек то )))
Мне не надо ничего гуглить, имею большой опыт работы в качестве настройщика и в качестве конструктора подобных схем.
Мне не надо ничего гуглить, имею большой опыт работы в качестве настройщика и в качестве конструктора подобных схем.
Когда при построении RS триггера используются элементы "ИЛИ" тогда да, установка и сброс производится высоким(единичным) уровнем и входная комбинация 11 не допустима.
Давайте для начала возьмем отдельно блок "S" RS-триггера И-НЕ (из скрина предыдщего поста). У него есть два входа: собственно S и второй вход. Второй вход это предыдущие (инвертированные?) данные не_Q? Или инверсный результат блока "R"? Или инверсное значение входа R ?
Не могу понять, что вам не понятно.)
Не могу понять, что вам не понятно.)
При такой ситуации, чтоб достигнуть понимания, сформулируйте список вопросов таким образом, чтоб на каждый вопрос можно было ответить да или нет. Получив ответы на этот список, подумаете и всё поймёте.
При такой ситуации, чтоб достигнуть понимания, сформулируйте список вопросов, чтоб на каждый вопрос можно было ответить да или нет. Получив ответ на этот список, подумаете и всё поймёте.
Вот первый вопрос: давайте для начала возьмем отдельно блок "S" RS-триггера И-НЕ (из скрина предыдщего поста). У него есть два входа: собственно S и второй вход. Второй вход это предыдущие (инвертированные?) данные не_Q? Или инверсный результат блока "R"? Или инверсное значение входа R ?
внесу правку:
.
Вот это я и пытаюсь сделать.
Вот первый вопрос: давайте для начала возьмем отдельно блок "S" RS-триггера И-НЕ (из скрина предыдщего поста). У него есть два входа: собственно S и второй вход. Второй вход это предыдущие (инвертированные?) данные не_Q? Или инверсный результат блока "R"? Или инверсное значение входа R ?
Давайте лучше так: я вам порциями буду давать информацию, а вы будете отвечать понятно или нет.
Допустим триггер находится в "0". Это означает что на выходе не Q - высокий уровень("1"). А на выходе Q - низкий уровень"0". В исходном состоянии на входах R и S высокие уровни. За счёт обратных связей триггер поддерживает это состояние пока на S входе высокий уровень("1").
Если это вам понятно, пойдём дальше.