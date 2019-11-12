Не получается подключить VPS

Добрый день не получается подключить VPS. Отсутствует кнопки или что-то подобное. Что делать и как быть?

MetaTrader 5.00 buil 2204 08.11.2019

Антон Мелентьев:

Добрый день не получается подключить VPS. Отсутствует кнопки или что-то подобное. Что делать и как быть?

MetaTrader 5.00 buil 2204 08.11.2019


Операционная система 32-битная?

Если так, то у Вас старая система. Нужна 64-х битная.
 

Не понял куда пришел ответ.

Перезагрузите терминал и из вкладки "Журнал" терминала вставьте в виде кода (Alt+S) весь текст из этой вкладки "Журнал" .
 
Vladimir Karputov:
Перезагрузите терминал и из вкладки "Журнал" терминала вставьте в виде кода (Alt+S) весь текст из этой вкладки "Журнал" .
2019.11.10 20:38:10.778 Terminal MetaTrader 5 x64 build 2204 started (MetaQuotes Software Corp.)
2019.11.10 20:38:10.788 Terminal Windows 10 (build 17134) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-4010U  @ 1.70GHz, Memory: 938 / 4020 Mb, Disk: 131 / 456 Gb, GMT+7
2019.11.10 20:38:10.788 Terminal C:\Users\Антон\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
2019.11.10 20:38:15.218 Experts expert RS8 + S1 (lot 20%) (EURUSD,H1) loaded successfully
2019.11.10 20:38:15.341 Experts expert RS8 + S1 (lot 20%) (USDCHF,H1) loaded successfully
2019.11.10 20:38:15.468 Experts expert RS8 + S1 (lot 20%) (AUDUSD,H1) loaded successfully
2019.11.10 20:38:15.812 Network '550028119': authorized on ForexClub-MT5 Real Server through mt5_dc4 (ping: 248.71 ms)
2019.11.10 20:38:15.812 Network '550028119': previous successful authorization performed from 37.193.157.80 on 2019.11.10 15:15:44
2019.11.10 20:38:16.063 Network '550028119': terminal synchronized with Forex Club International Limited
2019.11.10 20:38:16.063 Network '550028119': trading has been enabled - hedging mode
2019.11.10 20:38:16.421 Trades use Hosting Service to speed up the execution - 14.31 ms via 'MQL5 New York 04 (MQL5.community)' instead of 248.71 ms
2019.11.10 20:38:16.530 MQL5.community activated for 'maxxx-nsk-mail', balance: 20.00
А Вы точно уже на данном счёте (550028119) не арендовали VPS?

В окне "Навигатор" разверните все "+" возле счёта 550028119.

Vladimir Karputov:

А Вы точно уже на данном счёте (550028119) не арендовали VPS?

В окне "Навигатор" разверните все "+" возле счёта 550028119.

Vladimir Karputov:

А Вы точно уже на данном счёте (550028119) не арендовали VPS?

В окне "Навигатор" разверните все "+" возле счёта 550028119.

Изначально, после установки mt5 и авторизации на MQL5, при переходе во вкладку vps, ниже того, что сейчас имею были способы пополнения и т. д.

Антон Мелентьев:
Изначально, после установки mt5 и авторизации на MQL5, при переходе во вкладку vps, ниже того, что сейчас имею были способы пополнения и т. д.

Однако, после подключения к торговому счету все пропало

Vladimir Karputov:

Терминал не видит на Вашем аккаунте MQL5.com свободных средств

Vladimir Karputov:

Терминал не видит на Вашем аккаунте MQL5.com свободных средств

Чтоб наверняка, пополнил ещё на 10

