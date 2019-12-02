Методика создания торговых систем(экспертов)

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Всем привет! Уже около года занимаемся изучением и тестированием разнообразных торговых систем.Суть проблемы - Мы все еще не смогли создать прибыльного торгового эксперта. Господа как Вы это делаете? Поделитесь пожалуйста мыслями, что по Вашему мнению должен обязательно включать в себя прибыльный торговый эксперт? На что обратить внимание, куда направить силы? 
Мы тестировали всевозможные входы и системы(На осцилляторах, пробоях, трендах, флете и пр...), на разных таймфреймах и парах. Писали разного рода сопровождения позиции - сокращение, безубыток и тд. И еще один вопрос - что считать критерием хорошей системы после оптимизации, и как правильно проводить оптимизацию, как далеко нужно смотреть в историю? (Понятно что зависит от таймфрейма, но все же). 
Большое спасибо, если кто то сможет поделиться мыслями. Прошу помощи и наставления, тк уже потратили очень много времени, а результата рабочего не добились. Может быть просто все усложняем...))
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99% что не добьетесь. Если бы что-то было, уже бы придумали. Торгуйте вручную, тогда есть шанс
 
koza20:
Всем привет! Уже около года занимаемся изучением и тестированием разнообразных торговых систем.Суть проблемы - Мы все еще не смогли создать прибыльного торгового эксперта. Господа как Вы это делаете? Поделитесь пожалуйста мыслями, что по Вашему мнению должен обязательно включать в себя прибыльный торговый эксперт? На что обратить внимание, куда направить силы? 
Мы тестировали всевозможные входы и системы(На осцилляторах, пробоях, трендах, флете и пр...), на разных таймфреймах и парах. Писали разного рода сопровождения позиции - сокращение, безубыток и тд. И еще один вопрос - что считать критерием хорошей системы после оптимизации, и как правильно проводить оптимизацию, как далеко нужно смотреть в историю? (Понятно что зависит от таймфрейма, но все же). 
Большое спасибо, если кто то сможет поделиться мыслями. Прошу помощи и наставления, тк уже потратили очень много времени, а результата рабочего не добились. Может быть просто все усложняем...))

Как здесь однажды сказали, и ему можно верить:

 

правильно - не проводить оптимизацию

и реализовывать конкретную торговую идею, опробованную ранее "руками". Не надо штырить в историю и перебирать индикаторы в которые она попадает

 
Vladimir Baskakov:
99% что не добьетесь. Если бы что-то было, уже бы придумали
мартингейл работает всегда, надо лишь правильно его приготовить, многие вообще кладут болт на сигналы индикаторов и строят ордерные системы, сетки с локами с мартином с пирамидингом, заправляют всё это взаимосвязанной мультивалютностью итд итп, размазать, диверсифицировать нагрузку, прописывать сложную логику управления ордерами, любыми средствами победить рынок
 
koza20:

Надо уверовать в Грааль как в триединого Сына. Сия Вера поможет Вам осилить ярость рынка.

Хрустальные мысли верующего да воплотятся в код на MQL.

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Aleksey Semenov:
мартингейл работает всегда, надо лишь правильно его приготовить, многие вообще кладут болт на сигналы индикаторов и строят ордерные системы, сетки с локами с мартином с пирамидингом, заправляют всё это взаимосвязанной мультивалютностью итд итп, размазать, диверсифицировать нагрузку, прописывать сложную логику управления ордерами, любыми средствами победить рынок
Да ладно, сказки лепить
 
Vladimir Baskakov:
Да ладно, сказки лепить

В смысле? Конечно, если усреднителя гонять на депозите в 100 баксов, то он сольёт.

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Vitaly Muzichenko:

В смысле? Конечно, если мартита гонять на депозите в 100 баксов, то он сольёт.

Мартин это утопия 
 
Vladimir Baskakov:
Мартин это утопия 

Утопия - приходить на рынок со 100 долларами.

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Vitaly Muzichenko:

Утопия - приходить на рынок со 100 долларами.

Если с 100 не можешь сделать 1000, то и с миллионом не справишься
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