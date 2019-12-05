Какой ваш прогноз? Врет индикатор или нет? (Бесплатный прогноз) - страница 3
Если речь о внутридневной торговле, то на Пин Баре надо было заходить в СЕЛЛ(но уже поздно), а на зеленом уровне можно поставить лимитку в БАЙ.
Имею.
Немного не понял про какие сигналы говорите?
Успел немного сливок собрать с поднятия цены. Цена должна будет прийти (когда-нибудь) к 1.1200 примерно, потом согласен с вами что пойдет внизу. Ибо если пробьет вверх, то будет еще ниже падение.
Я по другому рассуждаю, но не суть. Если не появится хороший сигнал в СЕЛЛ, то до этого уровня быстро дойдет.
Если речь о внутридневной торговле, то на Пин Баре надо было заходить в СЕЛЛ(но уже поздно), а на зеленом уровне можно поставить лимитку в БАЙ.
Не дойдет туда цена. Наверно сейчас надо заходить, когда спред уменьшится.
Привет всем новеньким! Хай!
Это типа Heil Hitler! ?
Это типа Heil Hitler! ?
Какие-то у вас нацистские наклонности. Рекомендую поучить английский, если вызывает затруднение с переводом слово "Хай".