Не получается подключить VPS
Добрый день не получается подключить VPS. Отсутствует кнопки или что-то подобное. Что делать и как быть?
MetaTrader 5.00 buil 2204 08.11.2019
Операционная система 32-битная?Если так, то у Вас старая система. Нужна 64-х битная.
Перезагрузите терминал и из вкладки "Журнал" терминала вставьте в виде кода (Alt+S) весь текст из этой вкладки "Журнал" .
А Вы точно уже на данном счёте (550028119) не арендовали VPS?
В окне "Навигатор" разверните все "+" возле счёта 550028119.
Изначально, после установки mt5 и авторизации на MQL5, при переходе во вкладку vps, ниже того, что сейчас имею были способы пополнения и т. д.
Терминал не видит на Вашем аккаунте MQL5.com свободных средств.
Нужно еще пополнить?
Чтоб наверняка, пополнил ещё на 10
