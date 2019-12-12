RS-триггерочек - страница 2

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Alexander Bereznyak:

если сделать триггер на элементах ИЛИ-НЕ, будет наоборот, 00-нейтраль, 11-неопределенность и на выходах будет 00

Это я тож знаю)
 
Yevhenii Levchenko:

Вот схема с пояснениями от автора:

все верно, два нуля не допустимы

 
этот триггер статический, он не пригоден для использования в схемах с тактовым генератором, для этого есть D-триггер и JK-триггер
 
Alexander Bereznyak:

все верно, два нуля не допустимы

почему не допустимы? всегда так преподавали цифровую схемотехнику, прогуглил, ничего не изменилось

И-НЕ собирается на двух транзисторах, если в начальном состоянии у одного транзистора база была открыта, то у второго закроется - если правильно помню, то это бистабильные схемы называется

 
Igor Makanu:

почему не допустимы? всегда так преподавали цифровую схемотехнику, прогуглил, ничего не изменилось

И-НЕ собирается на двух транзисторах, если в начальном состоянии у одного транзистора база была открыта, то у второго закроется - если правильно помню, то это бистабильные схемы называется

если у вас нет профильного образования, уйдите из темы и не пишите бред, не сбивайте людей с толку которые хотят разобраться

 
Alexander Bereznyak:

если у вас нет профильного образования, уйдите из темы и не пишите бред, не сбивайте людей с толку которые хотят разобраться

у меня профильное образование, а бред Вы пишите, упомянутый JK-триггер и собирается из RS-тригера


 

Вот попробовал на картинке объяснить момент, который не сильно понимаю:


 
Yevhenii Levchenko:

Вот попробовал на картинке объяснить момент, который не сильно понимаю:


нет, начальное состояние тригера всегда однозначное будет, сам триггер в конечном итоге собирается на транзисторах, это аналоговые схемы, вот если кратко:

Если предположить, что после подачи питания на устройство оба транзистора VT1 и VT2 окажутся открытыми, то через время из-за отличия характеристик радиоэлементов, стоящих в их плечах, возникнет перекос в коллекторных токах. А это благодаря ПОС приведёт к закрытию одного из ключей. То есть обратная связь спровоцирует лавинообразный процесс перехода одного транзистора в режим насыщения, а другого в режим отсечки.

а само цифровое устройство на RS-триггере в момент включения должно подавать на входы R и S сигнал для чтения триггера, N-тактов, чтобы транзисторы перешли в исходное состояние -один закрыт, второй открыт
 
Igor Makanu:

нет, начальное состояние тригера всегда однозначное будет, сам триггер в конечном итоге собирается на транзисторах, это аналоговые схемы, вот если кратко:

Еще больше запутался.


Давайте для начала возьмем отдельно блок "S"  RS-триггера И-НЕ (из скрина предыдщего поста). У него есть два входа: собственно S и второй вход. Второй вход это предыдущие (инвертированные?) данные не_Q? Или инверсный результат блока "R"?

 
Igor Makanu:

это называется цифровая схемотехника, или основы микропроцессорной техники

именно так и получается

в RS-триггер 2 входа, один умеет устанавливать триггер в 1 - вход S, а другой умеет устанавливать триггер в 0 - вход R , комбинация на входе 11 запрещена

Здесь вы ошибаетесь. 11 - это  исходное состояние входных сигналов(высокий уровень на обоих входах). Установка и сброс триггера на приведённой топик стартёром схеме  производится низким(нулевым) уровнем .

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