RS-триггерочек - страница 4
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внесу правку:
Во! Офигенный ответ! Спасибо! :)
"Значение этого выхода на предыдущем шаге" - только инвертированное? А при включении там случайные значения на выходах?
Во! Офигенный ответ! Спасибо! :)
"Значение этого выхода на предыдущем шаге" - только инвертированное? А при включении там случайные значения на выходах?
.
Таблица даёт полное описание.
Давайте лучше так: я вам порциями буду давать информацию, а вы будете отвечать понятно или нет.
Допустим триггер находится в "0". Это означает что на выходе не Q - высокий уровень("1"). А на выходе Q - низкий уровень"0". В исходном состоянии на входах R и S высокие уровни. За счёт обратных связей триггер поддерживает это состояние пока на S входе высокий уровень("1").
Если это вам понятно, пойдём дальше.
Понятно
Понятно
Теперь рассмотрим как происходит установка триггера в "1". Для этого на вход S высокий уровень должен кратковременно смениться на низкий. Поскольку на входе верхней схемы "И-НЕ" будет несовпадение сигналов на выходе Q появится высокий уровень. По обратной связи этот высокий уровень поступает на вход нижней "И-НЕ". На нижней "И-НЕ" появляется совпадение сигналов и на выходе не Q низкий уровень. По обратной связи этот низкий уровень поступает на верхнюю "И-НЕ", благодаря этому обеспечивается не совпадение на верхней "И-НЕ", а значит и высокий уровень на выходе Q. Таким образом триггер оказывается в состоянии "1". При возврате сигнала на входе S к исходному - высокому уровню состояние триггера не изменится, т.к. за счёт обратных связей он будет сохранять состояние "1". Сброс триггера производится аналогично. Только на входе R сигнал должен кратковременно стать низким.
это не правильное утверждение!
схемотехническое решение не означает принципы функционирования, было бы как Вы пишете, то вместо чтения логических схем пришлось бы сначала читать электронные схемы
опустимся до уровни Вики )))
как я и пишу, вход S - установить триггер в состояние "1", вход R установить триггер в состояние "0"
и мне не надо, хоть и изучал это 20 лет назад, но привычка брать информацию из сети, доминирует над полученными знаниями )))
Можете оказаться правым при рассмотрении схемы приведённой топик стартёром, если скажете, что используете негативную логику(1 - низкий уровень, 0 - высокий), в противном случае утверждение, что для рассматриваемой схемы комбинация входных сигналов 11 недопустима неверно.
Схема на элементах ИЛИ
(входы прямые, тобишь не инверсные)
.
зы
доопределить можно и "1", а не "0" -- это зависит от конкретной задачи, стоящей перед разработчиком.
Можете оказаться правым при рассмотрении схемы приведённой топик стартёром, если скажете, что используете негативную логику(1 - низкий уровень, 0 - высокий), в противном случае утверждение, что для рассматриваемой схемы комбинация входных сигналов 11 недопустима неверно.
увидел в чем разноглассия у нас, поэтому удалил спорный комментарий, холивар и так хороший тут
мне просто в курсе цифровой схемотехники не заостряли внимания на схемной реализации, сразу после изучения логического компонента строили таблицы истинности, все это в буквальном смысле занятия 3-4
затем все свелось к картам Карно и финалом всего этого участка обучения было построение на основе полученных карт Карно сложных цифровых компонентов - счетчиков, сумматоров и пр. - это была основное время при изучении предмета
т.е. я считаю (или меня так учили), что вот логическая схема = первый пост ТС, зная какой это элемент (RS-триггер) берем и составляем таблицу истинности 00, 01,10 - и получаем состояние выходов применяя "И" , "И-НЕ" логические элементы
Теперь рассмотрим как происходит установка триггера в "1". Для этого на вход S высокий уровень должен кратковременно смениться на низкий. Поскольку на входе верхней схемы "И-НЕ" будет несовпадение сигналов на выходе Q появится высокий уровень. По обратной связи этот высокий уровень поступает на вход нижней "И-НЕ". На нижней "И-НЕ" появляется совпадение сигналов и на выходе не Q низкий уровень. По обратной связи этот низкий уровень поступает на верхнюю "И-НЕ", благодаря этому обеспечивается не совпадение на верхней "И-НЕ", а значит и высокий уровень на выходе Q. Таким образом триггер оказывается в состоянии "1". При возврате сигнала на входе S к исходному - высокому уровню состояние триггера не изменится, т.к. за счёт обратных связей он будет сохранять состояние "1". Сброс триггера производится аналогично. Только на входе R сигнал должен кратковременно стать низким.
Понятно! Опять же, обратная связь - предыдущее значение выходов Q и НЕ_Q?
А при первоначальном включении триггер сброшен: Q=0, а НЕ_Q=1?
А я не просто изучал,но и создавал сложные аппаратные комплексы, в том числе и для космоса. И если бы я неправильно понимал как работает RS триггер, то вряд ли эти комплексы могли правильно функционировать.)))
Можете оказаться правым при рассмотрении схемы приведённой топик стартёром, если скажете, что используете негативную логику(1 - низкий уровень, 0 - высокий), в противном случае утверждение, что для рассматриваемой схемы комбинация входных сигналов 11 недопустима неверно.