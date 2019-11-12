Не получается подключить VPS - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я выхожу из игры - у меня больше нет вариантов.
Если вы сейчас у себя переключитесь на MetaQuotes-Demo, у вас появляется кнопка оплаты? У меня были эти кнопки до подключения к своему серверу.
Последний вариант: удалить терминал, дочистить оставшиеся папки от него.
Или сначала попроще: из терминала:
закрыть терминал, а в проводнике перейти в папку и удалить файлы:
Скажите, а Вы на сервере ForexClub-MT5 Real пополняли свой торговый счёт??? Я лично только открыл и не пополнял - и как результат у меня вкладка VPS не показывает для оплаты.
Скажите, а Вы на сервере ForexClub-MT5 Real пополняли свой торговый счёт???
Проблема в брокере.
Проблема в брокере.
Беда
Я думал это дц давно прикрыли вообще-то
Что значит дц?
Дил центр