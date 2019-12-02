Методика создания торговых систем(экспертов)
99% что не добьетесь. Если бы что-то было, уже бы придумали. Торгуйте вручную, тогда есть шанс
koza20:
Всем привет! Уже около года занимаемся изучением и тестированием разнообразных торговых систем.Суть проблемы - Мы все еще не смогли создать прибыльного торгового эксперта. Господа как Вы это делаете? Поделитесь пожалуйста мыслями, что по Вашему мнению должен обязательно включать в себя прибыльный торговый эксперт? На что обратить внимание, куда направить силы?
Мы тестировали всевозможные входы и системы(На осцилляторах, пробоях, трендах, флете и пр...), на разных таймфреймах и парах. Писали разного рода сопровождения позиции - сокращение, безубыток и тд. И еще один вопрос - что считать критерием хорошей системы после оптимизации, и как правильно проводить оптимизацию, как далеко нужно смотреть в историю? (Понятно что зависит от таймфрейма, но все же).
Большое спасибо, если кто то сможет поделиться мыслями. Прошу помощи и наставления, тк уже потратили очень много времени, а результата рабочего не добились. Может быть просто все усложняем...))
Всем привет! Уже около года занимаемся изучением и тестированием разнообразных торговых систем.Суть проблемы - Мы все еще не смогли создать прибыльного торгового эксперта. Господа как Вы это делаете? Поделитесь пожалуйста мыслями, что по Вашему мнению должен обязательно включать в себя прибыльный торговый эксперт? На что обратить внимание, куда направить силы?
Мы тестировали всевозможные входы и системы(На осцилляторах, пробоях, трендах, флете и пр...), на разных таймфреймах и парах. Писали разного рода сопровождения позиции - сокращение, безубыток и тд. И еще один вопрос - что считать критерием хорошей системы после оптимизации, и как правильно проводить оптимизацию, как далеко нужно смотреть в историю? (Понятно что зависит от таймфрейма, но все же).
Большое спасибо, если кто то сможет поделиться мыслями. Прошу помощи и наставления, тк уже потратили очень много времени, а результата рабочего не добились. Может быть просто все усложняем...))
Как здесь однажды сказали, и ему можно верить:
правильно - не проводить оптимизацию
и реализовывать конкретную торговую идею, опробованную ранее "руками". Не надо штырить в историю и перебирать индикаторы в которые она
попадает
Vladimir Baskakov:мартингейл работает всегда, надо лишь правильно его приготовить, многие вообще кладут болт на сигналы индикаторов и строят ордерные системы, сетки с локами с мартином с пирамидингом, заправляют всё это взаимосвязанной мультивалютностью итд итп, размазать, диверсифицировать нагрузку, прописывать сложную логику управления ордерами, любыми средствами победить рынок
99% что не добьетесь. Если бы что-то было, уже бы придумали
99% что не добьетесь. Если бы что-то было, уже бы придумали
Aleksey Semenov:Да ладно, сказки лепить
мартингейл работает всегда, надо лишь правильно его приготовить, многие вообще кладут болт на сигналы индикаторов и строят ордерные системы, сетки с локами с мартином с пирамидингом, заправляют всё это взаимосвязанной мультивалютностью итд итп, размазать, диверсифицировать нагрузку, прописывать сложную логику управления ордерами, любыми средствами победить рынок
мартингейл работает всегда, надо лишь правильно его приготовить, многие вообще кладут болт на сигналы индикаторов и строят ордерные системы, сетки с локами с мартином с пирамидингом, заправляют всё это взаимосвязанной мультивалютностью итд итп, размазать, диверсифицировать нагрузку, прописывать сложную логику управления ордерами, любыми средствами победить рынок
Vladimir Baskakov:
Да ладно, сказки лепить
Да ладно, сказки лепить
В смысле? Конечно, если усреднителя гонять на депозите в 100 баксов, то он сольёт.
Vitaly Muzichenko:Мартин это утопия
В смысле? Конечно, если мартита гонять на депозите в 100 баксов, то он сольёт.
Vladimir Baskakov:
Мартин это утопия
Мартин это утопия
Утопия - приходить на рынок со 100 долларами.
Vitaly Muzichenko:Если с 100 не можешь сделать 1000, то и с миллионом не справишься
Утопия - приходить на рынок со 100 долларами.
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Мы тестировали всевозможные входы и системы(На осцилляторах, пробоях, трендах, флете и пр...), на разных таймфреймах и парах. Писали разного рода сопровождения позиции - сокращение, безубыток и тд. И еще один вопрос - что считать критерием хорошей системы после оптимизации, и как правильно проводить оптимизацию, как далеко нужно смотреть в историю? (Понятно что зависит от таймфрейма, но все же).
Большое спасибо, если кто то сможет поделиться мыслями. Прошу помощи и наставления, тк уже потратили очень много времени, а результата рабочего не добились. Может быть просто все усложняем...))