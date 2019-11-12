Не получается подключить VPS - страница 4

Антон Мелентьев:
Я не игнорировал, скрин выше #16

Насколько я понял, проблема в брокере/сервере. Попробуйте поменять брокера или сервер, протестировать.

 
Vladimir Karputov:

Я не увидел скриншота вкладки VPS, когда Вы подключись к MetaQuotes-Demo (смотрите пример в ).

Вторая фотография в сообщении 16. Подскажите, что мне делать и кому задавать вопросы

 
Там MetaQuotes-Demo на скриншоте в #16 ...



Вы сделайте полный скриншот Метатрейдера с вкладкой VPS, чтобы было видно, что вы залогинились на торговый счет.
А то всё странно ..

 
Странно не то слово
Сами то хоть смотрели, что за рисунки прикрепляете к сообщению :) ?

Вы прикрепили ДВА одинаковых ФОТОГРАФИИ участка терминала. (Для справки: скриншот делается при помощи кнопки "Prrint Screen" на клавиатуре).

так сойдет, могу сделать любые скрины, только помогите сервак установить

 

Поменять точку подключения (сбросить IP), выключить брандмауер, антивирус. Терминал (точнее вкладка VPS) не видит Ваш баланс на MQL5.com

 
так сойдет, могу сделать любые скрины, только помогите сервак установить

У Вас точно настоящая Windows, а не запущенная в эмуляторе вроде Wine?

 
У Вас точно настоящая Windows, а не запущенная в эмуляторе вроде Wine?

Точно. Покупал комп с виндой, после этого ничего не менялось. Работало все ещё неделю назад 
 
Точно. Покупал комп с виндой, после этого ничего не менялось. Работало все ещё неделю назад 

Я выхожу из игры - у меня больше нет вариантов.

 
Точно. Покупал комп с виндой, после этого ничего не менялось. Работало все ещё неделю назад 

У меня тоже конкретных вариантов нет.
Я просто вижу, что что-то блокирует иконки оплаты на вкладке VPS (может - антивирус, или какие-то настройки в Internet Explorer, препятствующие покупке с интернета - там есть разные режимы в IE).

Еще попробуйте перелогиниться во вкладке Сообщество с перезагрузкой Метатрейдера (может - Windows обновлялся, или должен  обновиться ..).

Если не поможет, то надеюсь, что у кого-то из пользователей будут еще идеи ..

