Какой ваш прогноз? Врет индикатор или нет? (Бесплатный прогноз) - страница 3

Ibragim Dzhanaev:

Если речь о внутридневной торговле, то на Пин Баре надо было заходить в СЕЛЛ(но уже поздно), а на зеленом уровне можно поставить лимитку в БАЙ. 


А вы имеете реальный счет или пока на демо тестируете?

 
Roman Vashchilin:
Там все сигналы слиты в несколько кругов.

Roman Vashchilin:
Имею.

 
Vitaly Muzichenko:

Немного не понял про какие сигналы говорите?

 
Roman Vashchilin:

Roman Vashchilin:

Успел немного сливок собрать с поднятия цены. Цена должна будет прийти (когда-нибудь) к 1.1200 примерно, потом согласен с вами что пойдет внизу. Ибо если пробьет вверх, то будет еще ниже падение.

Я по другому рассуждаю, но не суть. Если не появится хороший сигнал в СЕЛЛ, то до этого уровня быстро дойдет.

Ibragim Dzhanaev:

Если речь о внутридневной торговле, то на Пин Баре надо было заходить в СЕЛЛ(но уже поздно), а на зеленом уровне можно поставить лимитку в БАЙ. 


Не дойдет туда цена. Наверно сейчас надо заходить, когда спред уменьшится.


 
Привет всем новеньким! Хай!
 
Roman Vashchilin:
Привет всем новеньким! Хай!

Что такой Хай?

Это типа Heil Hitler!  ?

 
Sergey Chalyshev:

Что такой Хай?

Это типа Heil Hitler!  ?

Какие-то у вас нацистские наклонности. Рекомендую поучить английский, если вызывает затруднение с переводом слово "Хай".

