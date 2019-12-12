RS-триггерочек - страница 2
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если сделать триггер на элементах ИЛИ-НЕ, будет наоборот, 00-нейтраль, 11-неопределенность и на выходах будет 00
Вот схема с пояснениями от автора:
все верно, два нуля не допустимы
все верно, два нуля не допустимы
почему не допустимы? всегда так преподавали цифровую схемотехнику, прогуглил, ничего не изменилось
И-НЕ собирается на двух транзисторах, если в начальном состоянии у одного транзистора база была открыта, то у второго закроется - если правильно помню, то это бистабильные схемы называется
почему не допустимы? всегда так преподавали цифровую схемотехнику, прогуглил, ничего не изменилось
И-НЕ собирается на двух транзисторах, если в начальном состоянии у одного транзистора база была открыта, то у второго закроется - если правильно помню, то это бистабильные схемы называется
если у вас нет профильного образования, уйдите из темы и не пишите бред, не сбивайте людей с толку которые хотят разобраться
если у вас нет профильного образования, уйдите из темы и не пишите бред, не сбивайте людей с толку которые хотят разобраться
у меня профильное образование, а бред Вы пишите, упомянутый JK-триггер и собирается из RS-тригера
Вот попробовал на картинке объяснить момент, который не сильно понимаю:
Вот попробовал на картинке объяснить момент, который не сильно понимаю:
нет, начальное состояние тригера всегда однозначное будет, сам триггер в конечном итоге собирается на транзисторах, это аналоговые схемы, вот если кратко:
Если предположить, что после подачи питания на устройство оба транзистора VT1 и VT2 окажутся открытыми, то через время из-за отличия характеристик радиоэлементов, стоящих в их плечах, возникнет перекос в коллекторных токах. А это благодаря ПОС приведёт к закрытию одного из ключей. То есть обратная связь спровоцирует лавинообразный процесс перехода одного транзистора в режим насыщения, а другого в режим отсечки.
нет, начальное состояние тригера всегда однозначное будет, сам триггер в конечном итоге собирается на транзисторах, это аналоговые схемы, вот если кратко:
Еще больше запутался.
Давайте для начала возьмем отдельно блок "S" RS-триггера И-НЕ (из скрина предыдщего поста). У него есть два входа: собственно S и второй вход. Второй вход это предыдущие (инвертированные?) данные не_Q? Или инверсный результат блока "R"?
это называется цифровая схемотехника, или основы микропроцессорной техники
именно так и получается
в RS-триггер 2 входа, один умеет устанавливать триггер в 1 - вход S, а другой умеет устанавливать триггер в 0 - вход R , комбинация на входе 11 запрещена
Здесь вы ошибаетесь. 11 - это исходное состояние входных сигналов(высокий уровень на обоих входах). Установка и сброс триггера на приведённой топик стартёром схеме производится низким(нулевым) уровнем .