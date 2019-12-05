Какой ваш прогноз? Врет индикатор или нет? (Бесплатный прогноз) - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Какие-то у вас нацистские наклонности. Рекомендую поучить английский, если вызывает затруднение с переводом слово "Хай".
Ничего не связано с английским. Хотите поднять шум?
Ничего не связано с английским. Хотите поднять шум?
Щас бы переводить иностранное слово транслитом с "русского" на "русский". Вы вседа переводите с одного и того же языка на тот же?
Так и быть переведу для вас. Как тебе такое Илон Маск?
Не раз говорилось: индикатор не для того, чтобы врать или не врать.
Инд. показывает то, что произошло. А "врать или не врать" может только торговая система на его основе.
Одного инд. мало для ТС. Нужно минимум два, напр., направления и момента сделки. Плюс ММ (СЛ, ТП). Как видите самая простая ТС - это намного больше, чем просто индикатор.
Всем хай!
Мой прогноз- NZDUSD продать - цель 15 пунктов.
если имеешь депозит 1 лям продашь на фсё- то получишь два ляма.
Не раз говорилось: индикатор не для того, чтобы врать или не врать.
Инд. показывает то, что произошло. А "врать или не врать" может только торговая система на его основе.
Одного инд. мало для ТС. Нужно минимум два, напр., направления и момента сделки. Плюс ММ (СЛ, ТП). Как видите самая простая ТС - это намного больше, чем просто индикатор.
А можно и 15 сразу, чтоб наверняка :)
А можно и 15 сразу, чтоб наверняка :)
хай всем!
лям идёт)
пара NZDUSD обогатит.
Всем хай!
Мой прогноз- NZDUSD продать - цель 15 пунктов.
если имеешь депозит 1 лям продашь на фсё- то получишь два ляма.
хай всем!
лям идёт)
пара NZDUSD обогатит.
Нее, на 0.01 лоте лям тяжело набирается)
Нее, на 0.01 лоте лям тяжело набирается)
а там ордеров очень много))
до упора уделал депозит.