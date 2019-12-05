Какой ваш прогноз? Врет индикатор или нет? (Бесплатный прогноз)
Дойдет примерно до 1.09900 и потом пойдет вверх цена. Может даже немного ложно пробить эту цену, но потом пойдет вверх.
с моей точки зрения - примерно так, но направление данное в картинке фиолетовым пунктиром будет осевым.
и тут кстати есть единственная специальная ветка https://www.mql5.com/ru/forum/297446/page521 на которой за прогнозы и трейдерские
вопросы не банят :-)
За прогноз банят?) Странно. Ладно учту в дальнейшем.
не то чтобы банят, но ветка(и) "прогнозы и следствия" - результат "общественного согласия" типа договорились что всё трейдерское - исключительно туда. А сам сайт про платформу и MQL
не стоит так доверять линейным каналам.
По параболику или прям от этого места пойдет вверх или, если зависнет в этом месте или пробьет вниз, то до декабря дойдет до ~1.085-1.087
У меня уровень 1.0879, а если от сюда вверх, то недалеко.
да, я тоже больше склоняюсь, что среднесрочно пойдет вниз. 60% вниз, 40 - вверх
Сейчас должен быть отказ небольшой вверх, потом пойдет ниже к 1.0970 примерно.
