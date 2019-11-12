Не получается подключить VPS - страница 5

Vladimir Karputov:

Я выхожу из игры - у меня больше нет вариантов.

Если вы сейчас у себя переключитесь на MetaQuotes-Demo, у вас появляется кнопка оплаты? У меня были эти кнопки до подключения к своему серверу. 
Я 5 раз переустанавливал mt5 и пробовал решить ситуацию самостоятельно, прежде чем писать сюда.
Не могу понять как сторонний сервер может меня ограничить в этом приложении 
 
Антон Мелентьев:
Последний вариант: удалить терминал, дочистить оставшиеся папки от него.

Или сначала попроще: из терминала:

закрыть терминал, а в проводнике перейти в папку и удалить файлы:


 
Антон Мелентьев:

Скажите, а Вы на сервере ForexClub-MT5 Real пополняли свой торговый счёт??? Я лично только открыл и не пополнял - и как результат у меня вкладка VPS не показывает для оплаты.

 
Vladimir Karputov:

Да, хорошо пополнил.
Сейчас буду пробовать ваше предпоследнее предложение
 

Проблема в брокере.


 
SEM:

Беда 
Я думал это дц давно прикрыли вообще-то
 
Vladimir Baskakov:
Что значит дц?
Дил центр.
Напишите им в support
 
Vladimir Baskakov:
Дил центр
Можете что-нибудь подсказать?
