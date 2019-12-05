Какой ваш прогноз? Врет индикатор или нет? (Бесплатный прогноз) - страница 4

Roman Vashchilin:

Какие-то у вас нацистские наклонности. Рекомендую поучить английский, если вызывает затруднение с переводом слово "Хай".

Ничего не связано с английским. Хотите поднять шум?


 
Vitaly Muzichenko:

Ничего не связано с английским. Хотите поднять шум?


Щас бы переводить иностранное слово транслитом с "русского" на "русский". Вы вседа переводите с одного и того же языка на тот же?


Так и быть переведу для вас. Как тебе такое Илон Маск?


 

Не раз говорилось: индикатор не для того, чтобы врать или не врать.

Инд. показывает то, что произошло. А "врать или не врать" может только торговая система на его основе.

Одного инд. мало для ТС. Нужно минимум два, напр., направления и момента сделки. Плюс ММ (СЛ, ТП). Как видите самая простая ТС - это намного больше, чем просто индикатор. 

 

Всем хай!

Мой прогноз- NZDUSD продать - цель 15 пунктов.

если имеешь депозит 1 лям продашь на фсё- то получишь два ляма.

 
Konstantin Yartsev:

А можно и 15 сразу, чтоб наверняка :)

 
Vitaly Muzichenko:

А можно и 15 сразу, чтоб наверняка :)

15 инд. без ММ ничего не дадут.
 

хай всем!


лям идёт)


пара NZDUSD обогатит.

 
Alexander Ivanov:

Да, откат назрел.
 
Alexander Ivanov:

Нее, на 0.01 лоте лям тяжело набирается)

 
Roman Vashchilin:

Нее, на 0.01 лоте лям тяжело набирается)

а там ордеров очень много))

до упора уделал депозит.

