Не получается подключить VPS - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Может тут как во вкладке Маркет - Internet Explorer должен быть установлен, и последней версии?
Потому что у меня например, все нормально (но Internet Explorer я апгрейдил до 11 версии).
Может тут как во вкладке Маркет - Internet Explorer должен быть установлен, и последней версии?
Потому что у меня например, все нормально (но Internet Explorer я апгрейдил до 11 версии).
Покажите, пожалуйста, как должна выглядеть вкладка vps
Сомневаюсь, что дело в языке
Сергей и я часто даём скрины на английском. Чтобы эти скриншоты были универсальными и можно было их использовать в разных языковых форумах.
Вот еще - другой компьютер (тот был Windows 7 64 бит, этот ниже - Windows 10 тоже 64 бит) -
Что я обнаружил: не сервере MetaQuotes-Demo мне предлагает пополнится (и кстати рекомендовал Вам для проверки переключится на этот сервер - но ВЫ проигнорировали):
а теперь подключаюсь на Ваш сервер (ForexClub-MT5 Real) -
и пополниться не предлагает. Значит ошибка на Вашем сервере (ForexClub-MT5 Real).
Сомневаюсь, что дело в языке
Просто во вкладке много информации (в экран не влазит, то есть - есть прокрутка).
То есть, тут смотря какой у вас монитор .. попробуйте прокрутку, или сделать Метатрейдер во весь экран ..
Что я обнаружил: не сервере MetaQuotes-Demo мне предлагает пополнится (и кстати рекомендовал Вам для проверки переключится на этот сервер - но ВЫ проигнорировали):
а теперь подключаюсь на Ваш сервер (ForexClub-MT5 Real) -
и пополниться не предлагает. Значит ошибка на Вашем сервере (ForexClub-MT5 Real).
Я не игнорировал, скрин выше #16
Я не увидел скриншота вкладки VPS, когда Вы подключись к MetaQuotes-Demo (смотрите пример в #27).