Почему мой сигнал отключен и недоступен?
Может быть, дело в том, что вы установили опцию "Это мой личный сигнал, недоступный публично?"
Да, установил, потому что открыл его пока просто для дополнительного анализа торговли. Но хотелось бы иметь возможность показывать его другим, просто давая ссылку. Есть такая возможность? Это-во-первых.
Во-вторых, я его и сам до сих пор сейчас не вижу... Вначале видел. Что могло случиться? Как мне его снова увидеть? Может быть, есть возможность сделать его публичным, но недоступным для подписки или что-нибудь в этом роде?
1. Эта опция означает ровно то, как она обозначена.
2. Проверьте установленные фильтры в разделе "Мои сигналы"
3. К сожалению, публичного мониторинга нет. Но вы можете обратиться в Сервисдеск в предложением добавления такого функционала.
Проверил. Никаких фильтров не установлено.
Проверьте на всякий случай галочку "с подпиской":
Проверил. Галочки нет.
Очень грубая поддержка.Подписку на Сигнал отключили по причине не активной торговли.Написал в поддержку что бы востановили ибо я торговал и был в просадке, по факту это их косяк( мне в грубой форме ответили без ссылки не пишите(ссылку кинул не отвечают) буд то бы у них нет доступа к моему сигналу.Ок вот мой сигнал может тут ответят ***
Сигналы на которых идёт очень редкая торговля - отключают, ибо такая вялотекущая торговля подписчикам не интересна.
Для справки: торговля - это совершение торговых операций (сделок BUY и SELL), а не "сидение в просадке".
Разместил личный сигнал (недоступный для подписки) просто чтобы получше анализировать торговлю. Разлогинился на сайте, хотел посмотреть, будет ли мне дан доступ к странице сигнала, если я просто перейду по ссылке этой страницы. Вышло "К сожалению, сигнал отключен и недоступен". Я решил, видимо, никто кроме меня его не может даже видеть, не то что подписываться. Залогинился, пытаюсь посмотреть страницу, все равно "Отключен и недоступен".
Что мне сделать, чтобы я снова мог увидеть свой сигнал, и можно ли сделать так, чтобы другие люди могли видеть страницу сигнала, но не могли подписываться?