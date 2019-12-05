Какой ваш прогноз? Врет индикатор или нет? (Бесплатный прогноз) - страница 2

Roman Vashchilin:

Сейчас должен быть отказ небольшой вверх, потом пойдет ниже к 1.0970 примерно.

Предположу, что коррекция будет как раз к 1.0970 примерно, и снова на юг.

Отскочит от одного из двух уровней и будет идти вверх, пока не появится противоположный сигнал.

Roman Vashchilin:

Дойдет примерно до 1.09900 и потом пойдет вверх цена. Может даже немного ложно пробить эту цену, но потом пойдет вверх.


Теперь пора - я зашел. 


 

Добро!

Отката не будет. Узкий флет и вниз.

амен.+

 
Alexander Ivanov:

и в то-же время нас ожидают две чёрные свечи (или мы их, что всё одно). Которые вполне переломят тренд, но надо подождать/посмотреть на динамику

в пятницу и понедельник.

 

Мой прогноз оправдался 1 стр. (аплодисменты).


Если по ходу дела не появится сигнал в СЕЛЛ и цена дойдет до указанного уровня, то можно начинать строить пирамиду.


 
Ibragim Dzhanaev:

Если по ходу дела не появится сигнал в СЕЛЛ и цена дойдет до указанного уровня, то можно начинать строить пирамиду.


Успел немного сливок собрать с поднятия цены. Цена должна будет прийти (когда-нибудь) к 1.1200 примерно, потом согласен с вами что пойдет внизу. Ибо если пробьет вверх, то будет еще ниже падение.

 


Наскальные рисунки 


Первые трейдеры еще рисовали

Если речь о внутридневной торговле, то на Пин Баре надо было заходить в СЕЛЛ(но уже поздно), а на зеленом уровне можно поставить лимитку в БАЙ. 


