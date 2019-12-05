Какой ваш прогноз? Врет индикатор или нет? (Бесплатный прогноз)

Дойдет примерно до 1.09900 и потом пойдет вверх цена. Может даже немного ложно пробить эту цену, но потом пойдет вверх.


 
Дойдет примерно до 1.09900 и потом пойдет вверх цена. Может даже немного ложно пробить эту цену, но потом пойдет вверх.


с моей точки зрения - примерно так, но направление данное в картинке фиолетовым пунктиром будет осевым.

и тут кстати есть единственная специальная ветка https://www.mql5.com/ru/forum/297446/page521 на которой за прогнозы и трейдерские вопросы не банят :-)

Так, а сейчас пойдут умные мысли в теме )


 
с моей точки зрения - примерно так, но направление данное в картинке фиолетовым пунктиром будет осевым.

и тут кстати есть единственная специальная ветка https://www.mql5.com/ru/forum/297446/page521 на которой за прогнозы и трейдерские вопросы не банят :-)

За прогноз банят?) Странно. Ладно учту в дальнейшем.

 
За прогноз банят?) Странно. Ладно учту в дальнейшем.

не то чтобы банят, но ветка(и) "прогнозы и следствия" - результат "общественного согласия" типа договорились что всё трейдерское - исключительно туда. А сам сайт про платформу и MQL

 
Дойдет примерно до 1.09900 и потом пойдет вверх цена. Может даже немного ложно пробить эту цену, но потом пойдет вверх.

не стоит так доверять линейным каналам. 
По параболику или прям от этого места пойдет вверх или, если зависнет в этом месте или пробьет вниз, то до декабря дойдет до ~1.085-1.087


 
Пойдет вверх. Линейный анализ показывает. 
не стоит так доверять линейным каналам. 
не стоит так доверять линейным каналам. 
По параболику или прям от этого места пойдет вверх или, если зависнет в этом месте или пробьет вниз, то до декабря дойдет до ~1.085-1.087


У меня уровень 1.0879, а если от сюда вверх, то недалеко.

 
У меня уровень 1.0879, а если от сюда вверх, то недалеко.

да, я тоже больше склоняюсь, что среднесрочно пойдет вниз. 60% вниз, 40 - вверх

 
У меня уровень 1.0879, а если от сюда вверх, то недалеко.

Сейчас должен быть отказ небольшой вверх, потом пойдет ниже к 1.0970 примерно.

