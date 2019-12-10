Аномальная аномалия MT5
Код целиком не влазит, пишет надо меньше 64000 символов.
Прилагаю код как файл. Просьба не ругать за беспорядок. Это набросок.
Код целиком не влазит, пишет надо меньше 64000 символов.
Прилагаю код как файл. Просьба не ругать за беспорядок. Это набросок.
У тебя два цикла "declaration of 'i' hides local variable MultiExpert.mq5 328 27"
Понял! Точно!
1.Нужно убрать все предупреждения (по сути это ошибки)
2. Нужно прекратить практику создания хендла индикатора на каждом тике.
1.Нужно убрать все предупреждения (по сути это ошибки)
2. Нужно прекратить практику создания хендла индикатора на каждом тике.
Я до сих пор не понимаю, что этот хендл такое
int handle=iBands(symbol,timeframe,period,
bands_shift,deviation,ma_method);
Я не об этом
Я до сих пор не понимаю, что этот хендл такое
Хендл индикатора создать нужно ОДИН РАЗ в OnInit.
Впоследствии для получения значений индикатора используется CopyBuffer.
Хендл индикатора создать нужно ОДИН РАЗ в OnInit.
Впоследствии для получения значений индикатора используется CopyBuffer.
Благодарствую. Разберусь с этим
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Всем привет.
Столкнулся с траблой, которая непонятная для меня.
При практически одном и том же коде - разные результаты.
Код №1:
Результат тот, который надо:
Сетка, короче. Позиции друг под другом дружно в ряд.
Код №2:
Результат:
Уже не дружно в ряд. Есть места с хаосом из позиций.
string workPair у меня больше нигде не переопределяется.
Массив определяется у меня как string:
Потом привожу его размер в OnInit() с помощью ArrayResize как мне надо. Хотя это и не важно.
Что ему надо, кто знает?