Не получается подключить VPS - страница 3

Новый комментарий
 
Sergey Golubev:
Может тут как во вкладке Маркет - Internet Explorer должен быть установлен, и последней версии?
Потому что у меня например, все нормально (но Internet Explorer я апгрейдил до 11 версии).
Что-то другое
Файлы:
image.jpg  6426 kb
 
Sergey Golubev:
Может тут как во вкладке Маркет - Internet Explorer должен быть установлен, и последней версии?
Потому что у меня например, все нормально (но Internet Explorer я апгрейдил до 11 версии).
Покажите, пожалуйста, как должна выглядеть вкладка vps 
 
Антон Мелентьев:
Покажите, пожалуйста, как должна выглядеть вкладка vps 

 
Sergey Golubev:

Сомневаюсь, что дело в языке
 
Антон Мелентьев:
Сомневаюсь, что дело в языке

Сергей и я часто даём скрины на английском. Чтобы эти скриншоты  были универсальными и можно было их использовать в разных языковых форумах. 

 

Вот еще - другой компьютер (тот был Windows 7 64 бит, этот ниже - Windows 10 тоже 64 бит) -


 

Что я обнаружил: не сервере MetaQuotes-Demo мне предлагает пополнится (и кстати рекомендовал Вам для проверки переключится на этот сервер - но ВЫ проигнорировали):


а теперь подключаюсь на Ваш сервер (ForexClub-MT5 Real) -


и пополниться не предлагает. Значит ошибка на Вашем сервере (ForexClub-MT5 Real).

 
Антон Мелентьев:
Сомневаюсь, что дело в языке
На русском - тоже самое (все есть).
Просто во вкладке много информации (в экран не влазит, то есть - есть прокрутка).
То есть, тут смотря какой у вас монитор .. попробуйте прокрутку, или сделать Метатрейдер во весь экран ..
 
Vladimir Karputov:

Что я обнаружил: не сервере MetaQuotes-Demo мне предлагает пополнится (и кстати рекомендовал Вам для проверки переключится на этот сервер - но ВЫ проигнорировали):


а теперь подключаюсь на Ваш сервер (ForexClub-MT5 Real) -


и пополниться не предлагает. Значит ошибка на Вашем сервере (ForexClub-MT5 Real).

Я не игнорировал, скрин выше #16
 
Антон Мелентьев:
Я не игнорировал, скрин выше #16

Я не увидел скриншота вкладки VPS, когда Вы подключись к MetaQuotes-Demo (смотрите пример в ).

Не получается подключить VPS
Не получается подключить VPS
  • 2019.11.10
  • www.mql5.com
Добрый день не получается подключить VPS. Отсутствует кнопки или что-то подобное. Что делать и как быть? MetaTrader 5.00 buil 2204 08.11.2019...
123456
Новый комментарий