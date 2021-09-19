Почему мой сигнал отключен и недоступен? - страница 2

Vladimir Kalenkov:
Очень грубая поддержка.Подписку на Сигнал отключили по  причине не активной торговли.Написал в  поддержку что бы востановили ибо я торговал и был в просадке,  по факту это их косяк( мне в грубой форме ответили без ссылки не пишите(ссылку кинул не отвечают) буд то бы у них нет доступа к моему сигналу.Ок вот мой сигнал может тут ответят ***

Вы получили автоматическое сообщение прямо в Сигнал

2020.08.05 04:32
Состояние торговли: cигнал будет помещен в архив по причине продолжительного отсутствия торговой активности


Вот как выглядит История сделок

Что вам непонятно?

 

торгуй чаще, лей больше :-)

всё, всё, молчу...

ну вот не было подходящих условий, что ему было торговать-то ? чуть подслить с подписчиков, лишь-бы сигнал оставался ?

 

В просадке он сидит больше месяца. Висит большая убыточная позиция,  вот и не торгует.

Но постеснялся рассказать 

 
Maxim Kuznetsov:

ну вот не было подходящих условий, что ему было торговать-то ? чуть подслить с подписчиков, лишь-бы сигнал оставался ?

А почему вы думаете, что у него были подписчики?)

 
Здравствуйте! Попробую спросить в этой ветке. Тестирую на демо стратегии свои, один счет виден и отображается, а второй(новый) сделки есть, но ничего не отображается, пишет что не удалась авторизация и сигнал поэтому отключен. Как исправить? Хотелось бы полную статистику по сделкам. Может потому что я создал сигнал до первой сделки?
 
Анатолий Бакшаев:
Здравствуйте! Попробую спросить в этой ветке. Тестирую на демо стратегии свои, один счет виден и отображается, а второй(новый) сделки есть, но ничего не отображается, пишет что не удалась авторизация и сигнал поэтому отключен. Как исправить? Хотелось бы полную статистику по сделкам. Может потому что я создал сигнал до первой сделки?

Не игнорируйте второе предложение, пожалуйста:

Не удалась авторизация. Пожалуйста, проверьте данные торгового счета.

 
Marsel:

Не игнорируйте второе предложение, пожалуйста:

Я видел. проверял несколько раз, менял пароль инвестора и вводил новый пароль в сигнал, сигнал создается, там все по 0. Пишет, что сигнал отключен, т.к. долго не проходила авторизация. А почему 3 дня не проходила авторизация не знаю. Правда 2 из них выходные. И на 4-й утром пришел ответ в комментариях модератора: 

2021.01.12 02:40
Состояние соединения: cигнал будет отключен по причине долговременного отсутствия соединения.


Сегодня зашел. появились старые трейды, уже что-то. Но опять авторизация не удалась. Сегодня был еще один открыт и уже закрыт. Он его в открытых показывает. Со вчерашнего дня не менял пароли и т.д. Значит от подключался за это время, а сейчас опять не видит. Если он хотябы пару раз за день будет обновлять стату, то мне пойдет.

